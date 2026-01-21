Lo que necesitas saber: Alguna vez hubo una película de la popular caricatura. En ella, He-Man era Dolph Lundgren... muy amada por los fans, a ver qué tal esta.

De tantos regresos de caricaturas y series, faltaba éste: He-Man y Los Amos del Universo… pero ya no más y muy pronto veremos en la pantalla grande al príncipe Adam enfrentándose a Skeletor, pero no como hace décadas, sino en una película live action.

Amos del Universo / Captura de pantalla

¿Quiénes actúan en el live action de He-Man?

Sony Pictures lanza un primer adelanto de Amos del Universo, el cual le rasca a la memoria de chavorrucos locochones: para que recuerden cómo era aquella época en la que nomás era atascarse de dulces y ver a He-Man… “tiempos más simples”, sí.

Y bueno, según parece, ahora que las cosas no están tan chéveres es que regresa el musculoso personaje para ver si el poder de Grayskull sigue siendo efectivo. Y hasta ahí nos quedamos… bueno, al parecer, por alguna razón andaba por estos lares y regresará a su natal Eternia, a ver “qué chou”.

Amos del Universo / Captura de pantalla

Amos del Universo es protagonizada por Nicholas Galitzine (obviamente, dando vida al príncipe Adam, A.K.A He-Man). También actúan Camila Mendes (Teela).

¿Cuándo se estrena el live action de Amos del Universo?

Hasta donde se sabe, Idris Elba será Man-At-Arms, mientras que Jared Leto interpretará al terrible Skeletor.

Amos del Universo / Foto: imdb.com

El director del live action que nos traerá de vuelta a He-Man es Travis Knight, a quien muchos recordarán por trabajos como Bumblebee y Kubo and the Two Strings. El guion corrió por cuenta de Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham.

Esta película que será las delicias de niños de 40-50 años (y más chicos, claro) se prevé que será estrenada el 5 de junio de 2026.