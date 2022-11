El actor surcoreano Oh Yeong-su, a quien muchos recordarán por su papel en la popular serie de Netflix El juego del calamar, fue acusado de conducta sexual inapropiada.

La noticia se dio a conocer el pasado jueves 24 de noviembre, de acuerdo con medios locales en Seúl. Las autoridades de la ciudad de Suwon, de acuerdo con lo que señala Variety, mencionan que se trata de un caso sucedido en 2017 cuando el Yeong-su tocó inapropiadamente el cuerpo de una mujer.

Oh Yeong-su en la reciente entrega de los Emmy. Foto: Getty

La acusación contra Oh Yeong-su de ‘El juego del calamar’ por conducta sexual inapropiada

El caso por conducta sexual inapropiada contra Oh Yeong-su no es nuevo. Hasta donde se sabe, la persona que denuncia los hechos ya había hecho una acusación formal ante las autoridades en diciembre del 2021, pero se cerraron las investigaciones en abril de este año.

Se volvió a abrir el caso a petición de la denunciante. El actor de El juego del calamar, quien recientemente se llevó una nominación al Emmy y una estatuilla en los Golden Globes por su papel como Oh Il-nam/Jugador 001, no fue detenido en el momento y ha negado los hechos.

Oh Yeong-su- Foto: Getty.

En un comunicado, Oh Yeong-su dijo que “solo tomé su mano para mostrarle el camino alrededor de un lago. Me disculpé porque [la persona] dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos“.

Las autoridades que reabrieron el caso han sido enfáticas sobre lo que los medios surcoreanos están dando a conocer. Un funcionario de la corte de Suwon, de acuerdo un testimonio recogido por la AFP, dice que “todo lo informado por los medios locales no es correcto en cuanto a los hechos”.

Por el momento, no se han especificado más detalles sobre la investigación. Al final de El juego del calamar, el personaje de Yeong-su se revela como el verdadero magnate organizador de las actividades donde la gente pierde la vida en busca de ganar una suma exorbitante de dinero.

Oh Yeong-su en la reciente entrega de los Emmy. Foto: Getty

No se ha confirmado su aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix como flashback o algo por el estilo, aunque con las acusaciones contra Oh Yeong-su ponen en entredicho su regreso a la historia. Estaremos actualizándolos con próxima información que se de a conocer.