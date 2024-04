Lo que necesitas saber: La caricatura australiana prepara el lanzamiento de un especial extendido y el futuro de la serie se definirá a partir de eso.

Es una de las caricaturas más exitosas salidas de Australia y ha logrado un reconocimiento enorme con episodios de menos de 10 minutos, que han llegado a diferentes partes del mundo a través de Disney+. Eso sí, pronto tendrá un especial más extendido que ha abierto las especulaciones… ¿Se acerca el final o habrá película de Bluey?

Si bien la serie está dirigida a un público infantil, es innegable que ha llamado la atención del público de diferentes edades. Y es por ello que la conversación está con todo sobre el futuro del show…

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: Disney+/Ludo Studio.

Lo que podría traer el episodio prolongado (según los fans)

El episodio especial de Bluey que se estrena este fin de semana llevará por título “The Sign” y tendrá una duración de casi media hora (28 minutos para ser exactos). El misterio se hizo todavía más grande cuando se anunció el episodio bajo la idea de que cambiaría el futuro de la familia canina protagonista.

A partir de ello y de que la trama del capítulo no está revelada, los fans se están aventando cualquier cantidad de rumores sobre lo que se verá en pantalla. Si te echas un clavado en subreddits, posteos de X/Twitter o canales de YouTube, hay quienes hablan de que podríamos ver cosas emotivas como un nacimiento o una mudanza, o incluso algo más trágico como una muerte.

‘Bluey’ estrenará el episodio ‘The Sign’ el domingo 14 de abril. Foto: Disney+/Ludo Studio.

Lo antes mencionado podría parecer muy radical para un show infantil. Pero como dijimos, a la producción Bluey no le han ‘temblado las manitas’ a la hora de hablar de temas más adultos, aunque sin ser explícitos o innecesariamente gráficos.

Por ejemplo, ha habido un par de episodios donde se toca el tema de embarazo: “The Show” y “Dad Baby”. Este último, de hecho fue censurado en su momento por Disney+ a pesar de que en la cadena australiana de origen y la BBC lo han transmitido sin bronca. Y no se claven tanto… en realidad no hay nada por lo cual espantarse (Disney es medio exagerado, la neta).

Entonces, ¿qué sigue para ‘Bluey’?

Se las dejamos clarita: no es el final de la caricatura por más que muchos fans lo hayan especulado desde hace días. Para que no se espanten, hay dos testimonios que dejarán tranquilos a los seguidores más fieles.

El primero viene de Daley Pearson, uno de los productores del show. Él dio una entrevista para el programa australiano Sunrise (vía DailyMail) y dijo que “durante el último tiempo hemos trabajado en este episodio de media hora, pero haremos más Bluey“.

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: Disney+/Ludo Studio.

Y por otro lado, Joe Brumm, propio creador de la serie, dijo que “The Sign” será un episodio ‘matrimonial’. Es decir, buena parte de la trama girará en torno a una boda y más allá de todo esto, la familia Heeler que protagoniza la serie también tendrá un cambio importante.

Nosotros ya nos echamos un clavado para saber por dónde irá la trama de la familia protagonista… pero no les diremos para no hacerles spoiler. Lo que sí ha dicho el propio Brumm es que la decisión de hacer un episodio de media hora no es solo para abrir un cambio en la historia, sino para probar un nuevo formato.

“Estoy muy interesado en ver cómo la audiencia reacciona a ‘The Sign’. Claro que es cuatro veces más extenso que un episodio normal… ¿La audiencia aceptará una temporada con una historia más larga?“, dijo Joe Brumm a Deadline.

Joe Brumm recibiendo un reconocimiento por ‘Bluey’. Foto: Getty Images.

No se descarta la idea para una película de ‘Bluey’

Bueno, pues es un hecho que la caricatura probará con este formato de media hora para ir cerrando su tercera temporada. Luego de eso, la promesa de que la historia continuará está más que explícita. Sin embargo, ¿tendremos una cuarta temporada o vendrá una película de Bluey?

A la espera de que se confirme una temporada más, la idea de una película también ha rondado entre los fanáticos. Y no solo eso, sino que los productores y el creador del show ven con buenos ojos una cinta potencial.

“Me encanta la idea de hacer algo aún más largo, así que veremos cómo resulta [el nuevo capítulo]. Quizás una película, ¿quién sabe? Esta es una buena manera de tantear el terreno“, dijo Brumm a The Guardian.

Joe Brumm. Foto: Getty Images.

¿Disney quiere comprar la franquicia?

Si bien la idea de una película de Bluey no suena mal, también se ha hablado de una posible compra por parte de Disney para explotar la franquicia de diferentes formas. Hay que entrar en contexto…

Según un reporte de Deadline, Bluey fue el título más reproducido en Disney+ del 2023 en Estados Unidos con más de 44 mil millones de streams. Y a nivel general en la industria del streaming, fue el segundo más reproducido en EE.UU de manera general solo por detrás de la serie Suits.

Solo ‘Suits’ superó a ‘Bluey’ como el contenido más reproducido en streaming en 2023. Foto: USA Network/Universal.

Bloomberg, por otro lado, reportó en un reciente artículo (a través de una fuente anónima) que Disney había analizado de manera constante la posibilidad de comprar la franquicia en su totalidad, más allá de los derechos de transmisión provenientes de BBC Studios y Ludo Studios (la casa productora que desarrolló la serie).

La franquicia está estimada en cerca de 2 mil millones de dólares, ahí nomás para que vean que no sería una compra nada barata.

También se dice que Disney ha tanteado el terreno para expandir la franquicia justo a películas de Bluey o incluso a parques temáticos, esto en asociación con los estudios mencionados. Pero solo es una idea que han puesto sobre la mesa, sin una oferta o propuesta formar.

¿Creen que Disney se aplique en algún momento para hacerse con la franquicia? ¿O ven alguna posibilidad de que se arme la película de Bluey? Veremos cómo sigue creciendo esta franquicia infantil que sin duda, está marcando tendencia en la industria del entretenimiento.

