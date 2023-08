Lo que necesitas saber: Lisa Cloud, la mamá de Angus Cloud, compartió más detalles sobre la muerte del actor y aseguró que la causa no fue suicidio.

A cinco días de que se diera a conocer la muerte de Angus Cloud, Fezco en la serie de ‘Euphoria, han salido más detalles sobre lo ocurrido al actor. De hecho su mamá, Lisa Cloud, aseguró que la causa de muerte de Angus no fue por suicidio.

Recapitulando un poco, el 31 de julio la familia de Angus Cloud informó al portal TMZ sobre la muerte del actor. Si bien no dieron detalles, el comunicado daba a entender que Cloud lidiaba con la depresión a raíz de la muerte de su padre, ocurrida días antes.

Angus Cloud como Fezco en ‘Euphoria’ / Foto: HBO

Angus Cloud murió a los 25 años y se rumoraba que se había suicidado

“La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está reunido con su padre, quien era su mejor amigo”, indicó la familia del actor al hablar de la batalla del actor con la salud mental.

“Esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, dijo la familia de Angus Cloud que no informó de la causa de muerte del actor, pero que con estas palabras abrió la posibilidad de que fuera un suicidio.

Angus Cloud como Fez en ‘Euphoria’ / Foto: HBO

La llamada de la mamá de Angus al 911 indicó que pudo ser una posible sobredosis

Más tarde TMZ informó sobre la llamada que Lisa Cloud hizo al departamento de Policía y los Bomberos de Oakland a través del 911, donde pidió ayuda para su hijo ya que había sufrido una “posible sobredosis” y no tenía pulso.

Aunque la familia de Cloud no había comentado nada al respecto, la mamá de Angus Cloud tomó sus redes sociales para agradecer a todos por su apoyo en estos momentos y también dejar en claro que la muerte de Angus no fue por suicidio.

Foto: HBO

Lisa Cloud dio más detalles sobre la muerte de Angus

“Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento destrozado. También quiero que sepan que aunque mi hijo estaba profundamente afligido por la prematura muerte de su padre, su último día fue feliz”, escribió Lisa Cloud en su perfil de Facebook.

Lisa dijo que horas antes de su muerte, Angus acomodó su cuarto y estuvo decorando varios rincones de la casa, por lo que ella cree el actor no tenía ninguna intención de quitarse la vida, ya que incluso tenía algunos planes a futuro.

Angus Cloud. Foto: Reuters.

Aclaró que la causa de muerte de Angus Cloud no fue por suicidio

“No sé si o qué pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que puso su cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se quedó dormido y no se despertó”, detalló la mamá del actor en su posteo de redes sociales.

“Pudimos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía la intención de salir de este mundo. Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que ese no es el caso”, puntualizó Lisa.

Angus Cloud murió a los 25 años. Foto: Getty Images

TMZ indicó que aunque el comunicado de Lisa asegura que Angus Cloud no se quitó la vida, familiares del actor les contaron que Angus lidiaba con pensamientos suicidas. Sin embargo, hasta el momento no se sabe de alguna nota suicida que el actor haya escrito y confirme esa haya sido la causa de su muerte.

