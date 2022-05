La trilogía de precuelas de Star Wars fueron duramente criticadas al momento de su salida. Sin embargo, hemos de reconocer que son geniales y hay dos razones para argumentar esto. Primero, la forma en la que se desarrolla la relación entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. En segundo lugar con la presentación de un increíble grupo de villanos que incluyen a Darth Maul, Count Dooku, Grievous, y desde luego, Palpatine y Darth Vader.

Y ambos puntos se encuentran dentro de la trama de la serie Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor (AQUÍ les explicamos el elenco). La historia arranca a 10 años de los eventos de The Revenge of the Sith (ACÁ una línea del tiempo que deben conocer), por lo que volveremos a ver un nuevo encuentro entre el maestro Jedi y su ex padawan…. esto quiere decir que tendremos una buena dosis de Darth Vader.

Sobre este personaje, tuvimos la oportunidad de platicar con Hayden Christensen, quien junto a McGregor, regresa a su personaje después de 15 años. ¿Quién es Darth Vader y qué significó para él volver a él ahora sin la presencia de George Lucas? Acá les dejamos la entrevista completa:

Jake Lloyd fue el elegido por George Lucas para interpretar a la versión más joven de Anakin Skywalker. Unos años después, el canadiense Hayden Christensen tomó su lugar para presentarnos a un padawan rebelde y pretensioso que ve en Obi-Wan Kenobi no sólo a un maestro y uno de los mejores Jedi, sino a un padre.

Kenobi, bajo la influencia de su maestro Qui-Gon Jinn, ve en Anakin al Elegido, aquella persona con un poder tan grande, que le otorgaría un equilibrio a la Fuerza. Sin embargo, cegado por el miedo a perder a Padmé (una relación prohibida con la mujer que ama), decide unirse al lado Oscuro y convertirse en un Sith.

Si decisión lleva a un rompimiento que no sólo se refleja en el psique de Anakin, sino en el amor que Padmé siente por él y la relación con Obi-Wan Kenobi. Sin duda, el enfrentamiento entre Kenobi y Anakin en Mustafar es uno de los momentos más intensos e impresionantes de la saga completa, y dan paso a uno de los villanos más grandes en la historia del cine: Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi es la tercera serie live action de Star Wars que se estrena en exclusiva por Disney+. La primera fue The Mandalorian en 2019 (con una tercera temporada en camino) seguida de The Book of Boba Fett que se estrenó a finales de 2021.

Fue en 2019 cuando Ewan McGregor y Kathleen Kennedy anunciaron que el personaje volvería junto a Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader. La idea de hace unos años era darle una película en solitario al maestro Jedi, pero el fracaso en taquilla y críticas de Solo: A Star Wars Story echaron para atrás esos planes.

Fue así que se integró a la estrategia de producciones para la televisión la cual, sin duda, se sumaba al plan de lanzamiento de la plataforma de streaming. Después de algunos años, por fin se estrenó Obi-Wan Kenobi con un elenco que tiene los nombres de McGregor, Christensen, Joel Edgerton, Moses Ingram, Rupert Friend, Kumail Najiani, y más.

¿De qué va?

Como recordarán, en el Episodio III Palpatine toma el control del Senado al mismo tiempo de que convence a Anakin Skywalker de pasarse al lado oscuro de la Fuerza con la falsa promesa de salvar a Padmé (Anakin sueña que su esposa morirá en el parto, y quiere evitarlo a toda costa).

Palpatine pide que se ejecute la Orden 66, esto quiere decir que el ejército de los clones debe eliminar a todos los Jedi pues, supuestamente, intentaron dar un golpe para tomar el control de la República. Anakin es el responsable de la muerte de varios niños que estaban en entrenamiento. Esto marca el fin de la Orden Jedi y obliga a Yoda y Obi-Wan Kenobi a esconderse. Pues bien, Obi-Wan Kenobi utiliza como preámbulo la Orden 66.

Así es como arranca la serie. Y luego, da un salto de 10 años para mostrarnos el perfil bajo que ahora maneja Kenobi: enterró su lightsaber en medio del desierto, dejó de utilizar la Fuerza y se mueve bajo el nombre de Ben. Todo esto para procurar la seguridad del pequeño Luke en Tatooine.

La serie arranca cuando Obi-Wan Kenobi es obligado a salir de su anonimato y aislamiento en Tatooine para rescatar a un personaje importante que ha sido secuestrado en manos de… Flea (sí, el bajista de los Red Hot Chili Peppers). ACÁ les contamos de su personaje y aparición.