Parece que el prometedor futuro de Jonathan Majors en el MCU está por desaparecer, pues luego de ser acusado de agredir a una mujer (al parecer su entonces novia), el actor fue despedido por la agencia de talentos que lo representaba.

Seguro recuerdan que el pasado 25 de marzo el porta TMZ informó a Jonathan Majors lo arrestaron en la ciudad de Nueva York por cargos de estrangulación, agresión y acoso contra una mujer a la que identificaron como su novia.

Jonathan Majors enfrenta problemas por haber agredido a una mujer. Foto: Getty Images

Jonathan Majors agredió a una mujer en marzo pasado

El reporte de la policía indicó que respondieron a una llamada cerca del vecindario de Chelsea, en Manhattan, donde una mujer con aparentes lesiones en la cara y después de dejar el hospital, dijo que tuvo una pelea con Jonathan Majors la noche anterior.

En ese entonces se dijo que la pelea comenzó cuando la novia de Jonathan Major comenzó a discutir con él luego de salir de un bar en Brooklyn, y mientras ambos regresaban a casa a bordo de un taxi. ¿La razón? que al parecer el actor se mensajeaba con otra mujer.

Jonathan Majors fue arrestado por la policía de Nueva York. Foto: Getty Images

Su representante dijo que nada malo había ocurrido y buscaban limpiar su nombre

Jonathan Majors perdió el control y supuestamente cacheteó y ahorcó a su pareja, quien se quedó en casa de otra persona y a la mañana siguiente denunció al actor ante las autoridades, quienes lo liberaron después de pagar una fianza.

La cuestión es que en su momento uno de los representantes del actor le dijo a TMZ que Jonathan Majors no había hecho nada malo y esperaban limpiar su nombre y aclarar la situación. Algo que definitivamente está muy lejos de ocurrir.

Jonathan Majors y Michael B. Jordan. Foto: Getty Images

Pero las cosas para Jonathan Majors no se ven bien en la actualidad

El portal Deadline indicó que a la también estrella de ‘Creed III’, cinta de Michael B. Jordan, la despidieron de la agencia de talentos Entertainment 360, algo que ocurrió después de que otra agencia de relaciones públicas llamada The Lede Co. rompiera relación laboral con Jonathan Majors.

Por otro lado, la casa de moda Valentino acordó “mutuamente” con Jonathan Majors el no asistir a la Met Gala de este año. Y ya ni hablar de que al actor lo bajaron de unos comerciales que hizo con la fuerza aérea estadounidense, luego del incidente.

Jonathan Majors tampoco asistirá a la Met Gala de este año. Foto: Getty Images

Hasta el momento no se sabe más al respecto aunque queda en duda si Jonathan Majors aún será parte del MCU, donde lo conocimos como Kang El Conquistador en las cinta ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ y en la serie de “Loki” Disney+. ¿Qué les parece esta decisión por parte de las agencias?

Jonathan Majors como ‘Kang el Conquistador’. Foto: Marvel