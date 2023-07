Lo que necesitas saber: Jane Birkin fue una de las figuras en el cine y la música europea, más relevantes del siglo XX. Sin olvidar mencionar su paso por la industria de la moda.

Jane Birkin, la cantante y actriz inglesa, murió en Francia. La noticia la confirmó el Ministro de Cultura francés este domingo 16 de julio. La británica, madre de la también reconocida actriz y cantante Charlotte Gainsbourg, tenía 76 años al momento de registrarse su muerte.

Jane Birkin no sólo fue conocida por su éxito musical de 1969, “Je t’aime … moi non plus”, el cual, de alguna manera, la involucró sentimentalmente con el francés Serge Gainsbourg por más de 10 años; también hizo algunas películas exitosas como su incursión al cine con Blow-Up de Michelangelo Antonioni.

También, Jane Birkin fue un icono de la moda. Y si bien no han escuchado ninguna de sus canciones o visto algunas de sus películas, seguro sí recuerdan el bolso Birkin de Hermès, inspirado en la británica después de un vuelo de París a Londres donde Jane se sentó junto a Jean-Louis Dumas, director de la marca. Aquí, Jane Birkin se quedó de que no podía encontrar un bolso cómodo.

La cantante y actriz Jane Birkin / Foto: Getty Images

Jane Birkin

Jane Birkin nació el 14 de diciemnte de 1946, y su madre era una actriz llamada Judy Campbell. A los 17 años se casó con John Barry, conocido por ser el autor del tema de James Bond y con quien tuvo una hija llamada Kate. Su matrimonió duró tres años.

En la década de. los 60, protagonizó filmes como Le Knack de Richard Lester en 1965 y la mencionada Blow-Up de Michelangelo Antonioni en 1967, ambas seleccionadas del Festival de Cannes.

La cinta de Antonioni fue la que le otorgó mayor fama al inicio de su carrera. Y también fue la que dio inicio a su relación, algo turbia, con Serge Gainsbourg, con quien tuvo una hija llamada Charlotte en 1971. Junto a él, interpretó una de las canciones más populares titulada “Je t’aime … moi non plus”.

Serge Gainsbourg y Jane Birkin en 1969 / Foto: Getty Images

La canción fue tan exitosa como controversial. Su letra, la cual hablaba de actividades sexuales explícitas, hizo que la prohibieran en algunas estaciones de radio en varios países, e incluso que llegara hasta el Vaticano donde fue condenada por las autoridades eclesiásticas. Con todo eso, la rola fue el mayor éxito de ambos artistas.

Otras de las películas exitosas de Jane Birkin fueron su incursión al cine francés con comedias como La moutarde me monte au nez de 1974, La course à l’échalote de 1975, la adpatación de Death on the Nile de Agatha Christie en 1978 o Evil Under the Sun de 1982. La década de los 70 fue la más fructífera para Jane Birkin como actriz, pues logrño trabajar con cineastas de la talla de Agnès Varda, Jean-Luc Godard y Alain Resnais.

