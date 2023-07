Checa el primer tráiler de la 2ª temporada de 'Loki' con Tom Hiddleston

Lo que necesitas saber: Después de casi dos años de espera, está por llegar la segunda temporada de 'Loki' a Disney+. Ahora, seguiremos la aventura del personaje de Tom Hiddleston viajando en las líneas temporales del UCM junto a varios aliados para detener a Kang El Conquistador.

El Universo Cinematográfico de Marvel (o UCM para los cuates) está en constante evolución tanto en las películas que llegan a la pantalla grande como en las series que se estrenan en Disney+. Y vaya que las cosas se van a poner intensas, al menos en cuanto a las historias que se desarrollan en la plataforma de streaming, pues eso nos dieron a entender con el primer tráiler de la segunda temporada de Loki.

Como recordarán, fue en 2021 cuando llegó al catálogo de Disney+ esta producción que tiene a Tom Hiddleston interpretando una vez más al ‘Dios de la mentira’. Por supuesto que la primera temporada de Loki fue un éxito para Marvel Studios, pues este personajazo –a pesar de ser un villano–, es muy querido por los fans. Es por eso que a nadie sorprendió que decidieran continuar la historia.

Tom Hiddleston volverá para la segunda temporada de ‘Loki’/Foto: Disney+

Por fin se estrenó el primer tráiler de la segunda temporada de ‘Loki’

Aunque ya sabíamos que se venía la segunda temporada de Loki, la verdad es que Marvel Studios y la casa de Mickey Mouse se guardaron muchos detalles al respecto. Lo único que sabíamos era que llegaría en 2023 a Disney+. Pero ahora, después de mucha espera, por fin tenemos el primer tráiler y agárrense, porque todo se saldrá de control en los nuevos episodios y la situación se pondrá color hormiga.

En este primer adelanto de la segunda temporada vemos a Loki y Mobius (Owen Wilson) trabajando juntos para la AVT (Autoridad de Variación Temporal) justo después de los eventos de Avengers: Endgame para intentar detener a las versiones de Kang El Conquistador dentro del multiverso, pues como recordarán, ya vimos a una variante de este villano en la primera parte de la serie.

Mobius y Loki tendrán que trabajar juntos en esta nueva historia/Foto: Disney+

Específicamente, nuestros protagonistas deberán viajar al pasado para frenar a una versión de Kang que tiene planes malvados. Aunque eso sí, la situación se va a complicar porque además del villano del MCU, hay otros personajes que quieren parar la misión de Loki y Mobius dentro de las distintas líneas del tiempo. Así que como verán, las cosas se van a complicar dentro de los nuevos episodios.

Además de Tom Hiddleston y Owen Wilson, en la segunda temporada de Loki también veremos de nuevo a Sophia Di Martino interpretando una vez más a Sylvie. Y por si esto no fuera suficiente, al elenco de esta entrega se unen nombres como Ke Huy Quan (que ganó el Oscar en 2023 a mejor actor de reparto por Everything Everywhere All at Once) y Kate Dickie (a quien recordarán por dar vida a Lysa Arryn en Game of Thrones).

Ke Huy Quan es uno de los nuevos rostros que se unen al elenco de ‘Loki’ en la segunda temporada/Foto: Disney+

Anoten la fecha en sus calendarios, porque el primer episodio de los seis que conforman la segunda temporada de Loki se estrenará el próximo 6 de octubre en el catálogo de Disney+. Pero mientras esperamos a que llegue el día para volver a ver al ‘Dios de la mentira’ y para calentar motores, a continuación les dejamos el tráiler de esta serie.

Te puede interesar