El universo es infinito, y las probabilidades de que un pequeño planeta como la Tierra sea el único que manifieste una forma de vida inteligente (a veces), es casi nula. Ahora bien. La duda no es si existen los extraterrestres. Y de hecho, varias películas de extraterrestres han puesto sobre la mesa historias sobre su existencia y aquel primer contacto.

La cuestión es: ¿están cerca de nosotros?, ¿quieren comunicarse con los humanos?, ¿los aliens invadirán al planeta? Todas estas preguntas resurgen con la noticia de que hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos derribó unos objetos voladores no identificados, avivando las teorías de que como en las películas, los extraterrestres están cada vez más cerca de nosotros.

Foto ilustrativa de un objeto volador / Foto: Getty Images

Películas de extraterrestres que debes ver para entrarle al debate

Muchas de las películas de extraterrestres plantean diversas hipótesis de cómo se establecería el primer contacto entre una raza extraterrestre y los seres humanos. Han imaginado la manera en la que se ven, interactúan con la Tierra y los seres vivos, y han debatido en los propósitos de establecer comunicación.

¿Pero por qué querrían conocernos? Aunque no encontremos una respuesta digna frente al montón de tarugadas que hacemos a diario entre despuntes de violencia, luchas ideológicas o incluso visitas vergonzosas a los podcast de novedad, imaginar una respuesta, nos ha dado, como mencionamos, algunas de las películas de extraterrestres y aliens más increíbles dentro y fuera de la ciencia ficción. Aquí les dejamos las películas de este género más increíbles.

Así que aprovechando que la conversación está a tope con el tema de los globos, ovnis, profecías y más, aquí les dejamos un listado de 10 de las películas de extraterrestres más destacadas y que están disponibles en streaming.

*Nota: Dejaremos fuera algunos títulos que no están disponibles en alguna plataforma de streaming, incluidos clásicos como The Thing o The Man Who Fell to Earth, o cintas recientes como Nope.

Imagen de unos humanos disfrazados de extraterrestres / Foto: Getty Images

Arrival

Disponible en Claro Video

Arrival es una de las cintas más hermosas e inteligentes (sin pretensiones con este último adjetivo, lo prometemos) de los últimos años. No sólo es, también, uno de los filmes más destacados dentro de la filmografía de Denis Villeneuve con una actuación sensacional de Amy Adams, sino también una de las películas de extraterrestres más originales e interesantes dentro del género.

La historia sigue a Louise Banks, una experta en lingüística que es llamada por el ejército de los Estados Unidos para descifrar un mensaje (o varios) que una raza alienígena quiere comunicar a los seres humanos. Estos seres llegaron a la Tierra en una docena de naves enormes situadas en distintas regiones.

Mientras Louis establece los patrones del complejo lenguaje de los extraterrestres, comienza a tener visiones de una niña que se asocian a una tragedia. Pronto, la protagonista descubre que el lenguaje y el tiempo van relacionados, y mientras este es circular, la temporalidad de quien lo comprende se refleja. Es decir, la persona podría tener recuerdos de un evento que sucede en el futuro.

District 9

Disponible en Paramount+

En Sopitas.com somos muy fan de las películas de extraterrestres, específicamente de aliens visitando la Tierra. Y una de nuestras favoritas, sin duda, es District 9 de Neil Blomkamp, la cual se convirtió en la primera cinta de found footage en recibir una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película.

District 9 plantea la idea de que en 1982, una enorme nave alienígena llega a Sudáfrica y se queda varada en el cielo. Al momento de establecer contacto, los humanos descubren que los aliens que la habitan están “perdidos”, y deciden ayudarlos. Pero pronto, estos comienzan a ser rechazados y se convierten en un problema.

Imagen de ‘District 9’, una de las mejores películas de extraterrestres / Foto: TriStar Pictures

¿La solución? Reunirlos a todos, bajo condiciones deplorables, en el Distrito 9. Es así como conocemos a Wikus Van de Merwe, el encargado de reubicar a los extraterrestres en otro distrito. Sin embargo, durante sus labores, entra en contacto con una sustancia que comienza a convertirlo, físicamente, en uno de ellos.

District 9 fue genial en muchos sentidos, y uno de ellos fue por ser una crítica hacia el Apartheid vivido en el país africano durante décadas. Pero no sólo eso, sino por el rechazo de los ciudadanos sudafricanos hacia los migrantes de Nigeria. Aquí les dejamos otras genialidades de District 9 que deben saber.

Lilo & Stitch

Disponible en Disney+

Por supuesto que la animación también le entró al quite con las películas de extraterrestres, y en 2002, Disney estrenó una de sus historias más divertidas y originales en las que el protagonista es una pequeño alien que llega al planeta Tierra para cambiar la vida de un pequeña niña.

En Lilo & Stitch conocemos al Experimento 626, una criatura pequeña pero poderosa que es exiliada de la Comunidad Intergaláctica por representar un peligro. Sin embargo y después de un accidente, este ser termina en el planeta Tierra, específicamente en Hawai. Y es adoptado por las hermanas Pelekai, Nani y Lilo. Lilo bautiza a su “perrito” como Stitch, e intenta enseñarle algunas reglas que debe seguir entre la comunidad.

Imagen de ‘Lilo & Stitch’, película sobre un extraterrestre en la Tierra / Foto: Disney

Señales

Disponible en Star+

Señales es una de las películas de extraterrestres más populares del siglo XXI, cortesía de M. Night Shyamalan junto a Mel Gibson y Joaquin Phoenix. También se estrenó en 2002, y nos presenta a una familia que un día descubre unos extraños símbolos en sus campos de cultivo.

¿Se trata de una broma o acaso son extraterrestres los responsables de aquello? Pero no es la única pregunta: ¿qué significa y qué quieren? La familia Hess, comandada por el antiguo sacerdote Graham, comienza a advertir ciertas situaciones que les revelan que unas entidades extrañas (aka aliens) andan rondando la zona.

Pero lo genial de la película, y por ende del título, es que los personajes no entienden el peligro a través de señales como el símbolo en el campo de cultivo. Sino señales mucho más sutiles como el sonido del viento, los ruidos ajenos a los cotidianos, el olor, el silencio… alguien anda ahí, y no parece ser bueno.

Día de la Independencia

Disponible en Star+

Esta lista de películas de extraterrestres no estaría completa sin el clásico de acción y ciencia ficción titulado Día de la Independencia, protagonizado por Will Smith. Si la vieron, que es lo más probable, saben que se trata de una “gringada” bastante divertida y entretenida que destaca por el famoso discurso americano y aspiracional (cortesía del presidente interpretado por Bill Pullman).

Día de la Independencia arranca el 2 de julio con la llegada de unas extrañas naves alienígenas en distintas partes del mundo. Un ingeniero logra decidificar la señal que han estado enviando por horas, y se da cuenta que se trata de una cuenta regresiva para atacar a los humanos.

Es aquí donde entra el héroe de la historia, Steven Hiller, un marine del ejército de los Estados Unidos que logra vencer a los alienígenas y evitar la extinsión de la humanidad. Sin duda, es una de las cintas más populares en el tema que, si bien no ha envejecido bien, o al menos no del todo, es una de las más conocidas de la década de los 90.

Menciones especiales de películas de extraterrestres o aliens visitando la Tierra

Killer Klowns from Outer Space

E.T.

Predator / Prey

Evolución

Men in Black

Annihilation

They Live

Under the Skin

Edge of Tomorrow

Pacific Rim

La guerra de los mundos

Mars Attacks!

Close Encounters of the Third Kind