Lo que sabemos sobre 'In The Hand Of Dante', la película de Jason Momoa, Gerard Butler y Oscar Isaac

Puede que el 2023 se estén terminando, pero eso no quiere decir que pararán los estrenos para lo que resta del año. Aunque poco a poco van surgiendo más detalles sobre próximos proyectos que veremos en un futuro. Tal es el caso de In The Hand of Dante, la cual nos tiene emocionados porque pinta a que será algo muy cool.

Para empezar, esta película será el nuevo trabajo del pintor y director estadounidense, Julian Schnabel, quien nos ha regalado cintas como Le Scaphandre et le Papillon, Basquiat o Before Night Falls y que desde 2018 con At Eternity’s Gate –sobre la vida de Van Gogh con Willem Dafoe– se ha mantenido un poco alejado de los reflectores.

Julian Schnabel volverá para adaptar ‘In The Hand of Dante’ en una película

Sin embargo, dentro de poco, Schnabel regresará con In The Hand of Dante, la cual parece que trae una idea interesante. De acuerdo con Deadline, este proyecto está basado en la novela homónima publicada en 2002 por el autor norteamericano, Nick Tosches. La trama se desarrolla en un mundo donde la versión original de La Divina Comedia de Dante Alighieri termina en una red de contrabando en el mercado negro de Nueva York.

Ahí mismo, una versión ficticia del propio Nick es contactada por la mafia para autentificar el escrito que tienen en sus manos. Sin embargo, al notar que es verdadero, decide robarlo para quedarse con esta joya, terminando en un camino oscuro y violento que lo lleva por un infierno metafórico como el que Alighieri describe en su obra.

Al mismo tiempo, también se desarrolla una historia paralela: la odisea del propio Dante, un hombre que, atrapado en un matrimonio sin amor, decide escaparse a Sicilia y crea su obra más importante, inmortalizando a su amor perdido, Beatrice. Las líneas temporales de ambos se juntan hasta estar inextricablemente vinculados: ya que ambos se pierden persiguiendo el amor, la belleza y la promesa misma de lo divino. De eso va In The Hand of Dante.

El elenco de esta película

¿Qué tal? Suena interesante la trama, ¿no lo creen? Ahora bien, volviendo a la película de Julian Schnabel, Deadline también confirmó algunos detalles que seguro los dejará con el ojo cuadrado, como el elenco de la cinta, que al parecer estaría encabezado por nombres grandes en Hollywood del tamaño de Jason Momoa, Oscar Isaac y Gerard Butler… así como lo leen, pura estrella.

Por si esto no fuera suficiente, la adaptación cinematográfica de In The Hand of Dante –que presuntamente será un thriller policiaco– contará con la producción ejecutiva del mismísimo Martin Scorsese junto a Schnabell y el propio Isaac. Así que como verán, este proyecto suena a que será una verdadera bomba cuando llegue a los cines.

Por último pero no menos importante, la misma fuente confirmó que la película se encuentra en producción en Italia, ya que recientemente obtuvieron un permiso del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) para empezar con la filmación, pues como recordarán, Oscar Isaac, Jason Momoa y Gerard Butler no pueden trabajar durante la huelga de actores de Hollywood.

Hasta el momento, no hay más detalles sobre esta película (ya ni hablamos de una fecha de estreno). Sin embargo, estamos seguros que In The Hand of Dante será uno de los proyectos que darán de qué hablar en el futuro y a juzgar por lo que conocemos hasta ahora, pinta que será un estreno importante para los próximos años.

