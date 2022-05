Desde que se estrenó en la pantalla grande, Los Juegos del Hambre se convirtió en una de las franquicias más importantes en el cine de la actualidad, de eso no tenemos duda. No solo nos contó una historia juvenil que vino para refrescar un poco lo que veíamos en la pantalla grande, también sirvió como plataforma para actores que se convertirían en estrellas, como el caso de Jennifer Lawrence.

Sin embargo, con el lanzamiento a nivel mundial de Sinsajo – Parte 2 en 2015, dejamos de explorar este universo en donde dos jóvenes de distintos distritos tienen que enfrentarse en un evento televisivo violento en el que se enfrentan hasta la muerte. Pero desde entonces, surgieron rumores que indicaban que volveríamos. a este mundo con una historia poco conocida pero muy interesante.

Jennifer Lawrence en ‘Los juegos del hambre’ / Foto: Lionsgate

‘Los Juegos del Hambre’ regresarán a nuestras vidas con una precuela llamada ‘The Ballad of Songbirds and Snakes‘

Hace ya un buen rato se supo que Lionsgate quería revivir esta franquicia con una precuela de Los Juegos del Hambre. Lo que comenzó como un rumor se hizo realidad, pues confirmaron que en efecto, sí estaban trabajando en una película titulada The Ballad of Songbirds and Snakes, que estarácentrada años antes de que conociéramos a Katniss Everdeen, Peeta Mellark y compañía.

Pero ahora, revelaron con bombo y platillo no solo la trama de esta nueva cinta, sino la actriz que se convertirá en su nueva protagonista. De acuerdo con Variety, la historia principal la tomarán en el libro homónimo de Suzanne Collins de 2020, el cual se centra en Coriolanus Snow un chico ambicioso que acaba convirtiéndose en el presidente tiránico del país distópico de Panem (sí, el mismo que vimos haciéndole la vida de cuadritos al personaje de Jennifer Lawrence y que en esta ocasión será interpretado por Tom Blyth).

Tom Blyth/Foto: Getty Images

Rachel Zegler también será protagonista de esta película

Para ser exactos, The Ballad of Songbirds and Snakes también tiene como protagonista a Lucy Gray Baird, la representante del Distrito 12 a quien Snow de 18 años toma como su mentor para ayudarla en los décimos Juegos del Hambre. Esta chica llama la atención de todos al cantar durante la ceremonia de la cosecha. Con su talento y encanto, Snow cree que puede ser capaz de poner las probabilidades a su favor para ganar los juegos.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿quién será la actriz que le dará vida a este personaje? Bueno, pues después de muchos rumores y un mensaje críptico, Variety confirmó que Rachel Zegler (a quien vimos en West Side Story de Steven Spielberg y que aparecerá en el live-action de Blancanieves, así como en Shazam! Fury of the Gods) será la encargada de interpretar a Lucy Gray Baird. Así que como verán, el elenco pinta muy bien.

Rachel Zegler/Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, Francis Lawrence (quien estuvo a cargo de la mayoría de las cintas de Los Juegos del Hambre), vuelve para dirigir la próxima película, que comenzará a producirse a finales de este año. Por ahora, Lionsgate también dejó claro que The Ballad of Songbirds and Snakes se estrenará en cines el 17 de noviembre de 2023, así que pronto tendremos más noticias sobre este proyecto.