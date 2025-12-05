Lo que necesitas saber: No será una temporada tal cual, sino cuatro capítulos especiales en los que sabremos qué pasó con cada uno de los personajes...

Lo anunciaron hace un año y, desde entonces, se han ofrecido algunos detalles. Ahora, se ve cada vez más cercano el estreno de los nuevos episodios de Malcolm el de En Medio… porque ya tenemos teaser (una probadita, pues).

Imagen de Malcolm el de En Medio / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de Malcolm el de En Medio?

¿Alguien recuerda cómo inicia el primer capítulo de Malcolm el de En Medio? Pues este teaser les va a refrescar la memoria: esa rasuradora y cayendo pelo, como si le estuvieran dando su buena trasquilada de espalda a Hal.

Y ya, ese recuerdo del personaje de Bryan Cranston es lo único que ofrece el teaser… y con la promesa de que los nuevos capítulos se estrenarán en 2026 (por Disney+, claro).

Regresan todos… bueno, casi todos

No se tratará de una temporada nueva, como tal: sólo serán cuatro capítulos especiales de Malcolm el de En Medio. Así es… cuatro y ya. Sólo para saber qué ha sido de cada uno de los personajes y listo.

Pero con eso. Estará toda la banda de regreso: Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield… bueno, casi toda: Erik Per Sullivan (o sea, el Dewey) no participará y su lugar será tomado por su clon, Caleb Ellsworth-Clark.