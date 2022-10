Checa los mejores memes y reacciones al final de temporada de 'House of the Dragon'

De una vez les advertimos que en esta nota hay spoilers y hasta para aventar, así que mejor sálganse de aquí si es que aún no ven el último episodio (de la primera temporada) de ‘House of The Dragon’. Ahora sí aclarado el asunto, pasémosle a lo barrido con este temazo.

Este domingo 23 de octubre llegó el momento que todos esperábamos y no a la vez, pues pudimos ver el episodio final de la precuela de ‘Game of Thrones’ producida por HBO Max que fiel a su estilo nos regaló un capítulo lleno de sangre y dragones.

Foto: HBO Max

El último capítulo de la primera temporada de ‘House of the Dragon’ estuvo muy intenso

En este último capítulo vimos que Rhaenys llega con Rhaenyra Targaryen para decirles que el rey Viserys ha muerto y que Aegon ha sido coronado como rey, por lo cual los ‘Verdes’ vendrán por ella y por su hijos y es mejor que se vaya preparando para ese momento.

La noticia le causa tanto asombro que Rhaenyra comienza a tener problemas con su embarazo. Lamentablemente el parto se complica y pierde a su hija, por lo cual arma una ceremonia en donde en compañía de sus hijos, hijastras y hasta la misma Rhaenys, la despide.

Un momento bastante emotivo en ‘House of the Dragon’.

Foto: HBO Max

Lastimaron a Rhaenyra de todas maneras posibles en el último episodio de ‘House of the Dragon’

Lo más destacado del episodio es ver que un caballero le lleva la corona a Daemon, quien se la coloca a Rhaenyra. Y pues ya ni les contamos más detalles, porque es en este último episodio cuando comienza la pelea por el aclamado Trono de los Siete Reinos gracias a una tontería de Aemond.

Foto: HBO Max

Como pudieron apreciar, el último episodio de ‘House of the Dragon’ nos dejó ver que en la segunda temporada la guerra por el trono se va a venir con todo por la sed de venganza de Rhaenyra, aunque tendremos que esperar para el 2024 para averiguar la continuación de esta historia.

Y ya nos dejaron ver que la pelea por el trono estará intensa

Pero bueno, dicen que no todo puede ser malo y para compensar la tristeza que muchos estarán sintiendo ahora con el final de temporada de ‘House of the Dragon’, acá les dejamos los mejores memes y reacciones que nos dejó este último capítulo de la primera temporada:

La última vez que Rhaenyra ve a su hijo, soy lágrimas. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/DJk6Hw4Cjl — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) October 24, 2022

La escena de Daemon informándole a Rhaenyra de la muerte de Luke, el dolor de ella y el enojo, QUEMALOS A TODOS RHAENYRA. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/UP8gOlcdWA October 24, 2022

Sin saberlo, fue la última vez que Rhaenyra sostuvo la mano de Luke ?#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/TI79v22fgT — Laura? (@Boolkf) October 24, 2022

Todos lloramos a Visenya Targaryen, la hija de Rhaenyra y Daemon. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/CsW1mOsFn6 — House of The Dragon ?? (@asoiafsp) October 24, 2022

Aemond después de amenazar con sacarle el ojo y perseguir a Luke con un dragón todo poderoso y ver lo que resulto de eso: #HouseOfTheDragon #HOTD pic.twitter.com/LAksHd9jq4 — Myrna Cantú (@myrna_18) October 24, 2022

Rhaenyra en un solo capítulo perdió a su papá, a dos de sus hijos y le usurparon su trono. Cualquier cosa que haga en la próxima temporada LA VOY A APOYAR. #HouseoftheDragon #HOTD #HOTDFinale ?? pic.twitter.com/sJjryBrT6s — ?????? ???????? ? (@Indrek_ME) October 24, 2022

Lucerys le juró a su madre no pelear y lo cumplió, eres grande Luke #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/roVA6gLLO9 — Mariana Carpio (@MarianaCarpio19) October 24, 2022