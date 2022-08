Si algo nos tiene muy emocionados es la llegada de House of the Dragon, pues después de un buen rato, regresamos a Westeros para conocer uno de los momentos clave en la historia de la familia Targaryen. Sin embargo, parece que no todas son grandes noticias con esta nueva producción de HBO, pues nos acabamos de enterar que Miguel Sapochnik dejará de ser showrunner de la serie.

Por si este nombre no les suena, tenemos qué decirles que fue una de las piezas clave en varios de los episodios de Game of Thrones que nos volaron la cabeza. Para que se den una idea, el director inglés de origen argentino estuvo a cargo de capítulos épicos como La Batalla de los Bastardos, Vientos de Invierno (ese donde Cersei Lannister explota el Gran Septo de Baelor), La Batalla de Winterfell y Las Campanas (el mismo en el que Daenerys Targaryen destruye King’s Landing con Drogon).

Miguel Sapochnik no continuará como showrunner de ‘House of the Dragon’

Sin embargo, desde que se acabó Game of Thrones y tras el polémico final, Miguel Sapochnik continuó involucrado en el desarrollo de House of the Dragon y se convirtió en una de las mentes creativas de esta precuela junto a Ryan Condal. Pero ahora y justo antes del estreno del tercer episodio de la primera temporada de esta producción, anunció que dejará su papel como showrunner para dedicarse a otros proyectos… una noticia triste para los fans de ambas series.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Sapochnik compartió un comunicado donde mencionó que ha sido un honor y privilegio trabajar estos últimos años con las historias de George R. R. Martin, pero es momento de tomar una nueva dirección. Además, confirmó que Alan Taylor –quien ya había trabajado en Game of Thrones– será el nuevo productor ejecutivo y director de varios episodios de la segunda temporada de la producción sobre los Targaryen.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido con la primera temporada y encantado por la entusiasta reacción de nuestros espectadores. Ha sido increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la decisión correcta para mí, personal y profesionalmente. Al hacerlo, sin embargo, me reconforta profundamente saber que Alan se unirá a la serie. Es alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo, y creo que esta preciosa serie no podría estar en manos más seguras. Estoy muy contento de seguir formando parte de la familia de HBO y de ‘House of the Dragon’ y, por supuesto, le deseo a Ryan y a su equipo éxito y todo lo mejor con la segunda temporada y más allá”. Declaró Miguel Sapochnik sobre su salid de ‘House of the Dragon’

Matt Smith, Emma D’Arcy, Miguel Sapochnik y Milly Alcock en la premiere de ‘House of the Dragon’/Foto: Getty Images

Por su parte, HBO afirmó que si bien les gustaría que Miguel Sapochnik continúe en House of the Dragon, están muy contentos con el trabajo increíble que hizo en la primera temporada. Además, dijeron que la serie no habría salido adelante sin él y de alguna manera seguirán en contacto porque colaborarán con el director en futuros proyectos. Ni modo, una baja sensible que la verdad, sí nos dolió.