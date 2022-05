Sin duda, hoy es un día bastante triste para los fans de Friends y en general de la televisión, pues lamentablemente murió Mike Hagerty a los 67 años, actor que dio vida a Mr. Treeger en Friends. Sin embargo, su trabajo no se limitó a esta serie tan querida, pues tuvo varios papeles dentro de la televisión estadounidense.

De acuerdo con Metro, la noticia sobre su fallecimiento la confirmó la actriz Bridget Everett –quien es la coprotagonista de Hagerty en la serie de HBO, Somebody, Somewhere–. “Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un querido actor de carácter, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron las piedras angulares de su vida”, escribió Everett.

Un breve repaso por la carrera de Mike Hagerty

Michael Gerard Hagerty nació el 10 de mayo de 1954 en Chicago, Illinois. Desde temprana edad se interesó por la actuación y poco a poco logró ganar pequeños papeles en distintas producciones. Fue en 1983 cuando hizo su debut en la gran pantalla con la película Doctor Detroit y a partir de ahí, apareció en varias cintas como Dick Tracy, Wayne’s World, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me. Sin embargo, es más reconocido por su enorme trayectoria dentro de la televisión.

A lo largo de casi cuatro décadas de carrera, apareció en un montón de series exitosas como Los años maravillosos, Seinfeld, ER, Curb Your Enthusiasm, Ghost Whisperer, CSI: Crime Scene Investigation, Glee, Community, Grey’s Anatomy, Brooklyn Nine-Nine y The Goldberg’s. Pero sin duda, muchos lo recordarán por dar vida a Mr. Treeger en varios episodios de Friends. A continuación les dejamos un momentazo que grabó junto a Joey para que refresquen la memoria.

Más allá de su carrera con diversos papeles en distintas producciones y como ya lo mencionábamos antes, Mike Hagerty es el coprotagonista de Bridget Everett en Somebody, Somewhere, una nueva serie de HBO que se estrenó a inicios de 2022. Por último pero no menos importante, también es importante mencionar su carrera dentro de los videojuegos, pues participó en títulos como Star Trek: Klingon y Lands of Lore III. Sin duda, se fue un actor que quizá no era tan reconocido, pero participó en un montón de proyectos que seguimos sin falla.