Muere Diane Keaton, ganadora del Oscar, a los 79 años

Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar y directora de cine, murió a la edad de 79 años. Un portavoz de la familia confirmó la triste noticia a People, sin dar más detalles por el momento.

Foto: Getty

Entre sus papeles más destacados encontramos su participación en El Padre de la Novia y su papel en Annie Hall, el cual le valió el Oscar. También fue ganadora de dos Globos de Oro y un BAFTA.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Diane Keaton estuvo ligada al arte gracias a su madre, quien cantaba y tocaba el piano; nunca profesionalmente, pero inspiraba a quien la escuchaba. “Era hermosa, era mi protectora. En el fondo, quería ser artista”, contó anecdóticamente la actriz sobre su madre al medio ya citado.

De hecho su nombre real era Diane Hall, pero adoptó el apellido ‘Keaton’ por ser el apellido de soltera de su madre. Como decíamos antes, la familia confirmó su muerte este 11 de octubre, pero por ahora se desconoce la causa precisa de su fallecimiento.

Diane Keaton / Foto: Getty

Diane Keaton: De las obras de teatro en la escuela al Oscar

Desde la preparatoria, Diane Keaton actuaba en obras de teatro escolares, pero fue hasta la universidad cuando comenzó a estudiar teatro más en forma. Dejó los estudios para mudarse a Nueva York y comenzar a participar en obras de manera profesional.

Fue hasta 1970 cuando llegó su debut en el cine, en la película Amantes. Dos años más tarde dio vida a Kay Adams, pareja de Michael Corleone en El Padrino.

Diane Keaton en El Padrino / Foto: Getty

Ya en 1977 protagonizó Annie Hall, papel por el que ganó el Oscar a Mejor Actriz, y el inicio de una relación muy cercana con Woody Allen, a quien defendió de las graves acusaciones en su contra. Volvió a estar nominada por su actuación en Alguien tiene que ceder, y la recordamos con cariño por su participación en El Padre de la Novia I y II.

Diane Keaton / Foto: Getty

