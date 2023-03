Grace Van Dien, actriz estadounidense conocida por haber interpretado a ‘Chrissy’ en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, dio a conocer que la razón por la cual está rechazando proyectos de actuación en la actualidad es por el acoso que sufrió recientemente en un set de producción.

Fue a través de Twitch, el pasado martes 7 de marzo, cuando Grace Van Dien, quien interpretó a Chrissy Cunningham en la serie de los hermanos Duffer, dijo a sus seguidores el porqué le dedicaría más tiempo a hacer transmisiones a través de dicha plataforma.

Grace Van Dien como ‘Chrissy’ en Stranger Things 4. Foto: Netflix

Grace Van Dien, ‘Chrissy’ en Stranger Things, se retiró de la actuación por un rato

“He visto que algunas personas están molestas conmigo por rechazar proyectos de actuación y decidir transmitir más, pero el hecho es que los últimos proyectos en los que he trabajado no tuve las mejores experiencias”, dijo Grace Van Dien a sus seguidores.

Grace Van Dien dijo que el problema durante el trabajo fue porque un productor de cine le hizo insinuaciones sexuales en el set. Algo que afectó su salud mental y tiró sus ganas de trabajar en otras producciones por el momento.

Grace Van Dien contó el porqué se enfocará más en los streams de Twitch. Foto: Getty Images

Grace Van Dien sufrió acoso sexual por parte de un productor

“Una de las últimas películas que hice, uno de los productores me pidió que… contrató a una chica con la que se acostaba y luego me pidió que hiciera un trío con ellos”, dijo Grace Van Dien durante su transmisión de Twitch.

“Entonces… ese es mi jefe. No lo hice y lloré y estaba tan molesta. Y luego la gente dice: ‘¿Cómo es mejor la transmisión para su salud mental?’ Así. Puedo quedarme dentro de mi casa y jugar videojuegos y mi jefe no me pide que tenga sexo con ellos”, agregó la actriz.

Grace Van Dien en la premiere de “Stranger Things” Season 4. Foto: Getty Images

La actriz se dedicará por el momento a sus transmisiones en Twitch

Grace Van Dien también dijo que aunque por ahora se centrará en la transmisión de Twitch, espera volver pronto al mundo de la actuación. “Estoy feliz aquí y estoy desarrollando mis propios proyectos”, mencionó la actriz que vimos en los primeros episodios de ‘Stranger Things 4’.

“Espero que alguien decida financiarlos porque entonces puedo tener el control de mi propio set y no voy a pedirles a mis actores que se acuesten conmigo”, dijo Grace Van Dien en su transmisión donde sus más de 293 mil seguidores le han mostrado su apoyo.

Aunque Grace Van Dien no dio más detalles dentro de su testimonio, los últimos trabajos que la actriz realizó –además de la conocida serie de Netflix ya mencionada– fue ‘V for Vengeance’, de 2022, y ‘What Comes Around’, que salió el mismo año.