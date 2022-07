Isaac Hernández nos habla del regreso a México de 'Despertares', su espectáculo de danza

Fue en el 2011 cuando Isaac Hernández le mostró al mundo la primera edición de su espectáculo Despertares. Sí, han pasado más desde 10 años desde entonces y en este periodo de tiempo, el bailarín mexicano no solo se ha afianzado como uno de los mejores en el arte y la disciplina del ballet; también ha impulsado este show a lo más alto.

Y esto no es obra de la casualidad. En más de una década, Isaac ha dado el salto al Ballet de San Francisco y al English National Ballet donde se convirtió en el bailarín principal. Ello le valió hace unos años el premio Benois de la Danse de la Asociación Internacional de la Danza de Moscú, considerado uno de los reconocimientos (sino el que más) de mayor renombre en el ámbito.

Flyer oficial del espectáculo ‘Despertares’. Foto: vía Facebook.

Mucho bagaje que lo ha convertido en uno de los mexas más triunfadores en el extranjero no solo en su rama, sino en todo aquello que tenga que ver con las artes escénicas. Toda esa proyección, talento y dedicación, también han servido para moldear lo que el espectáculo Despertares desarrolla en las diferentes tarimas del mundo.

Ahora, con el 6 de agosto en la mira rumbo al Auditorio Nacional, tuvimos la oportunidad de platicar con Isaac Hernández sobre el regreso de este show a tierras mexicanas tras el periodo más complicado de la pandemia, siendo este el noveno en territorio nacional y el sexto que se realice en el llamado “Coloso de Reforma”.

Una entrevista con Isaac Hernández

– Después de tanto tiempo y además de que tu carrera ha pasado por todo llegando a diferentes niveles, ¿qué recuerdas con más nostalgia de aquellas primeras veces que presentabas Despertares?

Isaac Hernández: “Me da gusto que me hayas preguntado eso porque me pone a reflexionar… Es emocionante porque cuando empecé este proyecto, nunca consideré que se hiciera a 10 o 15 años, sino que cada año que lo he hecho me he sentido afortunado de poderlo lograr; cada año es sorprendente la respuesta del público y lo que se vive ya sea en Guadalajara o en la CDMX, ha sido bien especial.

“Cuando veo atrás a las primeras ediciones, lo que más nostalgia me da es esa inocencia con la que empecé todo el proyecto. La certeza que tenía de que esto iba a funcionar y que la gente iba a responder si les das el respeto que merecían, ofreciéndoles la mejor versión de cada uno de los artistas que se presentan; que el formato y los riesgos que se tomaban valían la pena. Era como un salto al vacío cada año y ahora, entiendo el proyecto un poquito más…”

– Traes un nueva edición de Despertares a México y nos agrada mucho esta parte de que no solo es ballet, digamos, ‘tradicional’. Vienes también con el Ghetto Funk Collective (colaboradores de Jungle), con Los Macorinos (antiguos colaboradores de Chavela Vargas y de Natalia Lafourcade) y mucho talento diverso… ¿Que dirías que es lo mejor de trabajar con todos ellos? ¿Cómo es su dinámica de trabajo en lo personal y en lo profesional?

Isaac Hernández: “Es un lujo en realidad. Lo mejor de este proyecto es poder generar estas colaboraciones e incitarlos a empujar sus límites creativos y artísticos. También este año tengo a uno de mis bailarines favoritos, Chey Jurado, quien es un bailarín que empezó como breakdancer, fue a concursos, ganó de todo y empezó a explorar la danza contemporánea. Yo empecé a ver todo su trabajo, cómo iba cambiando y mejorando, y pude colaborar con él en Dubai… fue increíble poder verlo en vivo.

“Después, incitarlo [a Chey] a que colaboré con Los Macorinos, con la cantante Geo Meneses, es algo único lo que vamos a vivir. Va a ser la primera vez que eso vea la luz y probablemente la única. Eso es bien bonito y me siento afortunado, porque los mejores momentos como artista han sido viendo a estos otros artistas crear… Ha sido verdaderamente fascinante; ha sido lo mejor de mi trabajo en ese sentido. También siempre les digo que el común denominador es la excelencia”.

Natalia Lafourcade con Miguel Peña y Juan Carlos Allende de Los Macorinos recibiendo un Grammy Latino. Foto: Getty.

‘Despertares’ como un incentivo artístico en México

– El regreso de Despertares a México es importante porque es un incentivo brillante para la cultura no solo del ballet, sino del arte en general en el país. ¿Qué es lo más emotivo de traerlo de vuelta al país tras dos años desde la pandemia?

Isaac Hernández: “Creo que eso es lo más importante de esta edición. Las condiciones son difíciles, creo que este año estoy batallando como en los primeros años. Pero es muy importante que suceda, precisamente por muchos jóvenes que están involucrados en el arte y la cultura han perdido la esperanza, oportunidades y están en momento difícil. Ha sucedido en todo el mundo, pero entiendo que en nuestro país ha sido particularmente difícil para los involucrados y me gusta la idea de que Despertares sea de las primeras cosas de las Bellas Artes que regresa al público masivo, a estar juntos otra vez…“

– Regularmente, cuando uno escucha tu nombre, hablamos de éxito fuera del país, pero seguro que no ha sido fácil. ¿En algún momento de tu carrera, en estos más de 10 años de hacer Despertares, te replanteaste seguir haciéndolo o frenarlo?

Isaac: “Ha habido muchos momentos en los que he tenido que parar y evaluar la situación. Es un proyecto que requiere de mucho y tengo la suerte de tener un equipo brillante después de todos estos años; eso ha ayudado mucho. Pero sí hubo momentos donde me sentía que me convertía en una persona que no quería ser. Pasaba días sin dormir donde sufría mucho estrés, donde trataba de estar en forma para cumplir mis compromisos, con un rigor y una demanda física extraordinaria; llegaba a la casa y trabajaba hasta las 5 de la mañana…

“Entonces, sí hubo varias veces donde pensé que tal vez no era lo correcto, pero finalmente estoy encontrando un buen balance y estoy tratando encontrar más tiempo para estar con mi familia. Y entiendo que hay un tiempo para todo, que es lo que yo creo he aprendido más en los momentos difíciles a lo largo de los 10 años de Despertares”.

Natalia Osipova, Isaac Hernández y Jason Kittelberger ensayando para el show ‘Carmen’. Foto: Getty.

– Estuviste en una serie de Netflix en 2020 [Alguien tiene que morir], también tuviste a tu hijo y ahora, con la situación mundial de salud en un contexto ‘más accesible’, sigues dándole impulso a Despertares. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento profesional y personal, y qué sigue para los siguientes 10 años?

Isaac Hernández: “Ha sido difícil tomar riesgos artísticos como aceptar aparecer en una serie. Es exponerte de una manera completamente diferente en algo que honestamente, era muy distante a lo que yo tenía en mente para mi carrera. Pero finalmente he tratado de ser fiel y consistente en mi vida, que es ser valiente y aprovechar las oportunidades. Cada proyecto que he aceptado, sea una serie, una película, un comercial o con una marca o artista, todo eso me ha hecho crecer de una manera u otra. Eso es lo que gusta de la vida; retarme y no sentirme satisfecho porque me gusta ser curioso con cada reto.

“Los cambios y los riesgos pueden ser buenos. Y ahora que estuvo el COVID, tuve una crisis existencial porque ya tenía mis próximos cinco años ya planeados y todo se calló. Luego llegó Mateo [su hijo] y ha sido una experiencia extraordinaria. Todo tiene un tiempo, simplemente hay que estar presente para cuando los retos lleguen”.