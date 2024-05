Se viene una película biográfica de Ingmar Bergman y estos son los primeros detalles

Lo que necesitas saber: Y ahora, a todas las películas biográficas que vienen en camino, se suma el nombre de un cineasta muy grande: Ingmar Bergman.

La tendencia de hacer películas biográficas sobre figuras importantes del arte parece que no se irá en un buen rato, pues además de los músicos famosos, en los últimos años se han sumado cintas de cineastas como Orson Welles, Pier Paolo Pasolini o Alfred Hitchcock e incluso Steven Spielberg y Pedro Almodóvar se basaron en sus propias vidas para hacer cintas. Y ahora la lista se une Ingmar Bergman.

Para nadie es un secreto que este guionista y director tanto de teatro como de cine originario de Suecia es considerado uno de los mejores cineastas de la segunda mitad del siglo xx y un personaje clave para el séptimo arte. Gracias a su peculiar estilo y discurso, nos entregó joyas como The Seventh Seal, The Virgin Spring, Through a Glass Darkly, Wild Strawberries, Cries and Whispers, Fanny and Alexander y muchas más.

Ingmar Bergman fue uno de los genios del cine de los últimos tiempos/Foto: Getty Images

Ya están trabajando en una película biográfica sobre un capítulo oscuro para Ingmar Bergman

Y sí, por supuesto que su vida y obra da para algo más. Es por eso que durante el tercer día del Festival de Cannes 2024, se anunció que la empresa sueca de producción y distribución de cine y televisión, SF Studios junto con la compañía Beret Film adquirieron los derechos para desarrollar una película biográfica del mismísimo Ingmar Bergman. Y vaya que el proyecto suena bastante interesante.

De acuerdo con Deadline, la cinta –que por el momento aún no tiene título– un será un thriller político ambientado durante el año electoral sueco de 1976, cuando Bergman fue arrestado por la policía sospechoso de una grave evasión de impuests en medio del estreno de su adaptación de La danza de la Muerte de August Strindberg en el Teatro Real Dramático de Estocolmo.

Ingmar Bergman junto al actor Peter Sellers antes del problema que tuvo con el gobierno sueco/Foto: Getty Images

Este suceso profesional se convirtió rápidamente en una catástrofe para Ingmar Bergman, pues sufrió un colapso mental. Tanto así que terminaron internándolo en un psiquiátrico. Afortunadamente, el asunto se resolvió luego de que su contador se diera cuenta de que tuvo un problema y todo se resolvería pagando la diferencia.

Sin embargo, el caso del director sueco le dio la vuelta al mundo, con Bergman de un lado y el aparato político del otro enfrentándose. Eso es lo que más o menos veremos en esta película biográfica, que siendo muy honesto y en comparación con otros proyectos similares, pinta que será algo completamente diferente.

Ingmar Bergman logró recuperarse de este suceso que lo marcó/Foto: Getty Images

Este es el actor que interpretará a Bergman

Por otro lado, también revelaron algo muy importante para esta producción: el protagonista de la historia. Deadline menciona que se anunció que el actor y comediante sueco, Robert Gustafsson (reconocido por su trabajo en The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared) será el encargado de interpretar al mismísimo Ingmar Bergman.

Hasta el momento son todos los detalles que se tienen sobre esta película biográfica. Sin embargo, la misma fuente pudo confirmar que tanto SF Studios como Beret Film tienen planeado rodar la película en 2025, así que es probable que podamos verla a finales de ese mismo año o de plano hasta 2026. ¿Qué tal? ¿Les late todo este proyecto o no?

Robert Gustafsson interpretará a Bergman en esta película biográfica/Foto: Getty Images

