Medio año después de que se metiera en el ojo del huracán, el actor Matthew Perry (a quien seguro ubican por ser Chandler Bing en la serie ‘Friends’), dijo que quitará el nombre de Keanu Reeves en las próximas ediciones de su libro biográfico.

En octubre del año pasado, Matthew Perry lanzó su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Things, donde el actor de 53 años habla sobre sus problemas de adicción y también todas las emociones que le causó la muerte del actor River Phoenix.

River Phoenix y Matthew Perry en la cinta ‘A Night in the Life of Jimmy Reardon’. Foto: vía IMDB.

Matthew Perry se metió en problemas por mencionar a Keanu Reeves en su libro biográfico

Como contexto, Matthew Perry y River Phoenix actuaron juntos en cintas como A Night in the Life of Jimmy Reardon (1988) y eran grandes amigos. Sin embargo, el también hermano de Joaquín Phoenix falleció de una sobredosis en 1993.

La muerte de su amigo afectó mucho a Perry, quien decidió hablar de ese momento en su vida (y de otro caso similar, como fue el de Heath Ledger) a través de una no muy acertada comparación en donde mencionó el nombre de Keanu Reeves.

El nombre de Keanu Reeves apareció en el libro biográfico de Matthew Perry. Foto: Getty Images

Hizo una rara comparación entre River Phoenix, Heath Ledger y Keanu Reeves

“¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”, dijo Matthew Perry en un extracto de su libro que por supuesto no le gustó nada a los fans de Keanu, quien se sabe es uno de los sujetos más amados en internet.

Hoy parece que Matthew Perry tiene la intención de corregir su error y hacer las pases con el actor de ‘The Matrix’, pues el pasado 22 de abril anunció que el nombre de Keanu Reeves ya no aparecerá en las próximas ediciones de Friends, Lovers and the Big Terrible Things.

Matthew Perry quitará el nombre del actor de sus memorias, en las próximas ediciones. Foto. Getty Images

Aunque el actor de Friends ya quiere hacer las pases con John Wick

Fue durante una feria del libro en Los Ángeles, donde Perry mencionó que la razón por la que mencionó a Keanu Reeves en su libro biográfico fue porque ambos viven en la misma calle. “Fue algo mezquino”, aseguró el actor estadounidense.

“Si me encuentro con el tipo, le pediré disculpas. Fue una estupidez”, dijo Matthew Perry quien quitará el nombre de Keanu Reeves de su libro biográfico. Algo con lo que espera el actor conocido por su papel de John Wick, pueda perdonarlo.

Matthew Perry mencionó que se disculpará en persona con Keanu Reeves cuando se lo encuentre. Foto: Getty Images

Matthew Perry volvió a pedir disculpas a Keanu Reeves

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Matthew Perry se disculpa por lo ocurrido con Keanu Reeves, pues el año pasado y luego de que fuera muy criticado por el párrafo que leyeron anteriormente, el actor pidió perdón por lo ocurrido.

““Soy un gran admirador de Keanu… Simplemente elegí un nombre al azar, mi error. Me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar”, aseguró Perry en declaraciones exclusivas para el portal Deadline en ese entonces. ¿Qué tal?

Keanu Reeves en John Wick 4. Foto: Lionsgate.