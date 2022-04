¡Ya hay directoras! Todo lo que sabemos sobre la serie ‘Ironheart’ de Marvel Studios

Es bien sabido que Marvel Studios tiene un montón de proyectos en la mira, mismos con los que planea traer a la pantalla (ya sea grande y/o chica) a un puñado de personajes nunca antes vistos. Y bueno, muchos de ellos como el mismo Spider-Man, la próxima Ms. Marvel y Ironheart se miran como la camada juvenil del MCU que bien podría ser la nueva generación de héroes de cara al futuro.

De hecho, esta última es una de las historias que al momento llaman más nuestra atención, sobre todo porque queremos ver qué tan ligada estará la historia al legado del Iron Man de Robert Downey Jr… o no. Como sea, la cosa luce interesante y la producción avanza poco a poco, ahora que ya tienen un equipo de directoras listo para entrarle al quite.

‘Ironheart’ ya tiene directoras

Por ahí del 2016, AQUÍ les platicábamos que Marvel Cómics ya le había encontrado sustituta a Tony Stark tras los eventos de la Segunda Guerra Civil de los super humanos. Se trataba de Riri Williams, una joven afroestadounidense con dotes de genio que fue capaz de replicar el traje de Iron Man y que recibió su propia serie de novelas gráficas llamada Ironheart.

La historia tuvo tanto potencial que Marvel Studios (propiedad de Disney) no dudó en adaptarla a un próximo contenido y se armó: esta historieta tendrá su propia serie en Disney+ y a finales de 2020, se confirmó a al actriz Dominique Thorne como la protagonista. Desde entonces, se han dado pocas actualizaciones respecto al proyecto, pero el asunto avanza y parece que va por buen camino.

Recientemente, Deadline informó que Sam Bailey (cocreadora de la nominada al Emmy Brown Girls) y Angela Barnes (que estuvo en el equipo de dirección de la cuarta temporada de Atlanta y en algunos episodios de Mythic Quest), serán las directoras de Ironheart. Debido a su experiencia, es justo decir que esta nueva serie está en muy buenas manos.

La noticia de la incorporación de ambas directoras, llega luego de que se diera a conocer que el actor Anthony Ramos (a quien vimos hace poquito en In The Heights) también se une al elenco en un papel que no se ha revelado. Además, al momento se sabe que Ryan Coogler y su compañía Proximity están en el equipo de producción, con el propio Coogler como productor ejecutivo.

¿De qué tratará la serie?

Como dijimos, en los cómics Ironheart es algo así como la nueva heroína que carga con el manto de la armadura de Tony Stark y de hecho, en las historias gráficas es el genio playboy filántropo quien la ayuda a perfeccionar su traje. Es por ello que resulta llamativo lo que Marvel Studios hará con esta serie, pues el Stark de Robert Downey Jr. se nos fue en Avengers: Endgame.

Eso sí, como se viene el multiverso y toda esa onda, ya podemos esperar cualquier cosa respecto a lo que veremos en esta serie. Por ahora, no se ha especificado una trama bien delineada… pero hay un detalle importante: es casi un hecho que Riri Williams (interpretada por Dominique Thorne) hará su aparición en el MCU durante los eventos de Black Panther: Wakanda Forever, también dirigida por Ryan Coogler, que se estrena a mediados de este año.

Ahora, nomás quesa esperar un avance, póster oficial o algún teaser de Ironheart. Pero el proyecto, como mencionamos, luce demasiado interesante. ¿Listos?