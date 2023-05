Suena raro cuando leemos que una persona como Donald Trump influyó en el personaje de Ted Lasso, pues básicamente los dos son polos opuestos. Pero lo crean o no, el expresidente de los Estados Unidos sí tuvo su repercusión en el querido entrenador de futbol.

Al menos eso fue lo que Jason Sudeikis dijo recientemente en una entrevista, donde detalló cómo fue que el político estadounidense (quien actualmente se enfrenta a la justicia en su país) dio paso a la personalidad del querido Ted Lasso. ¡¿Qué?!

Jason Sudeikis habló sobre cómo Donald Trump influyó en el personaje de Ted Lasso. Foto: Apple TV+

Jason Sudeikis contó cómo Donald Trump influyó en el personaje de Ted Lasso

Jason Sudeikis, quien también es creador de la popular serie de Apple TV+, tuvo una charla con el periódico británico The Observer, donde contó que en un principio el personaje del entrenador estuvo pensado para retratar a una persona hostil.

Sin embargo, en el año 2015 y en una cena con su entonces esposa, Olivia Wilde, el actor volvió a echarle un ojo a Ted Lasso, un personaje que creó para un sketch de comedia dos años antes y cuya personalidad transformó por el clima político que se vivía en ese entonces con Trump, quien había anunciado su candidatura.

“El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de la Torre Trump el día de la comparecencia ante el tribunal”. Foto: Carlos Barría-Reuters.

En un principio Ted Lasso iba a ser una persona no muy amigable

“Era la cultura en la que vivíamos… No soy terriblemente activo en línea e incluso me afectó”, dijo Jason Sudeikis sobre el ambiente que se sentía entre la sociedad cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, entre los años 2017 a 2021.

“Odiaba que la gente no se escuchara entre sí. Las cosas se volvieron muy binarias y no creo que así funcione el mundo. Y, como padre primerizo, tuvimos a nuestro hijo Otis en 2014, fue como, ‘Vaya, no quiero agregar nada a esto’. Sí, simplemente no quería retratarlo”, indicó en la entrevista.

Ted Lasso fue creado como la parte opuesta de Donald Trump. Foto: Apple TV+

Pero Sudeikis decidió que el personaje fuera todo lo contrario a Donald Trump

Consciente de todo lo que Donald Trump representaba en el mundo (y no de una buena manera), Jason Sudeikis decidió cambiar la personalidad de Ted Lasso, quien al final resultó ser un positivo, amable y asertivo entrenador de futbol al que el mundo conoció en agosto de 2020.

Aunque en un principio Jason Sudeikis dudó sobre si Ted Lasso tendría éxito, la serie se convirtió una de las más queridas por el público y la crítica. Prueba de ello fueron las 20 nominaciones a los premios Emmy que la serie recibió el año pasado.

Si bien tuvo dudas sobre su éxito, Ted Lasso se convirtió en una de las series más queridas por el público. Foto: Getty Images

Gracias a Donald Trump tenemos al amable y cálido Ted Lasso

“Parte de la alegría de poder hacer este buen trabajo que tengo que hacer es el cumplimiento de los deseos. No solo poder interpretar a los personajes, sino también, ¿qué quieres mostrar al mundo?”, dijo Jason Sudeikis a The Observer sobre el nacimiento de Ted Lasso como la antítesis de Donald Trump.

Actualmente Ted Lasso ya cuenta con tres temporadas. De hecho la última de ellas llegó a Apple TV+ el pasado 15 de marzo y acá les dejamos la entrevista que tuvimos con el cast (en caso de que se la hayan perdido). ¡Al menos algo bueno dejó Donald Trump!