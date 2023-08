Lo que necesitas saber: La adaptación cinematográfica de 'The Warriors' es un verdadero clásico de culto. Sin embargo, ahora podría convertirse en un musical de la mano de un experto en el tema: Lin-Manuel Miranda.

Lin-Manuel Miranda es, quizá, una de las figuras más importantes del entretenimiento actual. No solo ha demostrado ser un gran actor, ha dejado muy claro que es de los meros meros en los musicales, pues estuvo a cargo de producciones muy exitosas, como In The Heights y por supuesto, Hamilton. Sin embargo, parece que este rifado está a punto de llevar a The Warriors a los teatros.

Fue en 1965 cuando el novelista estadounidense, Sol Yurick lanzó su primera novela: The Warriors, donde mezcló elementos de una historia clásica griega con una trama ficticia que involucraba la guerras de bandas de Nueva York. Pero probablemente todo el mundo conoce esta obra por la adaptación cinematográfica de 1979, que se convirtió en un verdadero clásico de culto del cine de acción.

Imagen de la película de ‘The Warriors’/Foto: Getty Images

Lin-Manuel Miranda podría adaptar ‘The Warriors’ en un musical

Han pasado más de cuatro décadas desde que se estrenó la película de The Warriors, dirigida por Walter Hill y hasta la fecha, nadie se había atrevido a tocar esta historia, porque es casi casi sacrilegio retomarla. Sin embargo, en esta ocasión en lugar de llegar a la pantalla grande, volverá con una puesta en escena que hasta el momento, quedaría a cargo del mismísimo Lin-Manuel Miranda.

De acuerdo con Variety, una fuente cercana al actor, director y compositor reveló a dicha fuente que está “trabajando duro” para dar vida al proyecto. Aunque eso sí, hasta el momento no hay más detalles de la producción, pero nos queda claro que si en Broadway pensaban adaptar The Warriors en un musical, Lin-Manuel Miranda es la persona perfecta para aventarse esa difícil y pesada chamba.

Lin-Manuel Miranda. suena fuerte para llevar ‘The Warriors’ a Broadway/Foto: Getty Images

¿Por qué decimos que es el ideal para un musical de The Warriors? Bueno, pues porque a través de todos sus musicales, Lin-Manuel Miranda refleja las situaciones cotidianas que representan a muchos neoyorquinos. Para empezar, In The Heights es un tributo a Washington Heights (el barrio donde creció) e incluso puesta en escena más famosa, Hamilton (la cual sigue la historia del padre fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton), está ambientada en Nueva York.

¿Qué tal? ¿Les emociona que Lin-Manuel Miranda adapte una obra tan importante como The Warriors para Broadway? La verdad es que en el papel, es el mejor candidato para que la historia de estas pandillas se convierta en una puesta en escena, quizá en una onda muy West Side Story, pero ya veremos cómo va avanzando este proyecto.

Te puede interesar