Vivimos en una época donde la nostalgia está a todo lo que da, pero quizá es más evidente en la industria cinematográfica. Varias películas e historias con las que crecimos están regresando después de mucho tiempo y la mayoría son éxito. Eso lo sabe muy bien Disney (con todos los remakes en live action que han sacado de sus clásicos), tanto así que ya trabaja en Hocus Pocus 3.

Como recordarán, en 2022, la casa de Mickey Mouse estrenó en Disney+ la secuela de la película de 1993, la cual trajo de vuelta a las hermanas Sanderson con las actrices originales, encabezadas por Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy. Contra todo pronóstico, la segunda parte de Hocus Pocus fue un éxito, es por eso que aunque no lo crean, se viene una tercera entrega.

Imagen de la primera película de ‘Hocus Pocus’/Foto: Disney

Disney confirmó que ya están trabajando en la tercera parte de ‘Hocus Pocus’

Resulta que en entrevista para The New York Times, Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, confirmó que ya están trabajando en la tercera parte de Hocus Pocus. Hasta el momento no se sabe cuándo podría iniciar la producción, pero todo indica que es un hecho que volveremos a ver a las Sanderson en acción.

Y es que como les comentábamos antes, Hocus Pocus 2 fue un verdadero éxito en Disney+. Para que se den una idea, la secuela rompió el récord de la cantidad total de minutos vistos por una película en streaming durante su fin de semana de debut. Finalmente, resultó ser la quinta película más reproducida en 2022, con un total de 5700 millones de minutos vistos.

Kathy Najimy, Bette Midler y Sarah Jessica Parker en ‘Hocus Pocus 2’/Foto: Disney+

Desde la segunda parte, comenzaron a surgir rumores de una tercera entrega de Hocus Pocus. Bette Midler fue de las primeras en comentar que le gustaría volver a interpretar a Winifred, pues le dijo a Entertainment Weeklye que: “Si hubiera una tercera (película), por supuesto que me apuntaría, pero no sé cómo. No puedo imaginar cuál sería la historia, pero amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación”.

Sarah Jessica Parker también habló sobre una tercera parte de Hocus Pocus y declaró lo siguiente para la misma fuente: “Eso sería genial y una idea inteligente (…) Por supuesto que estaría feliz de tener una conversación (para una tercera película), ¡solo depende de lo que Kathy y Bette quieran!”. ¿Qué tal? ¿Les gustaría volver a ver a las hermanas Sanderson haciendo de las suyas?