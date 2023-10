Lo que necesitas saber: El videojuego más vendido en la historia de CD Projekt Red tendrá su adaptación de acción en vivo. Esto es lo que sabemos.

Este videojuego se lanzó en 2020 y en la previa de su llegada, se convirtió en un verdadero fenómeno de la industria. Y ahora, a tres años de su lanzamiento, se confirma que habrá un live-action de Cyberpunk 2077.

La desarrolladora del título, CD Projekt Red, lo acaba de revelar a través de un comunicado donde revelaron que el proyecto se encuentra en etapas de desarrollo. Pero dentro de todo, ya hay dos que tres detalles a tomar en cuenta.

Imagen ilustrativa. Foto: CD Projekt Red

Lo que sabemos del live-action de ‘Cyberpunk 2077’

Pues así las cosas con la próxima adaptación del videojuego de CD Projekt Red… Una de las cosas que llama la atención es que no se ha confirmado si será una serie de televisión o una película. Pero hay algunos indicios que nos darían una idea de por dónde se podría encaminar la entrega.

En el comunicado de CDPR, se reveló que el estudio de producción asociado a este proyecto será Anonymous Content, conocidos por producir series y películas renombradas como True Detective, The Revenant (de Alejandro González Iñárritu) y Spotlight.

Iagen ilustrativa de ‘Cyberpunk 2077’. Foto: CD Projekt Red.

Para ser más específicos, los ejecutivos que trabajarán en el live-action de Cyberpunk 2077 son Garret Kemble, quien es el director de televisión de Anonymous Content Studios.

Junto a él, los otros encargados del proyecto son el director de desarrollo, Ryan Schwartz, y el director creativo David Levine. Este último, hace tiempo fue vicepresidente ejecutivo y director de drama de HBO, donde supervisó series como la ya mencionada True Detective, además de Westworld, True World y algunas temporadas de Game of Thrones.

David Levine, exejecutivo de HBO, será productor del live-action de ‘Cyberpunk 2077’. Foto: ATX Festival/Especial.

La producción busca guionistas

Lo anterior da para pensar que el live-action de Cyberpunk 2077 podría ser una serie de televisión. La apuesta por un show televisivo no sería tan descabellada si tomamos como referencia el éxito de The Last of Us, la cual comparte algunos detalles similares de trama como un futuro distópico.

Además, CD Projekt Red ya sabe lo que es tener una serie live-action exitosa de uno de sus videojuegos, esto gracias a The Witcher de Netflix. Pero como dijimos, por ahora no hay una confirmación de en qué formato se realizará.

Eso sí, ya se confirmó que la producción está buscando guionistas para el proyecto. Así que agárrense que seguro tendremos más noticias de cara a los próximos meses. ¿Emocionados por ver cómo se desarrolla la historia de V en Night City? ¿Será que se nos haga ver a Keanu Reeves como Johnny Silverhand?

