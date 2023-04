Lo que sabemos sobre 'Knuckles', la serie spin-off de 'Sonic: The Hedgehog'

Si algo nos ha quedado claro es que los videojuegos serán el futuro de la industria cinematográfica. Ya lo vimos con el éxito de la película de Super Mario Bros., pero desde antes, hubo una franquicia gamer que ya la estaba rompiendo en la gran pantalla. Hablamos de Sonic The Hedgehog, que tendrá un spin-off gracias a Knuckles.

Como recordarán, fue en la segunda parte de Sonic The Hedgehog cuando apareció este personajazo que contó con la voz del mismísimo Idris Elba. Al principio pensábamos que Knuckles sería el gran villano en esta nueva entrega, y por un rato lo fue. Pero bajita la mano, se ganó el cariño de los fans, tanto así que se anunció que tendría su propia serie.

Chequen los primeros detalles de ‘Knuckles’, la serie spin-off de ‘Sonic The Hedgehog’

A pesar de que ya sabíamos que se vendría la serie de Knuckles como un spin-off de Sonic: The Hedgehog, Paramount se ha guardado un montón de detalles sobre la producción. Lo único que se sabía es que Idris Elba regresaría para prestarle su voz al personaje, pero después de mucha espera, por fin tenemos información sobre este proyecto que pinta que será muy interesante.

De acuerdo con Variety, además de Elba, Adam Pally protagonizará la serie de Knuckles, pues interpretará una vez más el papel del policía Wade Whipple, a quien hemos visto en las dos películas de Sonic: The Hedgehog. Pero no solo eso, esta misma fuente filtró más detalles de la trama que veremos en esta producción para Paramount+.

Idris Elba en la premiere de ‘Sonic The Hedgehog 2’/Foto: Getty Images

También tenemos a gran parte del elenco que aparecerá en la serie de ‘Knuckles’

Para que se den una idea de cómo está la cosa, la historia tendrá lugar entre los eventos de Sonic The Hedgehog 2 y la tercera película, que está programada para llegar a los cines el 20 de diciembre de 2024. En la serie, Knuckles acepta entrenar a Wade como su protegido y enseñarle los caminos del guerrero Echidna, así que seguramente este par nos regalará momentos muy cómicos.

Por si esto no fuera suficiente, Variety también menciona que a Idris Elba y Adam Pally se les unirá un gran elenco conformado por Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don’t Look Up) y Ellie Taylor (Ted Lasso), quienes tendrán personajes recurrentes en la serie de Knuckles.

La serie de ‘Knuckles’ tendrá nuevos rostros y caras conocidas de las películas de ‘Sonic The Hedgehog’/Foto: Paramount Pictures

Además de todo esto, Rory McCann (a quien recordarán como Sandor Clegane en Game of Thrones) será una de las estrellas invitadas, al igual que Tika Sumpter, quien retomará el papel de Maddie de las películas de Sonic The Hedgehog. Para terminar, Jeff Fowler –quien dirigió las dos cintas de Sonic– estará a cargo del episodio piloto y será el productor ejecutivo de la serie de Knuckles.

Hasta el momento no hay una fecha tentativa de estreno para la serie de Knuckles, el spin-off de Sonic The Hedgehog en Paramount+. Sin embargo, nos queda claro que ampliarán el universo de nuestro erizo favorito y sin duda, esa noticia nos emociona muchísimo, ¿a ustedes no? ¿Qué les parece este proyecto?