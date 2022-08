¡OLV! Jeffrey Dean Morgan le entrará a la 4ta temporada de 'The Boys'

Agárrense que si la cosa ya estaba loquísima con la tercera temporada de The Boys, la cuarta tanda de capítulos ya pinta para cosas geniales. Y sí, tal vez aún es pronto para ya darlo por hecho, pero se ve que la producción de Amazon Prime Video quiere meter a algunos rostros conocidos al elenco que pueden aportar mucho.

Este jueves 25 de agosto, se dio a conocer que el mismísimo Jeffrey Dean Morgan se unirá a la próxima entrega del show. Así que se mira a que tendremos más acción frenética de por medio con un actorazo como él.

Jeffrey Dean Morgan. Foto: Getty.

Jeffrey Dean Morgan se une a ‘The Boys’

Es justo decir que Jeffrey Dean Morgan es ese tipo de actor que encaja perfecto para interpretar a personajes rudos, irreverentes, astutos y sobre todo, de corte villanesco. Le queda al punto y prácticamente siempre nos entrega papeles muy buenos en ese sentido.

Las pruebas más claras de ello son The Comedian en Watchmen o ese mendigo (pero estupendo) villano que es Negan en The Walking Dead. Ahora, toca ver qué tal la arma el actor ahora que se suma a The Boys.

Jeffrey Dean Morgan en The Walking Dead. Foto: AMC.

Así lo confirmó Deadline en este día. Sin embargo, no se han dado detalles del papel de Jeffrey Dean Morgan y cuál será su relevancia en la cuarta temporada de The Boys. Eso sí, es un invitadazo de esos que levantan -aún más- la expectativa por lo que veremos en la siguiente etapa de la serie.

Además, será una reunión interesante que le traerá muy buenos recuerdos a los fans de Supernatural. Como recordarán algunos, esta serie producida por Warner Bros fue creada por Eric Kripke (quien también desarrollo la serie de Prime Video) y en ella, Dean Morgan interpretó a John Winchester. Así que será un reencuentro vibrante.

Dean Morgan en ‘Supernatural’. Foto: The CW.

Entrevista con el elenco de la serie

Hace poquito terminó la tercera temporada de The Boys y la verdad es que fue una verdadera locura. Aprovechando su lanzamiento, tuvimos chance de platicar con el elenco de la serie y aquí les dejamos la entrevista que se puso muy buena.