Lo que necesitas saber: Una nueva entrega animada llegará al MCU, y se enfocará de lleno en el legado guerrero del país de Black Panther.

El MCU se encuentra en cambio constante y es oficial: tendremos una nueva serie animada bastante interesante luego de que Marvel anunció Eyes of Wakanda.

La entrega llegará luego de que la franquicia Black Panther nos entregara dos películas basadas en el personaje, primero con Chadwick Boseman como T’Challa y después con Letitia Wright asumiendo el rol de la guerrera wakandiana en el papel de Shuri. Pero entonces, ¿qué veremos en este show animado?

Imagen de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ / Foto: Marvel Studios

Marvel anunció ‘Eyes of Wakanda’ y esta es la trama

Una de las cosas más llamativas que hemos visto dentro de la historia del reino wakandiano más allá de su legendario gobernante, es el enorme linaje de guerreros que hay a lo largo de la historia aquel país ficticio. Y ese es un poco el enfoque que tomará la nueva serie sobre Black Panther.

Si bien no hay mucha información, ya se dieron a conocer detalles del show: “A lo largo de la historia de Wakanda, a valientes guerreros se les ha encomendado la tarea de viajar por el mundo recuperando peligrosos artefactos de vibranio. Esta es su historia”, se lee en un logline compartido por Deadline.

Marvel anunció Eyes of Wakanda al inicio de esta semana en un evento de promoción de otra esperada serie animada como lo es What If?, que hace poco lanzó su tráiler y que se estrena este 22 de diciembre próximo.

Imagen ilustrativa de ‘Wakanda Forever’. Foto: Marvel Studios.

Ryan Coogler está dentro de proyecto

Otro detalle que no es menor, es que Ryan Coogler estaría involucrado en esta nueva serie basada en el mundo del Pantera Negra. Recordemos que el director ha sido la principal mente creativa detrás de las dos películas de la saga, con Wakanda Forever como la entrega más reciente.

Por el momento, no se ha revelado una posible fecha de estreno para la nueva serie sobre Black Panther, pero estaremos atentos para actualizarles el dato. ¿Será que veamos al ejército de las Dora Milaje o algún otro equipo de fuerzas especiales, tribus o guerreros protagonizando esta historia? Esperemos más detalles pronto.

Chadwick Boseman y el director Ryan Coogler. Foto: Getty

