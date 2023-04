Luego de un buen rato de espera para los fans, la franquicia de The Hunger Games está de vuelta y lo hace en grande. Es momento de regresar a Panem porque por fin tenemos el primer tráiler de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes y les contamos qué onda con todo esto.

Logo de ‘The Hunger Games The Ballad of Songbirds & Snakes’. Foto: Lionsgate.

Aquí el nuevo tráiler de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’

Desde que se anunció esta película, muchos todavía no creían que el mundo de Panem y el brutal enfrentamiento entre los Distritos regresaría al cine. Y bueno, la cosa se mira bastante con esta nueva entrega a manera de precuela que se enfoca en el pasado del presidente Snow.

En el nuevo tráiler de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, nos remontamos a la décima edición de los Juegos del Hambre –más de 60 años antes de la saga original– e incluso conocemos a dos de los principales impulsores del evento: Volumnia Gaul (Viola Davis) y Casca Highbottom (Peter Dinklage).

Peter Dinklage como Casca Highbottom en el nuevo tráiler de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’. Foto: Lionsgate

Después, se nos introduce al joven Coriolanus Snow, quien es designado como mentor de una chica pobre llamada Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), quien es la tributo del Distrito 12 para esta edición de los Juegos del Hambre. Si bien su relación no empieza de la mejor manera, pronto buscarán las posibilidades para salir victoriosos… y su vínculo se volverá más y más estrecho.

Pero Snow tiene una encomienda por parte de las altas autoridades de Panem cuando le dicen que “tu trabajo es convertir a estas personas en espectáculos, no en sobrevivientes”, en referencia a los tributos que se enfrentarán en esta edición de la mortal contienda. Chequen acá el primer tráiler de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Trama y fecha de estreno de la película

¿Qué les pareció el tráiler de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes? Bueno, como les decíamos, esta historia llega como una precuela de la saga protagonizada por Jennifer Lawrence que ya conocíamos.

Seguro que veremos el origen de Coriolanus Snow (ahora interpretado por Tom Blyth en la versión joven del personaje) y cómo empezó su camino antes de convertirse en el tirano gobernante de Panem. También desde el primer avance, parece que veremos cómo los Juegos del Hambre pasaron a convertirse en el brutal ‘espectáculo’ que conocemos.

Además de Tom Blyth y Rachel Zegler en los papales protagonistas, el elenco lo completan los ya mencionados Viola Davis, Peter Dinklage junto a Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman y más. La película se estrena en cines el 17 de noviembre próximo. ¿Emocionados?