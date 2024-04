Lo que necesitas saber: Sí, lo leyeron bien: ya están trabajando en lo que será la quinta película de 'Matrix' y ya hay director. Por acá les contamos la información hasta el momento.

Definitivamente, hay franquicias que marcaron para siempre la historia del cine. Una de ellas sin dudarlo es Matrix, la cual cambió por completo la forma en que veíamos la ciencia ficción a inicios de los 2000. Y aunque pensábamos que luego de la más reciente entrega, no veríamos una historia más de este universo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque se viene una quinta película.

Como recordarán, fue en 2021 cuando después de mucha expectativa llegó a los cines The Matrix Resurrections, la cual contó con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. La cinta se ganó opiniones divididas y en taquilla no tuvo el recibimiento que se esperaba. Es por eso que creíamos que la saga no entraría entre las prioridades de Warner Bros. Pictures para sus próximos proyectos.

Y después de ‘Resurrections’, se viene una quinta película de ‘Matrix’

Sin embargo, parece que estábamos muy equivocados, pues hay información muy importante en Hollywood que apunta a que a pesar de lo que sucedió con la más reciente entrega de Matrix, veremos más de este fascinante universo. Lo decimos porque es un hecho que veremos una quinta película de esta franquicia… así como lo leen.

De acuerdo con Deadline, Warner Bros. Pictures contrató a Drew Goddard (guionista nominado al Oscar por The Martian y director de The Cabin in the Woods) para escribir y dirigir una nueva película de esta saga. Pero no solo eso, también confirmaron que la coguionista y codirectora original de las tres cintas anteriores, Lana Wachowski, volverá como productora ejecutiva.

Drew Goddard estará al frente de la quinta película de ‘Matrix’/Foto: Getty Images

Sobre lo importante que es estar al frente de la quinta película de la franquicia, Goddard declaró lo siguiente: “No es una exageración decir que las películas de Matrix cambiaron tanto el cine como mi vida. El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario y estoy más que agradecida por la oportunidad de contar historias en su mundo”.

Drew Goddard ha hecho cosas bastante interesantes a lo largo de su carrera. Comenzó escribiendo episodios de Buffy, la cazavampiros, y más tarde tuvo créditos en series como Lost y Daredevil. Más adelante, trabajó en los guiones de películas del tamaño de Cloverfield y Guerra Mundial Z hasta que fue nominado al Oscar por su guión adaptado para The Martian de Ridley Scott. Además de The Cabin in the Woods, también dirigió la cinta Bad Times at the El Royale.

Lana Wachowski regresará como productora ejecutiva par la nueva cinta de la franquicia/Foto: Getty Images

Aún es muy temprano para saber si los miembros principales del reparto de Matrix, encabezados por Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving y Jada Pinkett Smith regresarán para la quinta película o cuál será la historia que contarán en esta ocasión. Sin embargo, ya nos quedó claro que Warner Bros. Pictures quiere seguir explorando este impresionante universo que seguro aún tiene mucho para nosotros.

Te puede interesar