Murió a los 70 años Paul Reubens, actor conocido por Pee-wee Herman

Paul Reubens fue un actor que se hizo famoso por interpretar al personaje de Pee-wee Herman en el teatro, cine y televisión. Y lamentablemente murió a los 70 años tras luchar por un buen rato contra el cáncer.

Este 31 de julio, la industria cinematográfica se vistió de luto, pues lamentablemente se confirmó la muerte a los 70 años de Paul Reubens, actor que saltó a la fama en la década los 80 por interpretar a Pee-wee Herman, personaje que lo convirtió en una estrella de la televisión infantil.

La noticia de su fallecimiento la confirmó el propio equipo de Paul Reubens a través de un comunicado publicado en Facebook, donde además de anunciar que el actor murió la madrugada del 30 de julio tras varios años luchando contra el cáncer.

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad. Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu”.

Además, las personas cercanas a Paul Reubens compartieron un mensaje que el actor escribió antes de morir: “Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado los últimos seis años. Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

Repasemos la carrera de Paul Reubens

Paul Reubens nació el 27 de agosto de 1952 en Nueva York, Estados Unidos. Durante su juventud se mudó a Los Ángeles, donde formó parte de la compañía de comedia The Groundlings e inició su carrera como comediante de improvisación y actor de teatro.

Para 1982, Paul Reubens estrenó una serie sobre un personaje que había estado desarrollando durante los últimos años. El espectáculo se llamó The Pee-wee Herman Show y este show lo presentó durante cinco meses con lleno total en cada una de las funciones. Tal fue el éxito que junto a HBO produjo un especial para la televisión.

Pee-wee Herman se convirtió en una figura importante en la cultura pop estadounidense. Es por eso que Paul Reubens se comprometió por completo con el personaje, pues a partir de ese momento empezó a hacer todas sus apariciones públicas y entrevistas como Pee-wee, y por si esto no fuera suficiente, el actor llevó a este papel hasta la pantalla grande.

En 1985 se estrenó la película La gran aventura de Pee-Wee, dirigida por el entonces desconocido Tim Burton, la cual fue un hit en taquilla y, a pesar de recibir críticas mixtas, se considera una cinta de culto (aunque su secuela, Big Top Pee-wee, de 1988, tuvo menos éxito que la anterior). Entre 1986 y 1990, Paul Reubens interpretó a este personaje en un programa llamado Pee-wee Playhouse, el cual se transmitía los sábados por la mañana​ y lo posicionó como una figura importante para el público infantil.

La trayectoria de Paul Reubens más allá de Pee-Wee y su regreso

En julio de 1991, después de decidir separarse unos años de Pee-wee, Paul Reubens fue arrestado por exhibicionismo al ser encontrado por la policía tocándose dentro de un cine para adultos. Esto provocó que el público cambiara la visión que tenían sobre el actor y el personaje. A partir de ese momento, Reubens se alejó por un buen rato del papel que lo hizo famoso.

A lo largo de su carrera –y además de Pee-wee Herman–, Paul Reubens participó en varias películas y series de televisión como: Batman Returns, The Nightmare Before Christmas, Matilda, Dr. Doolittle, The Blues Brothers, Buffy la Cazavampiros, The Blacklist, Tom and Jerry’s Giant Adventure, Gotham, The Legends of Tomorrow, Blow y más.

La última vez que Paul Reubens interpretó a Pee-wee Herman fue en 2016, cuando escribió, produjo y protagonizó la película Pee-Wee’s Big Holiday, que se estrenó en el catálogo de Netflix.

