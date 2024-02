Lo que necesitas saber: ¿Cuál será la trama de la película sobre Bob Dylan con Timothée Chalamet? Aquí te dejamos el dato con lo que se sabe hasta ahora.

En este punto de la vida, está bien claro que las biopics están de moda en el cine, sobre todo aquellas que retratan la vida de artistas de la música. En ese sentido, una de las más sonadas de cara al futuro es la película sobre Bob Dylan, que tendrá a Timothée Chalamet en el rol del icónico compositor.

Si bien el proyecto se anunció desde hace un buen rato, los detalles llegan a medida que se acerca el inicio del rodaje, el cual está programado para comenzar en marzo de este 2024. Y claro que acá te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

Imagen ilustrativa de Bob Dylan. Foto: Getty.

Título oficial y posible trama de la película sobre Bob Dylan

La mayoría de las biopics sobre músicos reconocidos utilizan el nombre de una canción o disco de estos mismos (véase Bohemian Rhapsody, Rocketman, One Love o Back to Black). Y en este caso, la inspiración viene también de una canción, aunque no retoma el título como tal.

Oficialmente, la película sobre Bob Dylan se titula A Complete Unknown, que es uno de los versos más recordados de la clásica rola “Like a Rolling Stone” lanzada por el artista en 1965.

En cuanto a la trama, los detalles no se han revelado de manera oficial. Sin embargo, se dice que la historia se centrará en el ascenso de Bob Dylan dentro de la industria musical, tomando como un punto esencial el momento en que el artista se presentó en el Festival Folklórico de Newport de 1965.

Aquella presentación se convirtió en un hito ya que Dylan rompió la tradición de ese festival de música folk (caracterizado por las presentaciones acústicas de los actos que se presentaban) al incluir una guitarra eléctrica en su set. Y esto, a su vez, le valió las críticas de un buen sector del público.

De lo que sí hay información, es que A Complete Unknown también desarrollará en pantalla el vínculo fraterno de Dylan con Johnny Cash, e incluso su relación con Suze Rotolo, pareja que aparece junto al compositor protagonista en la portada del disco The Freewheelin‘. Pero de esto último, hay un pequeño detalle…

Portada del disco ‘The Freewheling’. Foto: Columbia Records.

El elenco de ‘A Complete Unknown’

Una de las confirmadas del elenco es Elle Fanning, quien interpretará a Sylvie Russo. El personaje se describe como una artista universitaria, por lo que se ha especulado que esta sería una representación ficticia de la ya mencionada Suze Rotolo.

La relación de Bob Dylan y Rotolo, que duró de 1961 a 1964, fue bastante complicada en sus últimos años. Si bien no se ha confirmado por qué el nombre de Rotolo no aparece como tal en el guión, sería válido especular que no se consiguió el permiso de la familia de Suze para la cinta (ella falleció en el 2011).

Elle Fanning interpretará a Sylvie Russo, quien sería una versión ficticia de Suze Rotolo. Fotos: Getty.

Hablando de intereses amorosos y vínculos fraternos de Dylan, también se sabe que Mónica Barbaro interpretará a Joan Baez mientras que Boyd Holbrook interpretará a Johnny Cash.

El músico folk Pete Seeger también aparecerá, esta vez interpretado por Edward Norton (reemplazando a Benedict Cumberbatch quien finalmente no pudo sumarse a la película sobre Bob Dylan por temas de agenda).

El elenco confirmado de A Complete Unknown también incluye a Nick Offerman en el rol del músico y etnomusicólogo Alan Lomax, además de P.J. Byrne como el manager Harold Levanthal.

Monica Barbaro, Edward Norton, Nick Offerman y P.J. Byrne forman parte del elenco. Fotos: Getty

La preparación de Timothée Chalamet para el papel

Nomás para que no se olvide, Timothée Chalamet es el mero Bob Dylan. Como menciona Vulture, el también actor de Dune cantará en la película y se ha estado preparando con el mismo equipo que ayudó a Austin Butler para su interpretación de Elvis Presley.

También se dice que Chalamet tiene acceso a un catálogo inédito de música de Dylan, esto a través de Jeff Rosen, manager del compositor de “Blowin’ in the Wind”. Parece que ‘Timmy’ se está armando hasta los dientes para su interpretación, eh.

James Mangold es el director detrás de la película sobre Bob Dylan, mientras que el escritor Jay Cocks (reconocido por su trabajo en Gangs of New York de Martin Scorsese) hace el guión. Mangold no es ajeno a las biopics, ya que él mismo realizó Walk The Line sobre Johnny Cash y Ford v Ferrari.

Timothée Chalamet interpretará a Bob Dylan. Fotos: Getty.

¿Cuándo se estrena la película?

Aquí sí se las debemos todavía. Si bien A Complete Unknown está prevista para su estreno en el 2025, aún no se ha revelado una fecha de estreno exacta. Y bueno, con todo el asunto de las huelgas en Hollywood del año pasado, la cinta debió retrasarse de más en su producción.

Se supone que la película sobre Bob Dylan iba a arrancar su rodaje en agosto del 2023, pero finalmente se recorrió y ahora, se espera que inicien filmaciones en marzo de este 2024. Por acá les iremos actualizando todo el dato cuando se revele el estreno y se lancen tráilers.

