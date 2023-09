Lo que necesitas saber: La huelga sostenida por los miembros de la WGA es la segunda más prolongada de su historia; sólo después de la de 1988, que duró 154 días.

Tras varios meses en los que parecía que nada se movía de este asunto, la noche de ayer, domingo 24 de septiembre, los escritores de Hollywood parece que llegaron a un acuerdo con los representantes de los principales estudios. Así que podría estar en camino el fin de la huelga del sindicato de guionistas de Estados Unidos (el WGA).

Mark Ruffalo/Foto: Getty Images

Acuerdo pondría fin a una huelga de más de cinco meses

“Lo que hemos ganado en este contrato (…) se debe a la voluntad de estos miembros de ejercer su poder, de demostrar su solidaridad, de caminar lado a lado, de soportar el dolor e incertidumbre de los últimos 146 días”, señala el email difundido desde el WGA a sus miembros, a los escritores de Hollywood, los cuales se calcula que serían más de 11,000 personas.

De confirmarse el nuevo contrato con las compañías de entretenimiento, los escritores de Hollywood darían fin a una huelga que inició en mayo pasado y se extendió por más de 140 días. Hecho que ha puesto en duda el desarrollo de varias series y películas exitosas. Según CNN, en los próximos días los escritores podrían regresar a trabajar. ¿Así, tan sencillo?

La huelga de guionistas de Hollywood es el antecedente más reciente de un gremio hollywoodense en contra de la AMPTP y la inteligencia artificial

Escritores de Hollywood recibirían la mayoría de sus peticiones

The New York Times no pinta el panorama tan fácil. Lo de anoche sería una tentativa de acuerdo, la cual tendrá que ser votada por los miembros del gremio. Esto sucederá en los próximos días. Si se acepta el acuerdo, que incluye la mayor parte de lo que habían exigido a los estudios, entonces se le pondría fecha al regreso de los escritores a sus trabajos.

Lin-Manuel Miranda apoyando la huelga de guionistas de Hollywood en 2023/Foto: Getty Images

Según el diario estadounidense, en el nuevo contrato negociado por los representantes de la WGA, los escritores de Hollywood recibirán varias de sus peticiones. Por ejemplo, aumentos en los pagos de regalías por el contenido en streaming, así como la garantía de que la inteligencia artificial no les representará una baja en sus trabajos (incluyendo los créditos). En general, habrá mejores compensaciones para los escritores.

“Podemos decir, con gran orgullo, que este acuerdo es excepcional, con beneficios y protecciones significativos para los escritores en todos los sectores“, aseguró la WGA, cuyos miembros, incluso los más exitosos y premiados, aseguraron hace unos meses que no pueden ganarse la vida con la profesión.

