El 2024 arrancó con todo, con grandes estrenos que nos han dejado al filo de nuestros sillones. Sin embargo, a lo largo de los próximos meses, las plataformas de streaming se pondrán las pilas para traernos series y películas muy rifadas. Tal es el caso de Netflix, que este año tendrá lanzamientos muuuuy importantes dentro de su catálogo.

Para nadie es un secreto que el gigante del streaming siempre le apuesta a producciones chonchas de toda clase de géneros. Y por supuesto que este año no será la excepción, pues de plano se arrancaron con todo sacando algunos estrenos fuertes. Pero eso solo es una probadita de lo que tienen para nosotros en los próximos meses.

Para que se den una idea de lo que Netflix lanzará a lo largo de 2024, traen títulos como la segunda temporada de El juego del calamar y la siguiente parte de Rebel Moon. Nuevas historias como Damsel con Millie Bobbie Brown, Atlas protagonizada por Jennifer Lopez, el regreso de Eddie Murphy en Un detective suelto en Hollywood: Axel F y claro, la adaptación live-actiopn de Avatar: La leyenda de Aang. A continuación les dejamos todas las series y películas que llegarán a su catálogo.

Estas son las series en inglés que Netflix lanzará en 2024

El agente nocturno – Temporada 2

Basada en la novela de Matthew Quirk, «El agente nocturno» es una sofisticada historia de intriga y acción sobre un agente del FBI de rango bajo que trabaja en el sótano de la Casa Blanca, al lado de un teléfono que nunca suena… Hasta que una noche recibe un llamado que lo conduce hacia una trepidante y peligrosa conspiración que se extiende hasta el mismísimo despacho presidencial.

American Primeval

American Primeval es una historia sobre el nacimiento del Oeste de Estados Unidos llena de realismo y aventura, una exploración del contrapunto de culturas, religiones y comunidades que ocurre mientras hombres y mujeres luchan y mueren por controlar este nuevo mundo, que creen ligado a su destino. El resultado es un cuento sobre el precio que todos deben pagar al decidir entrar a un mundo agreste y sin ley.

El amor es ciego – Temporada 6

Estreno: 14 de febrero de 2024

Un grupo de solteros que buscan enamorarse por lo que son y no por su apariencia aceptan probar un enfoque inusual y moderno: elegir a la persona con la que se casarán sin haberla visto antes. A lo largo de varias semanas, las nuevas parejas de prometidos se mudarán juntas, planearán sus bodas y descubrirán si su conexión física es tan increíble como la relación emocional que desarrollaron en las cabinas. Cuando llegue el día de la boda, ¿el mundo real y los factores externos habrán logrado apartarlos, o se casarán con quien los enamoró a ciegas? Esta serie adictiva de diez episodios, presentada por Nick y Vanessa Lachey, revelará si las apariencias, la raza o la edad importan… o si de verdad el amor es ciego

Amor en el espectro – Temporada 2

Amor en el espectro, un reality galardonado con el premio Emmy®, es una serie genuina y emotiva que sigue a jóvenes con trastornos del espectro autista mientras exploran el mundo de las citas y las relaciones amorosas. En su temporada 2, esta versión basada en Estados Unidos cuenta las historias de un único y diverso grupo de personas —algunas de ellas nuevas, otras ya conocidas— que buscan lo que todos deseamos encontrar: el amor.

Avatar: La leyenda de Aang

Estreno: 22 de febrero de 2024

Agua. Tierra. Fuego. Aire. Tiempo atrás, las cuatro naciones del mundo vivían en armonía, ya que el Avatar —maestro de los cuatro elementos— mantenía la paz entre ellas. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó y diezmó a los Nómades Aire, el primer paso de los Maestros Fuego para conquistar el mundo. Sin una nueva encarnación del Avatar, reina la desolación.

Pero entre tanta oscuridad, se asoma un nuevo rayo de esperanza cuando Aang (Gordon Cormier), un joven perteneciente a los Nómades Aire (el último de ese pueblo) despierta para reclamar su destino: ser el próximo Avatar. Con la ayuda de sus nuevos amigos Sokka (Ian Ousley) y Katara (Kiawentiio), hermanos y miembros de la Tribu Agua del Sur, se embarca en una aventura fantástica llena de acción para luchar contra el temible Señor del Fuego Ozai (Daniel Dae Kim) y salvar al mundo.

Black Doves

Ambientada en Londres, durante la Navidad, Black Doves es una conmovedora historia de amistad y sacrificio repleta de acción y muy ingeniosa. La serie sigue a Helen Webb (Keira Knightley), una madre y esposa dedicada, ingeniosa y sensata…, y espía profesional. Durante diez años, ha estado entregando los secretos de su marido político a la oscura organización para la que trabaja: Black Doves. Cuando asesinan a su amante (Andrew Koji), la enigmática espía jefa (Sarah Lancashire) llama a un viejo amigo de Helen, Sam Young (Ben Whishaw), para que la proteja.

Bodkin

Bodkin es un thriller cómico y sombrío sobre un disímil grupo de presentadores de pódcast que se proponen investigar la misteriosa desaparición de tres extraños en un idílico pueblo costero irlandés. Pero una vez que empiezan atar los cabos sueltos, descubren una historia mucho más grande y extraña de la que imaginaban. A medida que nuestros héroes intentan separar lo real de la ficción —sobre el caso, sobre sus colegas y, aunque duela, sobre ellos—, la serie desafía nuestra percepción de la verdad y expone las historias que nos contamos para justificar nuestras creencias o validar nuestros miedos.

Bridgerton – Temporada 3

Estreno: 16 de mayo de 2024 (Parte 1) y 13 de junio de 2024 (Parte 2)

En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha abandonado su sueño de conquistar a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de oír lo que dijo de ella en la temporada anterior. Ahora que eso quedó atrás, Penelope decide que es hora de casarse, preferentemente con alguien que le ofrezca la independencia que necesita para seguir siendo lady Whistledown, lejos de su madre y de sus hermanas.

Buying Beverly Hills – Temporada 2

Buying Beverly Hills es un nuevo reality ambientado en el negocio de los bienes raíces que sigue a los agentes y clientes de The Agency, una empresa liderada por Mauricio Umansky en Beverly Hills, California. Mauricio, sus hijas, Farrah y Alexia, y el talentoso grupo de agentes dan a conocer el ambicioso mundo de los inmuebles de lujo en Los Ángeles.

Los caballeros

Estreno: Marzo 2024

Los caballeros es la historia de cómo Eddie Horniman (Theo James) hereda, sin esperarlo, la inmensa finca de su padre, solo para descubrir que forman parte de un imperio del cannabis. Para colmo, algunas de las figuras más peligrosas del crimen organizado británico quieren su porción del pastel. Decidido a proteger a su familia de las garras de los gánsteres, Eddie intenta derrotarlos en su propio juego. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo del delito, empieza a sentirse cada vez más cómodo.

Cobra Kai – Temporada 6

Cobra Kai se desarrolla treinta años después de los hechos del Torneo de Karate All Valley de 1984, y muestra la continuación del inevitable conflicto entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka). Las primeras cinco temporadas están disponibles en Netflix, y la sexta y última temporada llegará este año.

Nueva serie de comedia de Erin Foster con Kristen Bell y Adam Brody (aún sin título)

Una comedia centrada en la improbable relación entre una mujer agnóstica y franca (Kristen Bell) y un rabino poco convencional (Adam Brody).

Confianza: El juego de la codicia

Estreno: Ya disponible en Netflix

Once desconocidos reciben un cuarto de millón de dólares para dividir equitativamente. ¿Se conformarán con tener partes iguales? ¿O la avaricia hará que se eliminen unos a otros para llevarse la mayor cantidad posible? Esta es una prueba de la naturaleza humana: la codicia y la desconfianza podrían destruir hasta los lazos más fuertes. En este reality, todos comienzan siendo ganadores y pueden mantener ese estatus… si deciden compartir.

The Decameron

The Decameron es una serie tragicómica telenovelesca de época que busca examinar los temas actuales del sistema de clases, las luchas de poder y la supervivencia en tiempos de pandemia con un toque de ligereza a cargo de un grupo de personajes encantador y desenfrenado. Corre el año 1348, y la peste negra golpea fuerte a la ciudad de Florencia. Un número limitado de nobles son invitados a irse a una gran residencia de vacaciones en la campiña italiana con sus sirvientes para esperar a que pase la pestilencia. Pero a medida que las normas sociales se desgastan, lo que comienza como un juego sexual y mucho vino en las colinas de la Toscana se convierte en una batalla campal por la supervivencia.

Los detectives difuntos

¿Un fantasma impertinente te está complicando la vida? ¿Un demonio se robó tus recuerdos más preciados? Siempre puedes acudir a los Detectives Difuntos. Edwin Payne (George Rexstrew) y Charles Rowland (Jayden Revri) son «el cerebro» y «el músculo» de la agencia de los Detectives Difuntos. Edwin y Charles, adolescentes que nacieron en décadas distintas y que recién se conocieron en el más allá, son mejores amigos y fantasmas… que resuelven misterios.

Su unión es a prueba de todo, incluso de brujas malvadas, el infierno y la muerte misma. Con la ayuda de una psíquica llamada Crystal (Kassius Nelson) y su amiga Niko (Yuyu Kitamura), logran descifrar algunos de los casos paranormales más complicados del mundo de los mortales.

The Diplomat – Temporada 2

La diplomática» es un drama político contemporáneo de alto riesgo que analiza la trascendencia y las tensiones de las relaciones a largo plazo entre países… y entre personas. Aquí seguimos a Kate Wyler (Keri Russell) la nueva embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido que originalmente, iba a trabajar en Afganistán, porque es excelente manejando situaciones complicadas en zonas de riesgo. Sin embargo, deberá mediar en una crisis de talla internacional, forjar alianzas estratégicas en Londres y ajustarse a su nuevo puesto de alto perfil con la presión adicional de ser la esposa de Hal Wyler (Rufus Sewell), gran diplomático y figura política.

Emily in Paris – Temporada 4

Un año después de mudarse de Chicago a París gracias a un trabajo soñado, Emily se encuentra en una encrucijada en todos los aspectos de su vida. Al verse dividida entre dos caminos muy distintos, Emily debe decidir dónde depositar su lealtad —si en el trabajo o en su vida romántica— y analizar cómo esas decisiones afectarían su futuro en Francia. Todo esto mientras continúa sumergiéndose en las aventuras y giros sorprendentes que la vida en París le ofrece.

Eric

Ambientada en Nueva York durante la década de 1980, Eric (título en español pendiente) es el nuevo thriller emocional de Abi Morgan que narra la búsqueda desesperada de un padre después de que su hijo de nueve años desaparece una mañana de camino a la escuela. Vincent, uno de los titiriteros más famosos de Nueva York y creador de un popularísimo programa infantil de televisión, enfrenta dificultades para sobrellevar la pérdida de su hijo, Edgar.

Cada vez más afligido, impredecible y lleno de odio hacia sí mismo y de culpa por la desaparición del chico, Vincent se aferra a los dibujos que Edgar hizo de Eric, una marioneta de un monstruo azul, convencido de que, si logra que Eric aparezca en televisión, Edgar regresará a casa. A medida que el comportamiento destructivo de Vincent aleja a su familia, a sus colegas y a los detectives que intentan ayudarlo, Eric —un delirio que surge de la necesidad— se convierte en el único aliado en la búsqueda de su hijo.

¿Es pastel? – Temporada 3

Estreno: 29 de marzo de 2024

La serie con los memes favoritos de internet regresa muy pronto y de nuevo los fans se harán la pregunta más absurda de la TV: ¿Es pastel?

La familia Upshaw

Bennie Upshaw (Mike Epps), padre de una familia negra de clase obrera de Indianápolis, es un mecánico encantador bienintencionado pero desastroso que hace todo lo que puede por dar lo mejor de sí mismo, cuidar de su familia —su esposa, Regina (Kim Fields); sus dos hijas (Khali Spraggins, Journey Christine); su primogénito (Jermelle Simon), y el hijo adolescente (Diamond Lyons) que tuvo con otra mujer (Gabrielle Dennis)— y tolerar a su sarcástica cuñada (Wanda Sykes), todo ello sin la receta del éxito. Pero los Upshaw realmente quieren superar juntos los obstáculos para que todo salga bien. En esta próxima parte, esta entrañable familia seguirá sorteando los altibajos de la vida, entre nuevos trabajos, grandes sueños, problemas de salud y grandes sorpresas, con el amor familiar que nunca falta.

Drive to Survive – Temporada 6

Estreno: 23 de febrero de 2024

Esta temporada llevará a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo los pilotos y los equipos se preparan para darlo todo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2023. La serie incluye material de archivo inédito y entrevistas a algunas de las figuras más importantes del deporte.

Gatitos explosivos

El eterno conflicto entre el Cielo y el Infierno alcanza proporciones épicas cuando Dios y el Diablo son enviados a la Tierra encarnados en gatos regordetes: el Gatísimo y el Minino de las Tinieblas.

Girls5eva – Temporada 3

Estreno: 14 de marzo de 2024

Las integrantes del famoso grupo de los noventa, Girls5eva —Dawn, Wickie, Summer y Gloria— están de vuelta con un nuevo álbum, «Returnity». El paso siguiente está muy claro: es hora de la gira del reencuentro. Así que —sin planes, un representante para la gira, ni locaciones aseguradas— las chicas se suben a una furgoneta y se lanzan a la aventura, haciendo hasta lo imposible para promocionar su álbum y llevarlo al primer lugar.

En el proceso, las integrantes de Girls5eva aprenderán sobre la vida en la carretera, pondrán a prueba sus relaciones, cantarán en una fiesta de cumpleaños, tendrán aventuras amorosas, enfrentarán a padres que habrían limitado su potencial, conocerán a la mayor estrella pop del mundo… y se preguntarán si vale la pena volver a la cima del éxito. ¿Será fácil para Girls5eva regresar por todo lo alto y vender el documental de su gira, o sus días en la carretera terminarán separándolas?

Griselda

Estreno: Ya disponible en Netflix

Griselda es una dramatización inspirada en la vida de la astuta y ambiciosa Griselda Blanco, que terminó creando uno de los cárteles más poderosos de la historia. En el Miami de los años setenta y ochenta, su mezcla letal de brutalidad súbita y encanto la ayudó a transitar hábilmente entre su negocio y la vida familiar, lo que le valió el famoso sobrenombre de la Madrina.

Heartstopper – Temporada 3

Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras sortean la escuela y el amor en esta serie sobre el fin de la adolescencia.

Los hermanos Sun

Estreno: Ya disponible en Netflix

Cuando el jefe de una poderosa tríada de Taiwán sufre un ataque a manos de un misterioso asesino, su hijo mayor, el letal sicario Charles «Patasilla» Sun (Justin Chien), parte rumbo a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen (Michelle Yeoh), y a su ingenuo hermano menor, Bruce (Sam Song Li), a quien siempre intentaron resguardar ocultándole la verdad sobre su familia… hasta ahora. En medio de una sangrienta lucha de poder entre las bandas más poderosas de Taipéi y una nueva facción que quiere dominar la ciudad, Charles, su hermano y su madre deben sanar viejas heridas y recomponer los lazos que los unen antes de que uno de sus tantos enemigos los mate a todos.

Hot Wheels Let’s Race

Basada en el juguete más vendido en el mundo, Hot Wheels Let’s Race (título en español pendiente) es una serie que despierta la adrenalina en cada corredor. Es la historia de una nueva generación de pilotos que participan en carreras increíbles, concursos de riesgo extremo y desafíos vertiginosos.

Inestable – Temporada 2

Ellis Dragon es un empresario excéntrico, cuasinarcisista y admirado en todo el mundo por su trabajo en el área de la biotecnología para hacer del mundo un lugar mejor. Además, es inestable emocionalmente. Jackson Dragon, su hijo, es… bueno, nada de todo eso. ¿Podrá Jackson evitar que su padre y la empresa caigan en la ruina? Tal vez. ¿Y logrará reparar la relación entre ellos y salir de la sombra de su padre? Parece imposible.

Jentry Chau vs The World

Jentry Chau (con la voz de Ali Wong en la versión en inglés) es una adolescente chinoestadounidense que vive en un pueblito de Texas y se entera de que un demonio quiere cazarla por los poderes sobrenaturales que posee y que hace años está tratando de reprimir. Con la ayuda de su tía abuela experta en armas y una criatura milenaria conocida como «jiangshi» (que es una especie de vampiro), Jentry deberá enfrentarse a una gran cantidad de monstruos dignos del inframundo, mientras intenta sobrellevar los horrores de la escuela.

Jurassic World: Teoría del Dinocaos

Después de que el reino cae y el parque se cierra, una nueva era de caos comienza… Jurassic World: Teoría del dinocaos estará disponible en Netflix en 2024.

The Madness

En la miniserie The Madness, el experto en medios Muncie Daniels debe luchar por su inocencia y su vida tras toparse con un asesinato en lo profundo de los bosques de Poconos. A medida que los muros se cierran, Muncie intenta reconectarse con su familia —y sus ideales perdidos— para sobrevivir.

Misterios sin resolver, Volumen 4

La icónica y apasionante serie regresa con más muertes inexplicables, desapariciones incomprensibles y extrañas actividades paranormales. «Misterios sin resolver» es obra de los creadores de la serie documental original, Cosgrove/Meurer Productions y 21 Laps Entertainment, los encargados de la producción de Stranger Things.

Mo – Temporada 2

Mo Najjar se debate entre dos culturas, tres idiomas y un montón de trabas como un refugiado palestino que constantemente está a un paso del asilo en su camino para obtener la ciudadanía estadounidense. Su familia —incluidos su resiliente y espiritual madre, su hermana y su hermano mayor— huyeron a Houston, Texas. Intentando sobrellevar el dolor entre risas, Mo aprende a adaptarse a este nuevo mundo y a sortear diversas dificultades para salir adelante.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez

La siguiente historia de la antología «Monstruo», de Netflix y Ryan Murphy, abordará la historia de Lyle y Erik Menendez, siguiendo al enorme éxito de «Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer». Es parte de las dos entregas adicionales que Netflix había encargado de la serie de antología de Ryan Murphy e Ian Brennan que batió todos los récords.

Nascar: A toda velocidad

La nueva serie deportiva de Netflix sigue las eliminatorias de la Copa NASCAR 2023, en la que los pilotos se juegan la vida por uno de los títulos más importantes del automovilismo. La serie contará con un amplio y exclusivo acceso a los pilotos y equipos, encabezados por Ryan Blaney, William Byron, Ross Chastain, Denny Hamlin, Bubba Wallace, Kyle Larson, Christopher Bell, Joey Logano y Tyler Reddick. Dentro y fuera de la pista, los fans serán testigos de los desafíos físicos, mentales y emocionales a los que se enfrentan los participantes mientras compiten en la carrera automovilística de más alto nivel en el mundo.

No God Deed

No Good Deed es una serie de humor negro que, a través de episodios de media hora, sigue a tres familias muy distintas y desesperadas por comprar la misma propiedad: una mansión de estilo español de los años veinte. Todos creen que es la solución a sus problemas, una casa soñada. Pero los actuales dueños descubrieron que hasta un gran sueño puede convertirse en una verdadera pesadilla.

Nuestro mundo lleno de vida

A lo largo y ancho de su superficie verde y azul, la Tierra está llena de vida. Basándose en asombrosas revelaciones científicas y presentando impresionantes imágenes de las increíbles redes naturales del planeta, Nuestro mundo lleno de vida celebra a nuestro planeta por todo lo alto, revelando las asombrosas conexiones que nos unen y sostienen al fenómeno más increíble de nuestro universo: la vida.

Nuestros océanos

Los océanos son el corazón de nuestro planeta, pero aún nos queda mucho por conocer, por explorar y por descubrir. Desde las cálidas aguas tropicales del Índico hasta las profundidades del Atlántico, desde las imprevisibles aguas del Pacífico rodeadas por un cinturón de fuego hasta el gélido encierro de los océanos Ártico y Antártico, Our Oceans (título en español pendiente) explora el fantástico y maravilloso mundo bajo las olas.

Outer Banks – Temporada 4

Outer Banks» cuenta la historia del unido grupo de los Pogues (John B., Sarah, Kiara, Pope, JJ y Cleo) mientras experimentan una serie de eventos turbios llenos de misterio, aventuras, tesoros escondidos y enfrentamientos contra grupos rivales.

La pareja perfecta – Temporada 2

La pareja perfecta reúne a las estrellas solteras de distintas series sin guión de Netflix (El amor es ciego; El ultimátum: Decir sí o decir adiós; Jugando con fuego; El topo y más) en un paraíso tropical para que encuentren el amor. Mientras compiten por establecer vínculos, las parejas más compatibles actuarán como casamenteras y tendrán el poder de separar a sus pares y enviarlos a citas con nuevas personas que inviten a la casa. ¿Podrán crear mejores conexiones… o solo sembrarán el caos? En esta increíble experiencia de citas y estrategia presentada por Nick Lachey, solo un par de tortolitos se convertirá en la pareja perfecta.

The Perfect Couple

En esta miniserie, Amelia Sacks está a punto de casarse con un integrante de una de las familias más ricas de Massachusetts. Su disconforme futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury, no ha escatimado en gastos para planificar la boda que promete ser la primicia del momento… hasta que aparece un cuerpo en la playa de Nantucket. A medida que los secretos salen a la luz, se prepara el escenario para una investigación real que parece sacada de las páginas de una de las novelas de Greer. De repente, todo el mundo es sospechoso.

Pesadilla de un secuestro en California

Estreno: Ya disponible en Netflix

Alguien entró a la casa de Aaron y secuestró a Denise, pero la policía cree que la versión de los hechos que dio la pareja es tan inverosímil que debe ser un engaño. ¿Por qué las víctimas parecen tan tranquilas? ¿Es todo un invento? Las cineastas que sorprendieron al mundo con «El estafador de Tinder» presentan una serie documental de tres partes que analiza el impacto de la tendencia cultural a emitir juicio apresuradamente y el daño que causa que las autoridades decidan que no es posible que la verdad sea cierta.

El problema de los tres cuerpos

Estreno: 21 de marzo de 2024

China, años sesenta. La fatídica decisión de una joven llega a través del tiempo y el espacio hasta el presente. Cuando las leyes de la naturaleza se manifiestan de manera inexplicable ante sus ojos, un grupo de científicos brillantes trabajan con un detective poco convencional para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

Queer Eye – Temporada 8

Los Fab 5 regresan a la cuna del jazz, Nueva Orleans, para mejorar las vidas de los héroes de la ciudad con sus conmovedores cambios de imagen. Desde un entrenador de fútbol de una escuela para personas sordas que lucha por darse cuenta de su valor, hasta un amante de la naturaleza que se crió en el pantano y busca reavivar su matrimonio, Queer Eye trae risas y llanto mientras sigue transformando vidas y celebrando el poder de la bondad.

Rythm + Flow – Temporada 2

Rhythm + Flow es la competencia de hip hop de Netflix presentada por un panel de pesos pesados de la industria —DJ Khaled, Ludacris y Latto— decididos a encontrar a la estrella de rap de la próxima generación. Contará con ávidos participantes de todo Estados Unidos, listos para demostrar que tienen las cualidades para llevarse el gran premio de 250 000 dólares y coronarse como la nueva superestrella del hip hop.

Ripley

En esta miniserie, Tom Ripley (Andrew Scott), un estafador que vive en Nueva York a principios de los sesenta, recibe una oferta interesante de un hombre adinerado: viajar a Italia para convencer a su hijo errante (Johnny Flynn) de volver a casa. La propuesta es el comienzo de una compleja trama de engaños, fraude y muerte… Dakota Fanning interpreta a Marge Sherwood, una estadounidense que vive en Italia y sospecha que detrás de la afabilidad de Tom hay motivos más oscuros.

Selling Sunset – Temporada 8

Ambientada en el sector inmobiliario de lujo de Los Ángeles, «Selling Sunset» sigue la trayectoria de las agentes inmobiliarias más exitosas de la ciudad, que trabajan bajo el mismo techo en The Oppenheim Group, la agencia n.º 1 de Hollywood Hills y Sunset Strip. Trabajan duro y lo arriesgan todo mientras compiten en el implacable mercado de Los Ángeles… y entre sí.

Serie de comedia con Mike Schur y Ted Danson

Charles (Ted Danson), un hombre jubilado, tiene una nueva oportunidad en la vida cuando responde a un anuncio de un investigador privado y se convierte en topo para una investigación secreta. Netflix encargó ocho episodios de la serie de comedia de Mike Schur y Ted Danson (aún sin título), que se basa en El agente topo, nominada a los premios Oscar a mejor documental en 2021.

Serie sin título sobre el grupo musical femenino Katseye

La próxima serie documental de Netflix, aún sin título, sigue el largo proceso de la creación de un grupo de chicas único en su tipo, Katseye. Con un acceso sin precedentes, la serie será una cautivadora representación del camino recorrido hacia el estrellato mundial y brindará una visión sobre el programa de capacitación y desarrollo de HYBE y Geffen Records.

El Slam de Netflix

Estreno: 15 de febrero de 2024

Netflix hará streaming de su próximo evento deportivo en vivo El Slam de Netflix, encabezado por Rafael Nadal, el tenista con 22 títulos de Grand Slam en individuales, que se enfrentará al número dos del mundo, su compatriota español Carlos Alcaraz, en un partido especial de exhibición de tenis de una noche.

Siempre el mismo día

Estreno: 8 de febrero de 2024

Siempre el mismo día es la historia de Emma Morley y Dexter Mayhew, quienes conversan por primera vez la noche de su graduación, el 15 de julio de 1988. A la mañana siguiente, cada uno se va por su lado, pero esa fecha seguirá cruzando sus caminos durante años. En cada episodio, Dex y Em están un año mayores. La fecha es la misma, pero los dos van madurando, cambiando, alejándose y reencontrándose, hallando el amor y hasta viviendo la tristeza de tener el corazón roto. Esta historia romántica que florece durante décadas se basa en la exitosa novela homónima de David Nicholls.

Sprint

Esta serie sigue a deportistas de todo el mundo y se adentra en la mente de aquellos competidores de élite que entrenan para ser la persona más rápida del planeta. Brinda una mirada exclusiva detrás de cámaras a lo que está en juego y la fortaleza mental de los velocistas que dedican toda su vida a cruzar la línea de meta en un tiempo récord, donde su futuro profesional se decide en tan solo una fracción de segundo.

Supacell

Supacell se centra en cinco personas que, de repente, desarrollan superpoderes. Tienen poco en común, excepto que todos pertenecen a la comunidad negra del sur de Londres. Y un hombre debe reunirlos a todos para salvar a la mujer que ama.

Supervivencia en equipo – Temporada 2

Una competencia cruda en la que 16 participantes deben sobrevivir a la implacable Alaska para poder ganar 1 millón de dólares. Pero este juego a todo o nada tiene una sola regla: para ganar, los lobos solitarios deben jugar en equipo.

Sweet Tooth – Temporada 3

Diez años atrás, un suceso cataclísmico causó estragos en el mundo y provocó la misteriosa aparición de seres híbridos: bebés que nacen parte humanos y parte animales. Aunque no se sabe con certeza si los híbridos son la causa o el resultado del virus, muchos humanos les temen y los cazan. Después de una década de vivir tranquilo recluido en su hogar, el bosque, un híbrido entre niño y venado llamado Gus (Christian Convery) se hace amigo de un solitario errante de nombre Jepperd (Nonso Anozie).

Juntos se embarcan en una extraordinaria aventura a través de lo que queda del país en busca de respuestas: sobre los orígenes de Gus, el pasado de Jepperd y el verdadero significado de hogar. Pero su historia está plagada de amigos y enemigos inesperados, y Gus aprende rápidamente que el vasto y peligroso mundo que se extiende más allá del bosque es más complejo de lo que podría haber imaginado.

El swing perfecto – Temporada 2

Estreno: 6 de marzo de 2024

Esta atrapante serie documental sigue a un variado grupo de golfistas profesionales dentro y fuera del campo de juego a lo largo del PGA Tour, una temporada de extenuantes jornadas y de competencia feroz. La serie les ofrecerá a los fans la oportunidad de conocer a los jugadores a través de sus victorias y derrotas, y podrán ser testigos de lo que se necesita para competir —y ganar— en el nivel más alto del golf profesional masculino durante toda la temporada del torneo del PGA Tour.

Terminator: The Anime Series

2022: Una guerra futura se ha librado durante décadas entre los pocos supervivientes humanos y un ejército interminable de máquinas. 1997: La inteligencia artificial conocida como Skynet tomó conciencia de sí misma y comenzó su propia guerra contra la humanidad.

Una soldado se encuentra atrapada entre el futuro y este pasado para cambiar el destino de la humanidad. Llega en 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee que trabaja para poner en marcha un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet a la humanidad. Mientras Malcolm navega por las complejidades morales de su creación, un implacable asesino del futuro lo persigue y altera para siempre el destino de sus tres hijos.

That ’90s Show – Temporada 2

¡Hola, Wisconsin! Es 1995, y Leia Forman, hija de Eric y Donna, va de visita a casa de sus abuelos a pasar el verano. Allí, se hace amiga de una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de la protectora Kitty y el estricto Red. El sexo, las drogas y el rock nunca mueren, solo cambian de ropa.

Todo un hombre

Cuando Charlie Croker, un magnate inmobiliario de Atlanta, se encuentra súbitamente en bancarrota, se enfrentan intereses políticos y de negocios mientras él defiende su imperio de quienes buscan aprovecharse de su desgracia. Del showrunner, guionista y productor ejecutivo David E. Kelley, Todo un hombre se basa en la novela del fallecido Tom Wolfe, autor n.º 1 en ventas del New York Times.

El ultimátum: Decir sí o decir adiós – Temporada 3

Cinco parejas van rumbo al matrimonio. Una mitad está lista para casarse, pero la otra aún no se decide por completo. Después de un ultimátum y en solo ocho semanas, deben comprometerse a darse el sí o decirse adiós. Mientras tanto, cada quien escogerá una potencial pareja de entre las otras personas participantes, en una oportunidad sin igual para explorar dos posibles futuros.

The Umbrella Academy – Temporada 4 y última

The Umbrella Academy se basa en la serie de historietas creada y escrita por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, publicada por Dark Horse Comics. Universal Content Productions está a cargo de la producción para Netflix.

Vikings: Valhalla – Temporada 3

Ambientada inicios del siglo XI, «Vikingos: Valhalla» narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás existieron: Leif Eriksson, su hermana Freydis y el príncipe nórdico Harald Sigurdsson. La temporada 3 transcurre siete años después del final de la temporada anterior. Freydis es la líder indiscutida de Jomsborg, y Leif y Harald se consagraron en Constantinopla. Pero antes de ocupar su glorioso lugar en la historia, aún deben enfrentar grandes desafíos.

Series en otros idiomas que lanzará Netflix

Antracita

Estreno: 10 de abril de 2024

Cuando un periodista desaparece mientras investiga una secta que solía operar cerca de una mina de antracita, su hija asocial recluta a un exconvicto arrepentido y a un excampeón de motocross para encontrarlo.

La banda del guante verde – Temporada 2

Las tres aguerridas ladronas están de regreso con su próxima misión y su último atraco. ¡Esta vez se trata de una famosa escultura! Repleta de artilugios y un humor negro, la temporada 2 de La banda del guante verde estará disponible a mediados de año.

Bandidos

Esta serie de acción y aventuras sigue a Miguel (Alfonso Dosal) y su cómplice Lilí (Ester Expósito). Junto a otros cinco bandidos, poseen la pista secreta que los lleva a un tesoro maya por descubrir. Sin embargo, no son los únicos en busca de este valioso tesoro.

Bienvenidos a la familia

Dos madres solteras y erráticas; Cristina y Luciana, están hartas de las injusticias de la vida, cuando en una disputa familiar, el padre de Cristina, y actual marido de Luciana, Gonzalo “el tirano”, cae muerto frente a ellas. Ahora, nuestras improbables heroínas deben unir fuerzas y dejar sus diferencias a un lado para esconder el cuerpo, y falsificar el testamento sin que la vecina chismosa, el policía enamoradizo y un ex entrenador de fútbol psicópata descubran que Gonzalo está muerto.

Buenos días, Verônica – Temporada 3

Estreno: 14 de febrero de 2024

¿Quién es Doúm? Esta es la pregunta que guía la tercera y última temporada de Buenos días, Verônica. En busca del tercer hermano, Verônica investiga el orfanato donde crecieron Brandão y Matias. En un pueblito conoce a Jerônimo, un millonario criador de caballos, y a su madre Diana, una mujer bella y misteriosa que guarda secretos sobre el macabro pasado del lugar. Pero cuando una mafia pone en peligro a la familia de Verô, deberá emprender una carrera contrarreloj. Sin salida, lo arriesga todo en una persecución de la que tal vez no salga con vida. La temporada final de Buenos días, Verônica se estrena el 14 de febrero.

Candelária

Candelária describe las 36 horas previas a la tragedia desde el punto de vista de cuatro niños. Provenientes de hogares destrozados, estos niños encuentran en las calles de Río de Janeiro —y en su mutua compañía— una manera de transitar la vida y, tal vez, incluso alcanzar sus sueños y vivir aventuras. Hasta que sus futuros se ven interrumpidos por una fatal tragedia que sacudió a todo el mundo.

El caso Asunta

El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta, cuyo cuerpo aparece horas más tarde en una carretera en las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto revela indicios que señalan a Rosario y Alfonso como los posibles autores del crimen. La noticia sacude a la ciudad y a todo el país. ¿Qué podría haberlos llevado a acabar con la vida de su hija? ¿Qué esconde esa foto familiar perfecta?

Cien años de soledad

Basada en la novela de Gabriel García Márquez, es el relato épico del pueblo ficticio de Macondo y la trayectoria multigeneracional de la familia Buendía, cuyo patriarca lo fundó. La novela abarca cien años de turbulenta historia latinoamericana, desde la década de 1850 hasta la de 1950.

De vuelta a los 15 – Temporada 3

En la tercera y última temporada de De vuelta a los 15, Anita (Maisa/Camila Queiroz) y sus amigos ya terminaron la escuela. Pero, ahora, un error en la red social Fotoblog envió a Anita a otro pasado: tiene 18 años, estudia Artes Visuales y debe lidiar con las habitaciones compartidas, el descontrol de las fiestas universitarias y las complejas pasiones de la edad adulta. Y, como si eso fuera poco, trata de averiguar quién está viajando al pasado con ella y le impide acabar con Fotoblog para retomar las riendas de su propia vida. El actor Gregório Duvivier se suma al elenco como el misterioso creador de Floguinho. ¡También ha llegado el momento de revelar el primer vistazo del elenco que interpretará a los personajes a los 30 años en la temporada 3!

Echoes of the Past

Acusado injustamente de asesinar a su hermana, Yehia está decidido a cobrar venganza y desenmascarar al verdadero culpable. Una adaptación egipcia del aclamado éxito internacional ¿Quién mató a Sara?

Élite – Temporada 8 y última

La última temporada de Élite ofrece una alta dosis de suspenso, combinado con historias y personajes atractivos, retorcidos y poderosos.

La emperatriz – Temporada 2

Terminada su primera crisis, la joven pareja quiere disfrutar de su nueva dicha conyugal, pero nubes oscuras se acumulan sobre el palacio de Schönbrunn: Francisco (Philip Froissant) debe enfrentar a un poderoso adversario en Europa, e Isabel (Devrim Lingnau) siente una gran presión de dar un heredero al trono para asegurar el futuro del imperio lo antes posible.

Envidiosa

Serie de comedia encabezada por Griselda Siciliani.

Escuela para señoritas Al Rawabi – Temporada 2

Estreno: 15 de febrero de 2024

Un nuevo y apasionante capítulo está a punto de desarrollarse en la Escuela para señoritas Al Rawabi cuando comienza otro año escolar que da la bienvenida a un excelente grupo de estudiantes con historias, orígenes y secretos únicos. Es posible que las reglas y las compañeras de clase sean distintas y que haya mucho más en juego, pero la esencia del lugar permanece intacta.

El eternauta

La primera adaptación audiovisual de la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld ilustrada por Francisco Solano López, será una versión contemporánea realizada por Netflix junto a K&S Films y Bruno Stagnaro.

Después de una nevada mortal que mata a millones, Juan Salvo junto a un grupo de sobrevivientes lucha contra una amenaza alienígena, controlada por una fuerza invisible.

Furias

Mientras busca vengar la muerte de su padre, una joven que anhela la simpleza de una vida normal queda atrapada en la red de la Furia: la encargada de mantener la paz en el inframundo criminal de París. A pesar de querer resistirse a su implacable destino, pronto se da cuenta de que escapar de él no será nada sencillo.

Gracias, ¿El siguiente?

Tras recuperarse de la traición de su primer amor con la ayuda de sus amigos y un apuesto chef, una exitosa abogada, Leyla Taylan, asume el caso de divorcio de Tuba Tepelioğlu, el caso del año. Frente a ella está Cem Murathan, un asesino de relaciones en serie, que se divorció de tres mujeres en quince años. Leyla defenderá a su clienta contra este hombre narcisista con la máxima vehemencia. Sin embargo, su pasión hará estallar la situación.

The Helicopter Heist

Una mañana de septiembre de 2009, el mundo entero dirige su atención a un discreto barrio de Estocolmo. Un helicóptero ha aterrizado en el techo del depósito de dinero más seguro del país y, ante la mirada impávida de la Policía, un grupo de ladrones desaparece con varios millones de dólares. No hay ni un solo disparo. «The Helicopter Heist» es una historia frenética y absurda de traición y reivindicación, de miedo y paternidad, que evoca el mito de Ícaro y cuenta de una manera vertiginosa lo que significa ganarlo o perderlo todo.

Jóvenes altezas – Temporada 3

Estreno: 11 de marzo de 2024 (Episodio 1-5); 18 de marzo de 2024 (Final de la serie)

El discurso de Wilhelm tiene repercusiones no solo en la corte, sino también en la escuela, ya que Hillerska enfrenta la peor crisis de toda su historia. El príncipe y Simon están decididos a estar juntos, pero ¿qué están dispuestos a sacrificar si su libertad y su amor podrían ir en contra de los ideales, tradiciones y responsabilidades reales?

El juego del calamar – Temporada 2

El juego del calamar narra la historia de un grupo desesperado de jugadores que arriesgan la vida para ganar el gran premio final de 45 600 millones de wones en un misterioso juego de supervivencia extrema. Tras su estreno en 2021, la serie pronto se convirtió en un fenómeno global y en una de las más populares de Netflix. La tan esperada temporada 2 seguirá a Gi‑hun, quien deja sus planes de irse a EE. UU. e inicia una persecución.

La Liga

La serie documental se centrará en la competencia 2023‑2024 de LaLiga. Al igual que la creciente programación deportiva de Netflix, como «Formula 1: Drive to Survive» y «Break Point», la serie ofrece una mirada íntima a todo lo que ocurre detrás de cámaras en el fútbol profesional español y a aquellas historias más personales de una de las ligas con más fans del mundo.

Luz

Luz es una niña que, tras quedar huérfana, se cría en el seno de una familia kaingang, adoptando la sabiduría y los valores de la tribu. Cuando Luz nace, su abuelo Carlos le echa la culpa por la muerte de su hijo, por lo que la manda a buscar al hospital y le ordena a Baltazar, su mano derecha, que se deshaga de ella. Sin embargo, Baltazar decide salvarle la vida y la oculta en la tribu kaingang. Ahora, 9 años más tarde, Carlos descubre la verdad y persigue a Luz, que logra escapar y esconderse en un internado de élite. En la escuela, Luz hace nuevas amistades mientras intenta descubrir la verdad sobre sus raíces.

Maleantes

Charly pudo haber sido lo que quisiera: doctor, académico o incluso escritor. La vida lo premió con una mente brillante, pero prefirió convertirse en un ladrón al cien por ciento. Joseph, por su parte, proviene de una familia de delincuentes de Viena: su padre, un alcohólico con una insuficiencia hepática en etapa terminal fue siempre el segundo a bordo después del tío de Joseph, uno de los últimos reyes del submundo de la ciudad y aún muy presente. Charly y Joseph crean una gran alianza que se transforma en la base principal para sobrevivir.

Mi otra yo – Temporada 2

Tras su viaje con la esperanza de que Sevgi se recupere, Ada, Sevgi y Leyla regresan a su nuevo hogar en el pueblo costero, donde enfrentan otros desafíos: Ada decide dar un paso muy importante en su carrera, Leyla debe lidiar con sus problemas económicos mientras inicia un nuevo negocio, y Sevgi les esconde un gran secreto a sus seres más cercanos. Pero ante los desafíos de su nueva vida, las amigas nunca dejarán de apoyarse.

Nightmares and Daydreams

Una serie de sci-fi sobrenatural sobre personas que se encuentran con fenómenos extraños que pueden ser claves para hallar la respuesta sobre el origen de nuestro mundo y la inminente amenaza que pronto enfrentaremos. Los personajes y las tramas encajarán como piezas de un rompecabezas. Y el panorama general será impresionante.

El pantano: Milenio

Estreno: 28 de febrero de 2024

Los tiempos están cambiando. La gente espera inquieta la llegada del nuevo milenio. Mientras tanto, en el bosque de Gronty se desentierra el esqueleto de una mujer con un collar, y en una fiesta de cumpleaños en el hotel Centrum ocurre otro asesinato. ¿Qué y quién está detrás de todos estos acontecimientos? En la tercera y última entrega de la trilogía de «El pantano», la historia se remonta a los 1960 para encontrar la clave de todos los crímenes.

Pedaço de Mim

Una historia que explora los sueños alterados por importantes giros, pérdidas y experiencias. Liana (Juliana Paes), una mujer que sueña con ser madre, ve su camino interrumpido por acontecimientos de intensa fuerza dramática que afectan su matrimonio con Tomás (Vladimir Brichta).

Perfil falso – Temporada 2

En 2024 vuelve la serie que encendió las pantallas de Netflix con una historia misteriosa y sensual en torno a Camila Román, una mujer que cree haber encontrado al hombre de sus sueños en una aplicación de citas, pero que pronto se da cuenta que todo fue un engaño. En la temporada 1 vimos cómo Camila, dispuesta a todo para descubrir quién es realmente el hombre que conoció, se empeña en identificar al infiel y hacerle pagar una a una cada mentira que le dijo y cada promesa que le hizo, sin saber que se está adentrando en un intrincado laberinto. de apariencias que engañan, sexo prohibido y poderes que matan.

Preparadas, listas, ¡amor!

Estreno: 15 de febrero de 2024

En un universo paralelo, la población femenina es mucho mayor que la masculina debido a una pandemia inexplicable. Al ser tan escasos, los hombres son considerados «tesoros nacionales», y las mujeres deben ganarse su afecto en una competencia patrocinada por el Gobierno llamada «Preparadas, listas, amor». Day es una chica común y corriente que es inesperadamente aceptada en la competencia. Allí, conoce a Son, el chico más popular, y la atracción es innegable. Juntos, comienzan a descubrir una conspiración que se esconde debajo de la superficie y que amenaza tanto su historia de amor como el mundo que conocen.

La primera vez – Temporada 2

En la entrañable segunda temporada de La primera vez, una reveladora llamada de Luisa anunciando su embarazo pone el mundo de Granados de cabeza. Aturdido por la posibilidad de una paternidad prematura, el torpe Romeo se da cuenta que por sus propios errores pondrá en riesgo sus posibilidades con la mujer que ama. En medio de este laberinto de emociones y la presión de sus familias, aparecerán nuevas luchas que mantendrán al parche unido, aventurándose en un inolvidable último año de colegio, el 77.

Que así sea

Tres empresarios jóvenes y ambiciosos deben hallar la manera de pagar una montaña de deudas que les dejó su fallido negocio. Pronto se topan con una oportunidad impensable: explotar las creencias religiosas de las personas para obtener dinero.

Los reyes del oriente

La hermandad de tres amigos del Oriente de la Ciudad de México, y el amor prohibido de uno de ellos por la madre del otro, desata una guerra que destruye a ambas familias y reformula todo lo que creían acerca del amor y la amistad.

Secuestro del vuelo 601

Dos revolucionarios armados secuestran y amenazan con hacer explotar el Vuelo 601 a menos que el gobierno colombiano libere a 50 prisioneros políticos y les pague un cuantioso rescate en efectivo. Ante la negativa de los líderes políticos a negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas que pondrán en vilo la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. En medio del horror inminente, el capitán y dos valientes azafatas deben luchar para devolver sanos y salvos a los rehenes y burlar a los secuestradores mientras negocian con las autoridades. Este es un impresionante thriller inspirado en hechos reales ocurridos el 30 de mayo de 1973.

Senna

A lo largo de seis episodios, Senna retratará, por primera vez, el camino de superación de obstáculos, altibajos, alegrías y tristezas de Ayrton, explorando su personalidad y sus relaciones personales. El punto de partida será el comienzo de la carrera del tricampeón de Fórmula 1, cuando se trasladó a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford, hasta el trágico accidente de Imola (Italia), durante el Gran Premio de San Marino.

La señal

Estreno: 7 de marzo de 2024

Paula Groth, una científica que pasó varios meses a bordo de la Estación Espacial Internacional, desaparece cuando el vuelo que la llevaba a casa no llega a destino. Desconsolados, su esposo y su hija tratan de hallar respuestas y descifrar una incógnita que podría afectar el futuro de la Tierra. En las profundidades del espacio, Paula descubrió algo increíble…

Supersex

Estreno: 6 de marzo de 2024

La serie de 7 episodios, creada y escrita por Francesca Manieri, está producida por Lorenzo Mieli para The Apartment, empresa del grupo Fremantle, y por Matteo Rovere para Groenlandia, parte del grupo Banijay.

Matteo Rovere, Francesco Carrozzini y Francesca Mazzoleni dirigen «Supersex», una producción inspirada en la vida de Rocco Siffredi: su familia, sus orígenes, su relación con el amor. Esta atrapante historia sigue su trayectoria desde su infancia como Rocco Tano en Ortona, una localidad italiana tranquila, hasta su consagración como Rocco Siffredi, la estrella porno más grande del mundo…

To Kill A Monkey

Efemini es un hombre con mala suerte cuya vida cambia para siempre después de un encuentro casual con alguien que conocía. Obligado por las circunstancias a suprimir sus principios y explorar una vida de cibercrimen, debe hacer concesiones morales cada vez mayores para adelantarse a las consecuencias de sus nuevas decisiones… y de sus gustos cada vez más amplios.

Acá van las películas y documentales en inglés de Netflix para el 2024

Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas

Cuando a Fondo de Bikini y a todos sus habitantes de pronto los sacan del océano, Arenita Mejillas y Bob Esponja viajan a Texas para salvar el lugar de un malvado plan.

Amor, acoso, asesinato

Estreno: 9 de febrero de 2024

Dave acaba de salir de una larga relación y está ansioso por darle una nueva oportunidad al amor, así que hace lo que muchos suelen hacer: probar las citas online. Liz y Cari eran dos de sus conexiones más prometedoras; dos madres solas que, con sus personalidades atrayentes, lo ayudaban a salir del cascarón a su manera. Pero, lo que debería haber sido la segunda oportunidad de este padre trabajador y entregado para disfrutar de una relación romántica, se convirtió en un retorcido triángulo amoroso que puso en peligro a Dave y a todos sus seres queridos.

Este documental de Curious Films (Vivir sin freno: El turbulento mundo de John McAfee) y el director Sam Hobkinson (Ciudad del Miedo: Nueva York vs. La mafia) une hábilmente las piezas de una impresionante historia de acoso, engaños digitales y asesinato en el corazón de Estados Unidos mediante entrevistas a los involucrados —incluidos los policías que resolvieron el caso— y recreaciones vívidas que llevan al público la tensión y paranoia de la pesadilla que Dave vivió durante cuatro años.

El astronauta

Estreno: En Netflix a partir del 1 Marzo de 2024; en cines selectos Febrero 23, 2024

Tras seis meses en una solitaria misión de investigación en los confines del sistema solar, el astronauta Jakub (Adam Sandler) se da cuenta de que tal vez su matrimonio no resista hasta que vuelva a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa Lenka (Carey Mulligan), recurre a Hanus (con la voz en inglés de Paul Dano), una misteriosa criatura escondida en el corazón de la nave que lo ayuda a entender el problema de su relación antes de que sea demasiado tarde. Basada en la novela El astronauta de Bohemia, la película dirigida por Johan Renck cuenta también con las actuaciones de Kunal Nayyar, Isabella Rossellini y Lena Olin.

Atlas

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante pero misántropa analista de datos que no confía en la inteligencia artificial, se une a una misión para capturar a un robot renegado con quien comparte un misterioso pasado. Pero cuando el plan se complica, deberá aprender a trabajar con la tecnología para salvar a la humanidad.

Back In Action

Años después de abandonar la vida como espías de la CIA para formar una familia, Emily y Matt deben volver al mundo del espionaje cuando sus identidades quedan al descubierto. Esta película de Netflix cuenta con un elenco conformado por Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson

Carry-On

Un joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. lucha por burlar a un misterioso viajante que lo chantajea para que un peligroso paquete pase los controles y aborde un vuelo en Nochebuena. Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Sinqua Walls, Logan Marshall-Green, Theo Rossi, Josh Brener y Dean Norris protagonizan esta historia.

Los casagrande: La película

Un viaje familiar sorpresa a México cambia los planes de cumpleaños de Ronnie Anne, pero no importa: ella está decidida a demostrar que es lo suficientemente grande para hacer las cosas a su manera, incluso si eso significa lidiar con una semidiosa preadolescente que podría destruirlo todo.

Código 8: Renegados (Parte 3)

En un mundo donde el 4% de la población nace con superpoderes y la Policía usa robots de avanzada para mantener el orden, nada es blanco y negro. Un exconvicto se asocia con un narcotraficante al que desprecia para proteger a una niña de un sargento corrupto.

Criptoestafas

Estreno: Ya disponible en Netflix

Ya desde pequeño, Ray Trapani quería ser delincuente. En 2017, durante el frenesí económico que generó el Bitcoin, los estafadores encontraron un nuevo nicho: las criptomonedas. En ese contexto, cuando un amigo le propuso crear una tarjeta de débito para cripto, Ray aceptó enseguida. Solo había un problema: no tenía ni idea de cómo hacerlo. Gracias a perfiles falsos de LinkedIn, el patrocinio pago de celebridades y el insaciable deseo de la comunidad digital de ganar dinero rápido y fácil, Centra Tech comenzó a amasar millones de dólares por día. ¿Era real? No. ¿Podría funcionar? Tal vez.

En este vertiginoso y desenfrenado documental del director Bryan Storkel (productor de La leyenda de la isla con coca y director de El forajido de PEZ), el mismísimo Ray habla de los altibajos de su dramática historia. Además, el proyecto cuenta con el testimonio de familiares, amigos y hasta de los periodistas que expusieron el caso de Centra Tech, el primer fraude de alto perfil de la era de las criptomonedas.

Damsel

Estreno: 8 de marzo de 2024

Una damisela diligente acepta casarse con un apuesto príncipe, pero pronto descubre que el verdadero plan de la familia real es sacrificarla para pagar una vieja deuda. Cuando la encierran en una cueva con un feroz dragón, debe usar su astucia y sus fuerzas para sobrevivir. Millie Bobbie Brown, Angela Bassett y Robin Wright protagonizan esta película.

The Deliverance

Película protagonizada por Andra Day, Glenn Close, Mo’nique, Anthony B. Jenkins, Miss Lawrence, Demi Singleton, Tasha Smith, Isaiah Washington, con Omar Epps, Caleb Mclaughlin y Aunjanue Ellis.

Un deseo irlandés

Estreno: 15 de febrero de 2024

Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie deja de lado sus sentimientos para ser dama de honor en la boda en Irlanda. Días antes de la ceremonia, Maddie pide el deseo de encontrar el amor verdadero… y se despierta como la futura novia. Pero, aunque parezca que su sueño se hizo realidad, pronto se da cuenta de que su alma gemela no es la persona que ella pensaba.

Despertar del duelo

Estreno: Ya disponible en Netflix

Marc (Daniel Levy) era feliz viviendo a la sombra de su exitosísimo esposo Oliver (Luke Evans), pero cuando este muere inesperadamente, el mundo de Marc cambia por completo. Para enfrentar el luto, viaja a París con sus dos mejores amigos —Sophie (Ruth Negga) y Thomas (Himesh Patel)— en una aventura que revela difíciles verdades. «Despertar del duelo» es el debut de Levy como guionista y director de largometrajes. También asume el rol de productor para Not a Real Production Company, que produjo la película junto con SISTER.

Un detective suelto en Hollywood: Axel F.

El detective Axel Foley (Eddie Murphy) vuelve a las calles de Beverly Hills. Cuando la vida de su hija (Taylour Paige) se ve amenazada, Foley forma equipo con ella, un nuevo compañero (Joseph Gordon‑Levitt) y sus viejos amigos Billy Rosewood (Judge Reinhold) y John Taggart (John Ashton) para dejar al descubierto una conspiración.

Detonantes

Una veterana de guerra se hace cargo del bar de su recientemente fallecido abuelo y pronto entra en conflicto con la violenta banda que lo asesinó. Jessica Alba y Mark Webber tienen papeles principales en esta película.

A Family Affair

Un sorpresivo romance tiene divertidas consecuencias para una chica, su madre y su jefe, una estrella de cine, mientras lidian con las complicaciones del amor, el sexo y la identidad. Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King forman parte del elenco de esta cinta.

La gran exclusiva

Una hora de pantalla televisiva puede cambiarlo todo. Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper y Rufus Sewell protagonizan este relato que narra cómo se gestó la escandalosa entrevista de Newsnight con el príncipe Andrew y revela la historia de las mujeres que lograron la exclusiva de la década.

La gran noche del pop

Estreno: Ya disponible en Netflix

El 25 de enero de 1985, las estrellas más grandes del mundo de la música dejaron sus egos en la puerta de un estudio de Los Ángeles, donde se reunieron para grabar una canción contra la hambruna en África. Y el resto es historia. La gran noche del pop es una mirada íntima a la más asombrosa convocatoria de artistas, realizada en una época donde no había ni email ni celulares. Bajo el liderazgo de los coautores de la canción —dos de los músicos más destacados del siglo XX, Michael Jackson y Lionel Richie—, un increíble grupo de intérpretes cantaron juntos «We Are the World».

Con material inédito, este documental nos muestra el detrás de escena de este hito de la música, desde la planificación y las sesiones creativas de Richie y Jackson hasta el mismísimo estudio de grabación. Muchas de las figuras presentes en esa jornada histórica, como Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Dionne Warwick y Huey Lewis, rememoran junto a otros miembros del equipo cómo fue ese legendario evento. Con la dirección de Bao Nguyen y la producción de Julia Nottingham, los creadores del aclamado documental sobre Bruce Lee (Be Water).

His Three Daughters

Un tenso, cautivante y conmovedor retrato de las dinámicas familiares protagonizado por Carrie Coon, Elizabeth Olsen y Natasha Lyonne, quienes interpretan a tres hermanas que se reúnen cuando la salud de su padre empeora.

The Imaginary

The Imaginary, de Studio Ponoc, muestra la profundidad de la humanidad y la creatividad a través de los ojos de Amanda y su amigo imaginario Rudger. Las fantásticas aventuras que se originan en su ático los llevan a descubrir un mundo mágico lleno de criaturas y lugares nunca antes vistos. Hasta que, de pronto, una fuerza siniestra amenaza con destruir dicho universo y a todos los seres imaginarios que lo habitan. The Imaginary cuenta con la dirección del experto en animación Yoshiyuki Momose (El viaje de Chihiro; El cuento de la princesa Kaguya) y es una historia inolvidable sobre el amor, la pérdida y el poder sanador de la imaginación.

Incoming

Cuatro estudiantes de primer año (Mason Thames, Bardia Seiri, Ramon Reed y Raphael Alejandro) navegan por los terrores de la adolescencia en su primera fiesta.

Joy

«Joy» narra la increíble historia detrás del revolucionario nacimiento de Louise Joy Brown en 1978 —la primera bebé probeta del mundo— y los diez años de la incesante tarea para lograrlo. Se cuenta a partir de la perspectiva de Jean Purdy, una joven enfermera y embrióloga que se unió con el científico Robert Edwards y el cirujano Patrick Steptoe para descifrar el rompecabezas de la infertilidad y desarrollar el pionero procedimiento de la fecundación in vitro. La película celebra el poder de la perseverancia y las maravillas de la ciencia a través de este disidente trío de visionarios que superaron enormes obstáculos y mucha oposición para hacer realidad su sueño y dar esperanza a millones de personas.

El juego bonito

Estreno: 29 de marzo de 2024

El juego bonito sigue a un equipo de futbolistas ingleses sin hogar. Junto con su entrenador Mal (Bill Nighy), viajan de Londres a Roma para competir en la Copa Mundial de Futbol Callejero. En el último minuto deciden incluir al talentoso delantero Vinny (Micheal Ward), quien deberá enfrentar sus propios problemas y su pasado otrora prometedor para ayudar al equipo a ganar y seguir adelante. En Roma, como en la vida, ¡todo está en juego!

Los juegos del amor

Estreno: 14 de febrero de 2024

Mack (Gina Rodriguez), una escritora deportiva neoyorquina, ha pasado años ideando exitosos «juegos para ligar» junto con su mejor amigo Adam (Damon Wayans Jr.) y el resto de su equipo. Si bien le ha permitido conseguir innumerables aventuras de una noche, su rutina sigue una serie de reglas básicas, y la principal es que no puede surgir una relación seria a partir de un juego. Pero cuando sin imaginarlo, se enamora de su último objetivo —Nick (Tom Ellis), un encantador corresponsal de guerra—, empieza a reconsiderar el juego por completo.

A medida que las líneas entre el trabajo, la diversión, la amistad y el romance comienzan a desdibujarse, Mack descubrirá qué sucede cuando el objetivo no es solo anotar, sino ganarse el corazón del amor de su vida. El elenco también incluye a Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim y Marin Hinkle. «Los juegos del amor» cuenta con la dirección de Trish Sie, el guión de Whit Anderson y la producción de Ross M. Dinerstein, Marc Platt, Adam Siegel y Ryan Christians.

The Kitchen

Estreno: Ya disponible en Netflix

En un Londres distópico, la brecha entre ricos y pobres ha llegado a un punto de quiebre. Las viviendas sociales han desaparecido y solo queda The Kitchen, una comunidad que se rehúsa a abandonar su hogar. Allí viven el solitario Izi (Kane Robinson), que está ahí porque no tiene otra opción y lo consume la desesperación por irse, y Benji (Jedaiah Bannerman), un chico de 12 años que perdió a su madre y anhela una familia. Este atípico dúo forja un vínculo que los une frente a una sociedad en la que todo y todos parecen estar en su contra.

Lift: Un robo a primera clase

Estreno: Ya disponible en Netflix

Cyrus Whitaker (Kevin Hart) busca cómplices para un golpe internacional tan osado como vertiginoso: robar 500 millones de dólares en oro a 12,000 metros de altura.

Lonely Planet

Una novelista solitaria viaja a Marruecos para un prestigioso retiro para escritores con la esperanza de encontrar inspiración en aquel lejano lugar. Allí, conoce a un chico que está acompañando a su pareja. A medida que su novia se adentra en este nuevo y fascinante mundo de élite intelectual y su relación se quiebra, él encuentra consuelo en su incipiente amistad con la ermitaña mujer. Lo que empieza como algo casual se convierte en un intoxicante romance que cambiará sus vidas.

Mea Culpa

Estreno: 23 de febrero de 2024

Lo que parece verdad se vuelve dudoso cuando la abogada Mea Harper (Kelly Rowland) acepta defender a Zyair Malloy (Trevante Rhodes), un artista acusado de homicidio. Mientras intenta probar la inocencia o culpabilidad de su reservado pero seductor cliente, se descubre que todo el mundo es culpable de algo. «Mea culpa» es una película de Tyler Perry que explora lo que sucede cuando el deseo ardiente toma el control y la situación se vuelve tórrida… y peligrosa.

Meet Me Next Christmas

En busca de un amor de cuento de hadas con el hombre de sus sueños, Layla debe correr por Nueva York con el fin de obtener entradas para el evento más popular en la ciudad: el Concierto de Nochebuena de Pentatonix.

Mother of the Bride

Emma, la hija de Lana, regresa del extranjero y hace un anuncio sorprendente: ¡se va a casar en Tailandia un mes! Las cosas empeoran cuando Lana descubre que el novio es el hijo del hombre que le rompió el corazón a ella hace años.

Orión y la oscuridad

Estreno: 2 de febrero de 2024

Orión parece un chico como cualquier otro: es un poco tímido, modesto y tiene un enamoramiento que no se anima a contar. Pero, detrás de esa apariencia normal, es un manojo de ansiedad y miedos irracionales: a las abejas, los perros, el océano, las ondas de telefonía celular, los payasos asesinos que viven en las alcantarillas y hasta la posibilidad de caerse de un precipicio. Como si eso fuera poco, el peor de sus miedos lo acecha todas las noches: la oscuridad. Hasta que una de esas noches, la mismísima oscuridad decide visitarlo en persona para demostrarle que no tiene nada de qué temer cuando cae el sol. A medida que pasan tiempo juntos, Orión descubrirá si es capaz de aceptar lo desconocido, dejar de limitarse por sus miedos y disfrutar de la vida.

Out Little Secret

Dos ex se ven obligados a pasar la Navidad bajo el mismo techo después de que descubren que sus parejas actuales son hermanos. Lindsay Lohan y Tim Meadows se reúnen en esta cinta después de 20 años de Mean Girls.

The Piano Lesson

Ambientada en la ciudad de Pittsburgh en 1936, en medio de los estragos de la Gran Depresión— gira en torno a las vidas de los Charles y a una reliquia heredada: un piano que documenta la historia familiar en los tallados realizados por un antepasado esclavizado.

El poder policial en Estados Unidos

Con el fin de controlar las amenazas y conservar el orden social, la Policía de Estados Unidos ha crecido en términos de alcance y magnitud a lo largo de cientos de años. Ahora, solo una palabra la define: poder.

Rebel Moon Parte 2: La guerrera que deja marcas

Estreno: 19 de abril de 2024

De Zack Snyder, el director de 300, El hombre de acero y El ejército de los muertos, llega Rebel Moon, una epopeya de sci‑fi fantástica que lleva décadas fraguándose. Una pacífica colonia situada en una luna recóndita se ve amenazada por los ejércitos de un poder tiránico. La única esperanza de sobrevivir depende de Kora (Sofia Boutella), una misteriosa forastera que vive entre los aldeanos y organiza la resistencia para hacerle frente a un enemigo que parece invencible.

La joven recluta a un grupo de guerreros imprevistos —forasteros, insurgentes, campesinos y huérfanos de guerra de otros mundos— motivados por un objetivo común: su sed de redención y venganza. Mientras la sombra del reino se cierne sobre la más improbable de las lunas, se libra una batalla por el destino de la galaxia y, en el enfrentamiento, se alza un nuevo ejército de héroes.

Rez Ball

Esta historia sigue a los Chuska Warriors, un equipo escolar de básquetbol nativo americano de Chuska, Nuevo México, quienes, tras perder a su jugador estrella, deberán unirse si quieren mantener vivo el sueño de ganar el campeonato estatal. Es la historia de los chicos y entrenadores de un equipo navajo con pocas posibilidades, contada al detalle. Inspirada en la aclamada novela deportiva de no ficción de Michael Powell «Canyon Dreams», así como en los innovadores artículos del New York Times que la precedieron.

Shirley

Estreno: 22 de marzo de 2024

Shirley cuenta la historia del ícono de la política Shirley Chisholm, la primera congresista negra y la primera mujer negra en postularse a la presidencia de EE. UU. La película muestra detalles de su audaz y transgresora campaña en las elecciones de 1972.

Sin glasear: La historia de las Pop-Tarts

Estreno: 3 de mayo de 2024

Míchigan, 1963. Kellogg’s y Post, los archirrivales de la industria de los cereales, compiten por crear un bocadillo dulce que cambiará la hora del desayuno para siempre. Sin Glasear: La Historia de las Pop-Tarts una historia llena de ambición, traición, azúcar y lecheros amenazantes, cuenta con el guión y la dirección de Jerry Seinfeld.

El Sindicato

Estreno: 16 de agosto de 2024

Mike (Mark Wahlberg), un modesto trabajador de la construcción de Nueva Jersey, se ve inmerso repentinamente en el mundo del espionaje y los agentes secretos cuando Roxanne (Halle Berry), su exnovia de la escuela, lo recluta para una arriesgada misión de inteligencia estadounidense.

Six Triple Eight

Six Triple Eight con Kerry Washington y Oprah Winfrey, narra la inspiradora historia de las increíbles y valientes integrantes del único batallón de la Segunda Guerra Mundial que fue enviado al extranjero y estuvo conformado exclusivamente por mujeres negras.

Spellbound

Spellbound sigue las aventuras de Ellian, la tenaz hija de los gobernantes de Lumbria, que debe embarcarse en una misión para salvar a su familia y a su reino luego de que un misterioso hechizo transformara a sus padres en monstruos. La película está dirigida por Vicky Jenson (Shrek) y cuenta con música original del multipremiado compositor Alan Menken (La bella y la bestia) y letras de Glenn Slater (Enredados).

El elenco de voces en inglés de Spellbound incluye a estrellas como Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane y Tituss Burgess. El guion está a cargo de Lauren Hynek, Elizabeth Martin y Julia Miranda, mientras que John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y Bruce Anderson, de Skydance Animation, colaboran en la producción.

Thelma, La unicornio

Thelma es un poni de poca monta que sueña con ser una glamorosa estrella de la música. Un misterioso giro del destino la convierte en unicornio y la lanza sin escalas al estrellato internacional. Pero no todo es color de purpurina rosa, ya que la fama tendrá un precio inesperado. La película es un viaje peculiar, divertido y conmovedor de los directores Lynn Wang (Unikitty!) y Jared Hess (Napoleón Dinamita).

That Christmas

Basada en la exitosa serie de libros infantiles del ganador del BAFTA y nominado al Oscar® Richard Curtis (Cuatro bodas y un funeral; Realmente amor; Yesterday), la reconfortante película de Locksmith Animation marca el debut como director de largometrajes del reconocido guionista y animador de personajes Simon Otto (Love, Death & Robots; la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón).

That Christmas (título en español pendiente) sigue una serie de leyendas entrelazadas acerca del amor y la soledad, la familia y la amistad, y Santa Claus cometiendo un gran error, ¡por no hablar de los pavos! Nicole P. Hearon (Moana: Un mar de aventuras; Frozen: Una aventura congelada) y Adam Tandy (The Thick of It; Detectorists) son los productores.

Time Cut

Una adolescente viaja veinte años al pasado para evitar el asesinato de su hermana.

Uglies

En un mundo futurista que impone la cirugía cosmética a partir de los 16 años, Tally espera con ansias su turno de unirse al resto de la sociedad. Pero cuando una amiga se escapa, Tally emprende un viaje para salvarla que cambia su perspectiva sobre todo lo que pensó que quería.

Ultraman: El Ascenso

Basada en el adorado personaje japonés, Ultraman de Netflix sigue a Ken Sato, la superestrella del béisbol, cuando regresa a su pueblo natal para convertirse en el superhéroe defensor de la Tierra Ultraman. Sin embargo, muy pronto descubre que tiene más responsabilidades de las que pensó cuando se ve obligado a criar a la descendencia de su mayor enemigo.

Woman of the Hour

Los Ángeles, años setenta. En esta historia real que supera la ficción, las vidas de una aspirante a actriz y un asesino en serie se cruzan cuando participan en un programa de TV de citas en medio de una ola de asesinatos.

Por último, les dejamos las películas y documentales de Netflix en otros idiomas

A través de tu mirada

Estreno: 23 de febrero de 2024

Después de lo que pasó en verano, Ares y Raquel no ven la forma de seguir con su relación y deciden separarse. Pero cuando se reencuentran en invierno en Barcelona, no pueden negar el amor y el deseo que sienten el uno por el otro. ¿Darán con la fórmula para volver a estar juntos?

Blame The Game

Un joven conoce a los amigos de su nueva novia por primera vez en su habitual noche de juegos, lo que le provoca presión por dar una buena impresión. Pero de repente, su ex también aparece.

Campamento con mamá

Película hecha en Argentina protagonizada por Natalia Oreiro y gran elenco.

El corazón del cazador

Este thriller de espías basado en la aclamada novela de Deon Meyer narra la historia de Zuko Kumalo, perseguido por la Agencia de Inteligencia Presidencial por el extenso territorio sudafricano. Todo porque Zuko —a bordo de una moto robada— está reuniendo información que podría hacer caer al Gobierno. La agencia piensa que Zuko es una presa fácil, un hombre común y corriente, un simple obrero. Pero no conocen su pasado ni se esperan el caos que está a punto de desatar.

Descansar en paz

Un hombre de familia, acorralado por las deudas, decide aprovechar una circunstancia casual e imprevisible para desaparecer. Después de muchos años de vivir alejado de su país bajo una identidad falsa, un hallazgo fortuito pone a prueba la tentación irresistible de querer saber cómo ha continuado la vida de los suyos en su ausencia. La pregunta se vuelve obsesión: ¿Se puede desaparecer y olvidar toda una vida? ¿Se puede empezar de cero y nunca más mirar atrás?

Fabricante de lágrimas

Entre los muros del orfanato donde creció Nica, siempre se ha contado una leyenda: la del fabricante de lágrimas, un misterioso artesano culpable de haber forjado todos los miedos y las angustias que habitan en el corazón del ser humano. Pero a los diecisiete años, ha llegado el momento de que Nica deje atrás los cuentos de hadas. Su mayor sueño está a punto de hacerse realidad. El Sr. y la Sra. Milligan han iniciado el proceso de adopción y están listos para darle la familia que siempre quiso.

Sin embargo, no estará sola en su nuevo hogar, ya que la pareja también adoptó a Rigel, un huérfano inquieto y misterioso, la última persona en el mundo que Nica querría como hermano adoptivo. Rigel es inteligente, astuto, toca el piano como los dioses y tiene una belleza encantadora, pero en su rostro angelical se esconde una naturaleza oscura. Aunque Nica y Rigel compartan un pasado en común de dolor y penurias, la convivencia entre ellos parece imposible. Pero la bondad y la ira son dos formas diferentes de luchar contra el dolor para mantenerse con vida y ocultar las emociones que devastan sus corazones. Pronto terminan convirtiéndose el uno para el otro en el fabricante de lágrimas de la leyenda, a quién no se le puede mentir. Por lo tanto, tendrán que encontrar el valor para aceptar esa fuerza desesperada que los atrae mutuamente llamada amor.

Ferry 2

Después de haberlo perdido todo, Ferry vive una vida tranquila lejos de Brabante. Cualquiera pensaría que está bien, hasta tiene interacciones superfluas en la comunidad. Pero una voz interior le impide ser feliz. Es la voz de su pasado, lleno de violencia, mentiras y traiciones. Ferry lucha contra su conciencia y trata de mantener un perfil bajo. Solo algo muy apremiante podría hacer que este peligroso pero encantador narcotraficante vuelva a sus viejas andanzas una última vez…

Fiesta en la madriguera

A Totchtli le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Vive en un palacio, una madriguera de oro donde convive con trece, tal vez catorce personas: asesinos, traficantes, sirvientes y, a veces, un político corrupto. Su padre, Yolcault, es un poderoso narco dispuesto a cumplir todos los deseos de su hijo. Porque para Yolcault nada es imposible.

Goyo

Película hecha en Argentina, protagonizada por Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth.

Las hermanas fantásticas

Película hecha en Argentina, protagonizada por Sofía Morandi y Leticia Siciliani.

El hombre que amaba a los platos voladores

Una nueva película de Diego Lerman, protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

Los hombres lobo

Tras descubrir un misterioso juego de cartas, una familia termina viajando en el tiempo a una aldea medieval donde cada noche debe protegerse del acecho de los hombres lobo.

El hoyo 2

¿Crees que hay lugar para la justicia en un infierno como el de «El hoyo»? Si lo hubiera, ¿quién la impartiría?

Juanpis González: El presidente de la gente

¿Juanpis González en la presidencia? Pues sí, y duélale a quien le duela. En 2026, Juanpis se convierte en el mandatario de todos los colombianos gracias al apoyo de su abuelo, y ahora en el poder quiere convertir al Estado en su principal fuente de negocios. La ambición desmedida de Juanpis y su abuelo los hace entrar en una lucha de egos que pone en juego la alimentación de todos los colombianos. En medio de esta disputa entre familiares aparece una nueva figura en la política nacional: Camila Benavides. ¿Será que, con poder, todos somos Juanpis González?

Pedro Páramo

Basada en la aclamada novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo cuenta la historia de Juan Preciado, quien regresa a Comala tras la muerte de su madre para encontrar a su padre.

The Shadow Strays

Una asesina profesional de diecisiete años, conocida como 13, es suspendida debido a una misión que no salió tan bien como se esperaba. Ella empieza a tomar consciencia de sus actos al conocer a Monji, un chico de once años que perdió a su madre por culpa de una organización criminal. Cuando capturan a Monji, 13 se dispone a hacer todo lo posible para rescatarlo, aunque eso signifique tener que enfrentarse a quien alguna vez le enseñó lo que sabe… y a la organización para la que trabaja.

La sociedad de la nieve

Estreno: Ya disponible en Netflix

En 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba a un equipo de rugby en un vuelo chárter hacia Chile se estrelló contra un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al impacto y, en uno de los entornos más hostiles del mundo, se vieron forzados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

Uprising

Ambientada en la era Joseon, durante un tiempo tumultuoso después de la guerra, Uprising lleva al público en una atrapante travesía por las vidas de dos amigos de la infancia que se convirtieron en enemigos: un esclavo, que tiene extraordinarias habilidades para las artes marciales y lucha por liberarse, y su amo y vástago de la familia militar más influyente de la dinastía. Producida y coescrita por Park Chan‑wook (La decisión de partir; Oldboy: Cinco días para vengarse).

