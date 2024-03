¿Fue por 'House of Cards'? Este es el origen del 'Tu-dum', la conocida intro de Netflix

Lo que necesitas saber: El 'Tu-dum', la conocida intro de Netflix, tiene un origen bastante peculiar. Y no, no es de una escena en la serie 'House of Cards'.

Todos estamos familiarizados con ese peculiar sonido que aparece cada que queremos ver una de nuestras series o películas favoritas en los días donde buscamos un rato de distracción o descanso. Sí, hablamos del ‘Tu-dum’, la famosa intro de Netflix.

Al darle play a cualquier contenido en la plataforma escuchamos ese sonido que va acompañado del logo de Netflix. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿de dónde salió? Sobre todo, ¿es verdad que fue gracias a una escena de la serie ‘House of Cards’?

‘House of Cards’ fue una de las primeras series exitosas de Netflix. Foto: Netflix.

Millones de personas en el mundo conocen la intro de Netflix

Y es que desde hace ya varios años existe un rumor que asegura, la plataforma de streaming usó una escena del final de la segunda temporada de ‘House Of Cards’, donde el personaje Frank Underwood, el personaje de Kevin Spacey, le da un golpe a una mesa.

Al ver dicha escena no queda duda que el sonido que se genera con el golpe se parece bastante al ‘Tu-dum’ de Netflix. Además, considerando que ‘House of Cards’ fue la primera serie financiada por la plataforma que se convirtió en un éxito mundial, toma mucho sentido que Netflix la escogiera para hacer su intro.

Y los rumores dicen que lo sacaron de un episodio de ‘House of Cards’

La teoría suena aún más lógica si consideramos que la escena de ‘House of Cards’ salió en febrero de 2014 y el intro de Netflix lo introdujeron a la plataforma en el 2015, con la intención de que los usuarios lo familiarizaran con sus contenidos.

Pero la realidad es que si bien los sonidos son idénticos, el intro de Netflix no fue sacada de dicha escena de ‘House of Cards’. De hecho, el ‘Tu-dum’ que escuchamos al ver una serie o película en la plataforma no es más que el sonido de uno anillo.

Intro de Netflix. Foto: Netflix

Esta es la historia detrás del ‘Tu-dum’, la intro de Netflix

Sí, leyeron bien. En el año 2020 el vicepresidente de producto de Netflix, Todd Yellin, contó la historia detrás de la intro de Netflix, durante su participación en el podcast Twenty Thousand Hertz, en el que detalló cómo apareció el sonido del ‘Tu-dum’ en la plataforma.

De acuerdo con Yellin, el intro de Netflix fue creado con ayuda de Lon Bender, ingeniero de sonido y ganador del Oscar a ‘Mejor Edición de Efectos de Sonido’ por su trabajo en ‘Braveheart’ (1996), quien creó varios conceptos de sonidos para el proyecto.

Lon Bender, ingeniero de sonido, es responsable del “Tu-dum” de Netflix. Foto: Getty Images

Lon Bender, ingeniero de sonido ganador del Oscar, fue el creador de la intro de Netflix

Al tener entre 20 a 30 posibles opciones, Lon Bender presentó a Yellin y otros ejecutivos de Netflix propuestas como burbujas en el océano, una cabra y demás sonidos interesantes. Al final, sólo cinco de las opciones fueron elegidas como finalistas y una de ellas fue el ‘Tu-dum’.

¿Pero cuál era ese sonido y de dónde lo había sacado? Resulta que Lon Bender grabó el sonido de un anillo contra una caja de madera, acompañado del sample invertido de una guitarra eléctrica. Algo que para los ejecutivos de la plataforma era un sonido dramático e interesante, que acompañaba el nombre de Netflix.

Intro de Netflix en 2015. ¿La recuerda? Foto: Netflix

Y Hans Zimmer le dio una ‘manita de gato’ en 2020

Fue la hija pequeña de Yellin quien escogió este sonido que acompaña a todas las producciones en el catálogo de Netflix desde 2015, quienes más adelante modificaron un poco su intro para que durara más cuando presentara alguna película y hasta quitaron el nombre completo de la plataforma.

Conscientes de que 4 segundos era muy poco para presentar una película en el cine, en 2020 Netflix decidió actualizar el sonido de ‘Tu-dum‘ y pidió ayuda al mismísimo Hans Zimmer (‘Gladiator’, ‘Inception’, ‘Dune‘) para crear una versión extendida del intro de Netflix, siendo la película ‘Army of the Dead’ (2021) la que la utilizó por primera vez.

La intro extendida de Netflix por parte de Zimmer pasó a tener una duración de 16 segundos. Al principio escuchamos una parte instrumental que acompañó al recorrido de barritas de color que al final conformaban la ‘N’ de Netflix. Y obvio, al final se agregó el sonido del ‘Tu-dum’.

El ‘Tu-dum’ se convirtió en algo más que una intro para Netflix

Al igual que el sonido de estática de HBO o el León de la Metro, el ‘Tu-dum’ de la intro de Netflix se volvió todo un éxito. Tanto que la plataforma nombró así a su evento global donde cada año dan a conocer nuevos lanzamientos y sorpresas para los fans.

En fin, si bien al final no fue ‘House Of Cards’ la responsable de este sonido, no cabe duda que el ‘Tu-dum’ de Netflix logró convertirse en algo más que una intro, pues hoy por hoy es una parte indispensable en la identidad de la plataforma de series y películas.

Alia Bhatt en el fan event ‘Tudum’, de Netflix. Foto: Getty Images

