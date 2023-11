Lo que necesitas saber: Los fans comienzan a comparar el trabajo de Austin Butler y Jacob Elordi para interpretar a Elvis. Algo que a Elordi no le gusta precisamente.

Con el estreno de ‘Priscilla’, la próxima película de Sofia Coppola sobre la vida de Priscilla y Elvis Presley, las redes sociales han comenzado a comparar a uno de los protagonistas de la cinta, Jacob Elordi, con Austin Butler, quien el año pasado le dio vida al ‘Rey del Rock & Roll’ en la película ‘Elvis’, de Baz Luhrmann.

Y es que aunque la cinta de Coppola aún no llega a los cines, los fans han quedado maravillados con los vistazos del Elvis Presley de Jacob Elordi. Sobre todo por la manera en la que el actor –a quien seguro también conocen por la serie Euphoria– se preparó para el papel.

Jacob Elordi como Elvis en el primer tráiler de ‘Priscilla’ de Sofia Coppola/Foto: A24

Jacob Elordi pronto llegará a la pantalla grande con su papel de Elvis Presley

En entrevistas recientes, Jacob Elordi dijo que la única referencia que tuvo de Elvis Presley antes de participar en ‘Priscilla’, fue la imitación que Stitch hace en la película ‘Lilo & Stitch’. Además de que comía medio kilo de tocino al día igual que el fallecido cantante.

Las comparaciones de Elordi con Austin Butler obvio no se hicieron esperar, pues Austin dijo que para prepararse para el papel de Elvis Presley, hizo cosas como contratar a un entrenador de dialecto para imitar el acento sureño del ‘Rey del Rock & Roll’.

Austin Butler como Elvis Presley en ‘Elvis’ / Foto: Warner Bros.

Y no han evitado comparar su interpretación con la de Austin Butler

No sólo eso, sino que investigó mucho sobre el cantante e incluso el actor dejó de ver a su familia durante unos tres años en lo que se metía de lleno en el personaje de Elvis. Algo que incluso lo llevó al hospital una vez que terminó la grabación de la cinta.

Si bien el trabajo de Austin Butler valió la pena, pues le ganó un Golden Globe y una nominación a los premios Oscar, muchos no han evitado ver su papel con el de Jacob Elordi, casi afirmando que Jacob igualó o superó su interpretación sin tanto lío.

Cailee Spaeny y Jacob Elordi en el primer tráiler de ‘Priscilla’ de Sofia Coppola/Foto: A24

Algo que por supuesto no cayó en la gracia de Jacob Elordi

Evidentemente a Jacob Elordi esto no le causa gracia y ha dejado en claro a sus fans (y el público en general) que las comparaciones le resultan ridículas y no entiende por qué la gente simplemente no puede disfrutar de las cosas sin estar comparándolas

“No sé por qué la gente hace del arte un deporte sangriento”, dijo Jacob Elordi, de 26 años, durante una entrevista con E! News. “Se convierten en el Coliseo. Es jodidamente absurdo”, aseguró al decir que ambas películas de Elvis Presley con espectaculares.

Jacob Elordi hará a Elvis en la nueva película de Sofia Coppola. Foto: Getty.

Considerando que ambas cintas tuvieron la aprobación de Priscilla Presley, la exesposa de Elvis, seguramente Jacob Elordi tiene razón y simplemente hay que limitarnos a ver y disfrutar dichas historias sin tener que a fuerza tener un Elvis favorito.

Ahora que en el caso de Lisa Marie Presley, la fallecida hija del ‘Rey del Rock & Roll’, seguramente el papel de Austin Butler fue el mejor (o su favorito) no precisamente por la interpretación de Jacob Elordi sobre su padre…

