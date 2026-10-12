El actor RJ Mitte, conocido por su papel en Breaking Mad, murió a los 34 años de edad. La causa de su muerte no ha sido revelada, pero la noticia fue confirmada por sus representantes.

RJ Mitte, actor conocido por interpretar al personaje de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió este lunes 12 de octubre a los 34 años de edad. La noticia fue confirmada por sus representantes sin revelar la causa de su muerte.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte“, estableció un representante del actor en un comunicado de prensa.

“A partir de su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad a sus personajes y construyó una plataforma dedicada a generar conciencia sobre la discapacidad y promover la inclusión“.

RJ Mitte en 2013 / Foto: Shutterstock

Los personajes de RJ Mitte

Roy Frank Mitte III nació en agosto de 1992 en Mississippi, Estados Unidos. Su carrera en la actuación empezó por su hermana, quien participaba en una producción en Los Ángeles, razón por la cual su familia se había mudado a California.

Cuando empezó a participar en algunos papeles secundarios, además de tomar clases de actuación, RJ Mitte consiguió su primer papel importante en una serie de AMC titulada Breaking Bad, que tendría como protagonista a Bryan Cranston.

RJ Mitte obtuvo el papel de Walter White Jr., el hijo con parálisis cerebral de un profesor de química diagnosticado con cáncer terminal. Para no dejarlos desprotegidos a él y a su mamá embarazada, Walter White comienza un negocio de droga que lo lleva a lugares bastante perturbadores y oscuros.

Tras el fin de la serie en 2013, RJ Mitte participó en algunas producciones para la televisión y el cine como The Guardians of Justice de Netflix, y las películas The Recall y The Oak Room.