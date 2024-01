Lo que necesitas saber: El talento mexicano casi siempre triunfa en Mejor Fotografía de los Oscar. Y si no nos creen, chequen los mexas que han ganado la categoría.

Si algo tenemos muy claro es que hay un montón de talento en nuestro país, y eso lo podemos ver en muchos lados. Sin embargo, resulta muy evidente que existen un montón de mexicanos rifándose en la industria cinematográfica. Tanto así que su trabajo ha sido reconocido en las grandes premiaciones, como los Oscar.

A lo largo de los años, varios cineastas nacionales han conseguido el máximo premio de Hollywood. Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro son solo algunos de los ejemplos de mexas que han puesto en alto de nuestro país en los Oscar. Pero siendo justos, no son los únicos que han triunfado en las grandes ligas del cine.

Imagen ilustrativa de los premios Oscar/Foto: Getty Images

Recordemos a los mexicanos que recibieron la nominación (y han ganado) en Mejor Fotografía de los Oscar

Específicamente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas casi siempre considera al talento mexicano dentro de la categoría de Mejor Fotografía. Y la verdad es que entendemos por qué se nos ha hecho costumbre ver a cinefotógrafos de nuestro país al menos dentro de las nominaciones de los Oscar, pues siempre hacen un trabajo espectacular detrás de la cámara y han colaborado con los mejores de la industria.

Es por eso que, para reconocer la enorme chamba que han hecho estos verdaderos cracks (que definitivamente, merecen más reconocimiento), por acá repasaremos a los mexas que han aparecido (e incluso ganado) dentro de los nominados a fotografía en los Oscar. ¿Pueden adivinar quiénes son?

Imagen ilustrativa de los Oscar/Foto: Getty Images

Rodrigo Prieto

Arrancamos esta pequeña lista con uno de los mexicanos que últimamente es infaltable en la categoría de Mejor Fotografía de los Oscar. Así es, hablamos de Rodrigo Prieto, quien egresó del conocido Centro de Capacitación Cinematográfica y desde sus inicios, colaboró con nombres como Alejandro González Iñárritu, Carlos Carrera y hasta Bruno Bichir. Gracias a esos trabajos, poco a poco se posicionó como un elemento importante para varias producciones nacionales.

Sin embargo, en 2002, Rodrigo dio el salto al cine internacional con la película Frida, donde fue el director de fotografía. A partir de ahí lo vimos en proyectos más grandes, como 8 Mile protagonizada por Eminem, 25th Hour de Spike Lee, Alexander y Comandante con Oliver Stone, así como Brokeback Mountain bajo la dirección de Ang Lee. Fue gracias a esta última cinta que consiguió su primera nominación al premio de la Academia.

Rodrigo Prieto y Alejandro González Iñárritu han trabajado juntos en diversas películas/Foto: Getty Images

A partir de ahí, varios cineastas grandes de la industria quisieron trabajar con Rodrigo Prieto. Sobra decir que Iñárritu lo volvió a reclutar para algunas de sus producciones más ambiciosas, como 21 Gramos, Babel o Biutiful, pero también colaboró con Pedro Almodóvar (Los abrazos rotos), Ben Affleck (Argo) y Kevin Mcdonald (State of Play). Sin embargo, en 2013 le llegó una de las oportunidades más importantes de su carrera: trabajar con Martin Scorsese en The Wolf of Wall Street.

Fue gracias a su chamba en esta cinta que Rodrigo se ganó la confianza de Scorsese. Tanto así que más adelante, Martin lo volvió a llamar para que se encargara de la dirección de foto de sus más reciente películas, como Silence, The Irishman y Killers of the Flower Moon (que cada una le ha valido la nominación a los Oscar en Mejor Fotografía).

¿Será que Rodrigo Prieto se lleve el Oscar en este 2024 por su trabajo en ‘Killers Of The Flower Moon’ de Martin Scorsese?/Foto: Getty Images

Emmanuel Lubezki

Ahora es momento de hablar de uno de los mexicanos contados que han ganado la categoría de Mejor Fotografía en los Oscar en varias ocasiones. Sí, nos referimos a Emmanuel Lubezki, egresado del antiguo Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (ahora llamada Escuela Nacional de Artes Cinematográficas) que arrancó haciendo diferentes cosas dentro del cine y la televisión de nuestro país, incluso dirigió algunos videos musicales para artistas como Thalía… así como lo leen.

Sin embargo, a inicios de los 90, Lubezki se concentró por completo en el cine, trabajando en producciones tanto nacionales como internacionales, entre ellas Solo con tu pareja, Como agua para chocolate, Twenty Bucks, The Harvest y Reality Bites. Pero fue en 1996 cuando de la mano de Alfonso Cuarón, logra su primera nominación a los Oscar por la fotografía de La princesita.

Emmanuel Lubezki es uno de los mexicanos que han ganado el Oscar a Mejor Fotografía/Foto: Getty Images

Fue gracias a eso que despegó la carrera de Emmanuel Lubezki en Hollywood, pues más adelante participó como director de fotografía en películas como Un paseo por las nubes de Sergio Aráu, Great Expectations e Y tu mamá también con Cuarón, Meet Joe Black protagonizada por Brad Pitt y Anthony Hopkins, y la película biográfica de Muhammad Ali con Will Smith como el legendario boxeador.

Con el paso del tiempo, Lubezki se hizo de un nombre dentro de las grandes ligas del cine, pero en ese transcurso también apareció varias veces en los nominados a Mejor Fotografía de los Oscar por su trabajo en películas como El nuevo mundo, Children of Men de Alfonso Cuarón, Sleepy Hollow de Tim Burton y The Three of Life dirigida por Terrence Malick. Sin embargo, fue hasta 2013 y de la mano de Cuarón que Emmanuel ganó merecidamente su primera estatuilla por la foto de Gravity.

A partir de ahí, Emmanuel Lubezki pasó por una gran racha dentro de los premios de la Academia, pues se quedó con el Oscar de fotografía en 2014 y 2015 por Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance y The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Definitivamente, un verdadero crack mexicano que ha triunfado en lo máximo de la industria cinematográfica.

Guillermo Navarro

Sí, estamos muy orgullosos de ver a Rodrigo Prieto y Emmanuel Lubezki rompiéndola en Hollywood. Sin embargo, no son los únicos mexicanos que han sido considerados en la categoría de Mejor Fotografía en los Oscar, pues a ellos también se les une Guillermo Navarro. Este cinefotógrafo comenzó trabajando en nuestro país, hasta que viajó a Francia donde fue ayudante del director de fotografía Ricardo Aronovich.

Fue hasta 1991 cuando su trabajo en la película Cabeza de vaca de Nicolás Echevarría (que representó a México en los Oscar) le valió un premio Ariel. Después de esto Navarro se mudó a Los Ángeles, donde colaboró con directores como Robert Rodríguez y Quentin Tarantino en películas como Desperado, Four Rooms, Abierto hasta el amanecer, Mini Espías o Jackie Brown.

Guillermo Navarro aceptando el Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en ‘El Laberinto del Fauno’ de Guillermo del Toro/Foto: Getty Images

Pero una de las colaboraciones más importantes de Guillermo Navarro es la que armó con su compatriota Guillermo del Toro, pues desde Cronos han trabajado juntos y a partir de ahí, hicieron una gran mancuerna en proyectos como El espinazo del diablo y Hellboy. Pero fue en 2006 que este mexicano rifado se llevó el Oscar a Mejor Fotografía por la enorme chamba que hizo en El Laberinto del Fauno.

Desde entonces, Navarro se convirtió en uno de los cinefotógrafos más buscados de Hollywood, pues luego de ganar la estatuilla dorada participó en películas como Night At Museum, la segunda parte de Hellboy y Pacific Rim junto a Del Toro una vez más, Crepúsculo La Saga: Amanecer Parte 1 y 2, Star Trek: Discovery y London Fields. En pocas palabras, es uno de los mexas que bajita la mano, ha hecho cosas muy rifadas en la industria cinematográfica.

Alfonso Cuarón

Por último pero no menos importante, tenemos a uno de los mexicanos más exitosos en la historia del cine de nuestro país y a nivel internacional. Así es, hablamos de Alfonso Cuarón, quien a lo largo de su carrera se ha llevado dos veces el premio Oscar a Mejor Dirección, gracias a Gravity y Roma. Sin embargo, esta última película también le valió un reconocimiento en el lado de la fotografía.

Cuarón se involucró tanto en Roma (pues era una cinta tan personal) que además de dirigir, producir y escribir el guión, también terminó haciendo la foto. Es por eso que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le dio el Oscar a Mejor Fotografía por este proyecto. ¿Qué tal? ¿Recordaban eso? No cabe duda que el talento mexicano ha hecho grandes cosas para la cinefotografía de películas grandiosas.

