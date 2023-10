Lo que necesitas saber: La nueva película de Ridley Scott con Joaquin Phoenix está por estrenarse, y hay un detalle sobre cómo 'Joker' hizo ruido al cineasta para escoger a Phoenix... aunque aquella peli no le gustó tanto.

Napoleón de Ridley Scott es uno de los estrenos más esperados de este 2023 y será uno de los que se cierre con broche de oro el año. Y en ese sentido, es seguro que la atención se centrará en la actuación de Joaquin Phoenix como el conquistador europeo.

¿Pero sabían que el papel protagonista se estaba debatiendo para dárselo a dos actores? Bueno, pues el propio director Ridley lo mencionó en una entrevista reciente con Deadline, dando algunos detalles interesantes sobre cómo Joker influyó para darle el papel a Phoenix… aunque no todo lo que dijo Scott fueron flores para la película de DC.

Ridley Scott. Foto: Especial.

Ridley Scott elogió a Joaquin Phoenix en ‘Joker’… pero tiene otra opinión de la película

Cualquiera pensaría que Ridley Scott escogió a Phoenix como protagonista de Napoleón ya conociendo el potencial del actor, esto luego de que hace años trabajaron juntos en la primera parte de Gladiator. Pero en realidad, el también director de Blade Runner se convenció de tener a su viejo conocido en su nueva película gracias a su interpretación del Joker.

Eso sí, Scott mencionó en su entrevista con Deadline que si bien le gustó la actuación Joaquin como el personaje de los cómics, no le agradó cómo se retrata la violencia en la película. “Me quedé impresionado con su escandalosa película Joker. No me gustó la forma en que celebraba la violencia, pero Joaquin fue extraordinario“, dijo el cineasta.

Joaquin Phoenix como Joker. Foto: Warner Bros.

Esta nueva película protagonizada por Joaquin Phoenix también fue pensada de manera que se pudiera vender bien en taquilla, dijo Scott. Y por ahí, mencionó que pensó en alguien más aparte del también actor de Beau Is Afraid para el papel del militar francés. Pero no quiso decir quién era ese otro chance.

“Pensé que [Joaquin] sería un activo increíble para Napoleón también en un sentido comercial. Sólo tenía dos actores en mente para el papel. No mencionaré el otro“, dijo el director.

Joaquin Phoenix en ‘Napoleón’ / Foto: Apple TV+ y Sony Pictures.

Fecha de estreno de ‘Napoleón’ de Ridley Scott

Ahora, nos quedaremos con la duda de quién fue el otro que pudo protagonizar Napoleón de Ridley Scott. Pero bueno, tener a Joaquin Phoenix siempre es garantía de que algo genial puede venir. ¿Ya listos para su estreno?Como se menciona en el sitio web de Sony Pictures México, la película se estrenará acá el 23 de noviembre en cines, y luego llegará a Apple TV+.

La cinta llegará un año antes de que Ridley Scott estrene la segunda parte de Gladiator, protagonizada por Paul Mescal con un elenco de primera que incluye a Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan, Joseph Quinn y más. Aquí los detalles que necesitas saber de la película. Y acá abajo, el póster de la nueva película protagonizada por Joaquin Phoenix.

Póster oficial de ‘Napoléon’ de Ridley Scott. Foto: Sony Pictures MX.

