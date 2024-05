Lo que necesitas saber: Y aquí en la sección de chismecito de Sopitas.com, les contamos qué onda con la relación de Jason Momoa y Adria Arjona.

Y en el mundo random del chismecito, nunca vimos venir que el suegro de Aquaman iba a ser el mismísimo Ricardo Arjona. Pero sí: Jason Momoa confirmó que está en una relación con Adria Arjona.

Así como lo leen… El actor reveló la relación a través de su cuenta de Instagram con una serie de fotos y unas descripciones en las que nos hacen pensar que se está clavando recio en esto… Y parece que la actriz también, eh.

Adria Arjona y Jason Momoa en Japón, bien enamorados. Foto: vía Instagram.

Jason Momoa está en una relación con Adria Arjona y estas fotos lo comprueban

La cosa es que este 20 de mayo, Jason Momoa compartió en Instagram unas fotos de un reciente viaje a Japón. Y pues normal, ya saben, con montones de motos, guitarras y toda la onda.

Sin embargo, el mundo se llevó la sorpresa pues en una de las imágenes se ve cómo abraza a Adria Arjona. “Japón, eres un sueño hecho realidad. Me volaste la mente… Haciendo memorias con nuevos y viejos amigos, y compartiendo otra increíble aventura con mi amor“. Está más que implícito quién es ‘mi amor’, ¿no?

Post en el que Jason Momoa confirma su relación con Adria Arjona. Foto: vía Instagram.

Adria lo confirmó (o eso parece)

Si todavía les quedan dudas sobre la relación de Jason Momoa y Adria Arjona, bueno, esta última confirmó que también está enamorada del actor de Aquaman.

Ella compartió en sus historias de Instagram una de las fotos subidas por Momoa con una serie de corazones (no como tu novio que no quiere que se entere nadie, ah no se crean jeje). Acá la prueba.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Instagram.

Según menciona People, Jason Momoa ya había revelado que estaba en una relación sentimental hace algunos días cuando fue invitado a un panel en la Comic-Con Basingstoke, esto en Inglaterra.

Algún fan le preguntó que cómo andaba en el tema del amor, a lo que el actor respondió que estaba con alguien, aunque no reveló la identidad de su pareja en ese momento. “Lo descubrirás muy pronto”, dijo Momoa. Vaya, vaya…

