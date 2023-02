Se nos dijo, se nos advirtió y parece que pronto eso de poder compartir cuentas de Netflix dejará de ser una realidad. Y es que la plataforma de streaming se está tomando muy en serio su misión de evitar esa situación, tanto que incluso bloquearía el acceso a algunos dispositivos.

En diciembre del año pasado comenzaron las dudas de cómo le haría Netflix para comprobar que las cuentas realmente se compartían entre personas que vivieran en el mismo hogar, algo que se indicó sería a través de códigos de verificación para otros dispositivos.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Netflix está dispuesto a que los usuarios dejen de compartir sus cuentas

El Wall street Journal reveló a finales del 2022 que para cada nuevo inicio de sesión se le enviaría un código al propietario principal de la cuenta, quien deberá pasarlo a la persona para poder ingresar incluso si no están en la misma casa.

Aunque eso sonaba a algo complicado, con este método muchos se confiaron en que podrían seguir con la cuenta compartida y burlar por un rato la identificación de direcciones IP que Netflix se planteó para detener a las personas sobre compartir sus contraseñas con otras personas.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Y llegaría a bloquear dispositivos que no compartan la misma casa en mucho tiempo

Sin embargo, la plataforma está dispuesta a tener nuevos suscriptores y no hará las cosas más fáciles a quienes prefieren compartir sus cuentas, pues se ha dado a conocer que Netflix bloqueará todos los dispositivos que no se conecten, al menos una vez al mes, al mismo Wi-Fi que usa el dueño de la cuenta.

¿Esto qué quiere decir? Que si tú vives en la CDMX y le compartes tu cuenta a un compa que vive en Guadalajara, entonces él deberá de ir al menos una vez a tu casa para iniciar sesión con el internet de tu casa y echarse al menos un contenido del catálogo de Netflix.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Esto estaría apegado a lo que Netflix ha compartido en su centro de ayuda, donde indica que sólo las personas que viven con el dueño de la cuenta pueden acceder a ella. En caso de que no sea así, se invita a las personas a tener su propia cuenta en el servicio de streaming.

Aunque Netflix estará al tanto de ver las direcciones IP desde las que los usuarios inician sesión, no se sabe cada cuanto la plataforma corroborará si las personas viven juntas. Eso sí, en caso de que los usuarios no logren comprobar eso, el dispositivo será bloqueado. De cualquier manera, es importante aclarar que esta medida por ahora no está disponible en México, pero podría llegar cuando menos lo esperemos.