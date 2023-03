El jueves 9 de marzo, la Academia anunció la última tanda de presentadores para la ceremonia de los premios Oscar en su edición 95, los cuales se celebrarán el próximo domingo 12 de marzo de 2023. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Halle Berry aparece en la lista.

Ahora bien. ¿Por qué habría de ser una sorpresa la presencia de Berry, quien presentará una de las categorías de los Oscar para entregar la estatuilla a la o el ganador? La respuesta tiene que ver con la más reciente controversia de Mejor Actriz protagonizada por Michelle Yeoh y, sin querer, con Cate Blanchett.

La actriz Halle Berry será presentadora en los premios Oscar 2023 / Foto: Getty Images

La controversia de Michelle Yeoh y Cate Blanchett

A manera breve de resumen, en la semana, Michelle Yeoh compartió un artículo de Vogue que defendía el triunfo de Yeoh por encima del de Cate Blanchett con un par de argumentos bastante cuestionables. El primero indicaba que como la actriz australiana ya tenía dos estatuillas, ya no necesitaba la tercera; y el segundo que pocas veces se premia el talento, y más la narrativa alrededor de la persona nominada.

El artículo y el post que fue eliminado, causaron una enorme controversia que, a su vez, se sustenta en una realidad terrible dentro de la industria del entretenimiento y los premios Oscar: la falta de inclusión y representación. Y es aquí donde entra el nombre de Halle Berry.

Michelle Yeoh y Cate Blanchett en 2023 / Foto: Getty Images

En los 95 años de historia de los premios de la Academia, sólo una mujer de color ha ganado el Oscar a Mejor Actriz. Esto sucedió a principios del siglo XXI, en 2002, cuando Halle Berry se llevó el Oscar por su trabajo en Monster’s Ball. En su discurso, dijo que el reconocimiento iba más allá de ella, pues significaba que más actrices afrodescendientes se subirían al escenario.

Pero no fue así. Han pasado más de 20 años y únicamente actrices blancas se han llevado el máximo galardón en la categoría de actuación femenina. Tal cual, Halle Berry ha sido la primera y la única en cargar la estatuilla.

Halle Berry en 2002 con su Oscar como Mejor Actriz / Foto: Getty Images

¿Halle Berry podría anunciar la categoría de Mejor Actriz?

Con el anuncio de los presentadores para la ceremonia de los Oscar 2023, es que han surgido algunas teorías que indican la presencia de Halle Berry como una jugada de la Academia para crear expectativas aprovechando la controversia y generar rating.

Muchos creen que Halle Berry presentará la categoría de Mejor Actriz. Esto es posible gracias a que Will Smith, ganador de 2022, no estará presente en la ceremonia de los Oscar por el escándalo del año pasado. Recordemos que la ganadora a Mejor Actriz de la edición previa, anuncia al ganador de este año como Mejor Actor. Y el ganador de Mejor Actor del año anterior, anuncia al de este año como Mejor Actriz.

Will Smith y Jada Pinkett-Smith en los Oscar de 2022 / Foto: Getty Images

Will Smith no irá, por lo que muchos creen que en su lugar pondrían a Halle Berry. Aquí es donde entra la segunda teoría, que indica que el Oscar a Mejor Actriz, en ese caso, ya está más que cantado, y será para Michelle Yeoh justo dentro de discurso de inclusión y representación, pues se convertiría en la primera actriz asiática y la segunda mujer de color, en llevarse el premio.

Esta movida, en caso de ser real, puede ser peligrosa, pues no se tiene la certeza de cuál de las dos actrices (las favoritas, desde luego), ganarán. Entonces, si ponen a Halle Berry a entregar el Oscar a Mejor Actriz, y termina ganando Cate Blanchett, será un completo desastre. Quizá sea mediático, quizá ayude al rating… pero la conversación será monstruosa en contra de la Academia.

Cate Blanchett en ‘Tár’,, película por la cual est´á nominada al Oscar como Mejor Actriz / Foto: Universal Pictures

Halle Berry presentará Mejor Película…

Aquellos que no quieren ver el mundo arder, creen que Halle Berry asistirá para otorgar el Oscar en la máxima categoría, que es la de Mejor Película. La favorita hasta ahora es Everything Everywhere All at Once, protagonizada por Michelle Yeoh sobre una migrante china en Estados Unidos.

Si esta teoría es verdad, creemos que sería la movida de la Academia más certera. Hay un discurso detrás ahí con Halle Berry otorgando la estatuilla a una película que apela a la diversidad y la representación.

En una de esas, Berry anunciará cualquier otra de las categorías que no han generado ningún “conflicto” y los premios Oscar de este 2023 serán regulares entre algunos triunfos que sean verdaderas sorpresas.