Lo que necesitas saber: En una curiosa revelación durante la Comic Con Nueva York, el director Matthew Vaughn reveló la historia sobre un guión falso para 'amarrar' a Halle Berry en la tercera película de X Men.

Quizá no lo recuerden, pero Matthew Vaughn, el cineasta detrás de la saga Kingsman, fue el segundo director contemplado para dirigir la tercera película de los X-Men, lanzada en 2006. Al final no lo hizo, alegando problemas personales. Pero luego de mucho tiempo, él mismo ha revelado una peculiar historia que tiene que ver con Halle Berry en X-Men: The Last Stand.

Vaughan habló en la reciente Comic Con Nueva York, donde recordó el momento en que iba a dirigir aquella historia basada en los mutantes de Marvel. Y en medio de todo, le contó a la audiencia sobre un guión falso que aparentemente se iba a utilizar para amarrar a la actriz. Suena turbio, ¿no?

Halle Berry en ‘X-Men: The Last Stand’. Foto: Fox/Marvel/Disney

El guión fake para tener a ‘Halle Berry en X-Men: The Last Stand’

Vaughn, quien iba a sustituir a Bryan Singer como director en esa película, contó que fue a la oficina de un ejecutivo mientras estaban en el proceso de desarrollo de aquella película. Según lo que mencionó (vía Screen Rant), vio que este ejecutivo tenía en su guión de la cinta que era sustancialmente grande.

¿Era una historia nueva? Pues no. Era un guión falso para retener a Halle Berry en X-Men: The Last Stand. Matthew dijo que como la actriz aún no firmaba su contrato para reaparecer en la saga mutante, los ejecutivos del estudio –como se dice en el argot mexicano– le ‘dieron atole con el dedo’ haciéndole creer a ella que harían una historia centrada en su personaje, Storm.

Matthew Vaughn. Foto: Getty

Así como lo leen… De hecho, en ese guión falso había una escena muy emotiva de ella salvando a unos niños africanos. “Es lo que ella quiere”, dijo el ejecutivo de quien Matthew Vaughn no reveló su identidad. Pero resulta que el plan era tirar ese guión una vez que lograran firmar a Halle Berry en X-Men: The Last Stand. Salieron bien mañosos, eh… Aquí la declaración de Vaughn.

“Esta es una historia real… Fui a la oficina de un ejecutivo y vi un guión de X3 que era más grande. Pregunté de qué se trataba, y me dijeron que no me preocupara. Lo agarré, abrí la primera página y decía: ‘África. Niños muriendo por falta de agua, y Storm crea una tormenta para salvar a todos estos niños‘. Pensé que era una idea genial y pregunté qué era. Me dijeron que ‘este es el guión de Halle Berry, porque ella aún no ha firmado. Esto es lo que ella quiere que pase. Y una vez que firme, lo tiraremos a la basura‘. Matthew Vaughn sobre el guión falso para Halle Berry.

Matthew Vaughn renunció a ‘X-Men 3’

A raíz de eso, Matthew Vaughn pensó que no quería formar parte de un plan tan mañoso para engañar a Berry, quien ya estaba consagrada como una gran figura de Hollywood.. “Si le iban a hacer eso a una actriz ganadora del Oscar que interpreta a Storm, yo debía renunciar...”, dijo el cineasta.

Vinieron otras diferencias creativas y junto con lo de Halle Berry en X-Men: The Last Stand, Vaughn decidió hacerse a un lado, dejando la silla del director para Brett Ratner. La renuncia de Matthew incluso le valió recibir una amenaza en la que le dijeron que “nunca volverás a trabajar en esta ciudad”.

La cosa fue evidentemente diferente pues Vaughn ha dirigido sagas exitosas como Kick-Ass, la ya mencionada Kingsman, pronto nos traerá Argylle con Henry Cavill y Dua Lipa… Bueno, hasta dirigió X-Men: First Class, además de que produjo y escribió X-Men: Days of the Future Past. Vaya historia.

