Es imposible definir la filmografía de Werner Herzog con una sola palabra o incluso un concepto. Ha explorado las ficciones y el cine documental para proyectar las obsesiones que se desprenden de la experiencia humana en relación con la Naturaleza. Y cómo, de alguna y otra forma, esa pasión desbordada da paso a la destrucción.

Desde el inicio de su carrera en la década de los 70, específicamente con sus largometrajes, le entró de lleno a temas complejos que van desde la espiritualidad de los individuos y cómo estos afectan la formación de las sociedades a través de escenarios profundos y hostiles (como una selva o una prisión).

Considerando estos aspectos, nos resulta muy frustrante que Herzog no haya logrado uno de sus proyectos fílmicos soñados, el cual estaría ambientado en México. ¡Oh, sí! El director alemán tenía planeada una épica sobre una parte de la historia de nuestro país. Y acá les contamos.

Werner Herzog / Foto: Getty Images

Werner Herzog y su película sobre la Conquista de México

La llegada de europeos a América no es un tema nuevo para Herzog. En 1972 estrenó Aguirre, la cólera de Dios sobre un grupo de españoles que arman una expedición para encontrar El Dorado. Y lo hizo con el protagónico de Klaus Kinski, con quien entabló una larga y caótica relación en el cine.

Hablar de esta cinta u otras épicas como Fitzcarraldo, por ejemplo, nos hace pensar en las posibilidades que tenía Werner Herzog para hacer una película sobre la Conquista de México. La interesante es que el director quería hacerla desde la perspectiva de los mexicas, no de los europeos.

Klaus Kinski en ‘Fitzcarraldo’ / Foto: Filmproduktion

La idea nació a finales de la década de los 70, antes de que hiciera Fitzcarraldo (y resumiremos la cinta con lo más básico) sobre un maniaco europeo que lleva un barco al Amazonas. ¿Qué pasó entonces? “En este mundo se consume el dinero. El dinero es dinero“. El maldito dinero.

Francis Ford Coppola alzó la mano como productor y para buscar los 20 millones de dólares que se requerían para la producción. Pero su casa productora, American Zoetrope, cayó en bancarrota con el fracaso de One from the Heart de 1982, por lo que el proyecto se canceló.

Francis Ford Coppola en la premiere de ‘Dracula’ / Foto: Getty Images

La Conquista de Herzog en los 90

En la década de los 90 hubo un segundo intento de Werner Herzog para realizar su película sobre la Conquista de México. Se dice que John Milius, quien por esas épocas se había chutado el guion de Apocalypse Now, iba a reescribir el guion de esta cinta.

Pero Herzog no pudo comprar los derechos del guion. Ahora bien. Esa no fue la única razón por la cual la película no sucedió. Principalmente, y parece una historia que se repite, el problema tuvo que ver con la visión del director alemán, la cual resultaba muy cara. El proyecto salía bastante costoso… lo suficiente como para que sólo Hollywood lo puediera financiar.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Y aquí viene el tercer acto de esta trágica historia. Herzog siempre ha sido muy renuente a trabajar para algún estudio en Hollywood porque se niega a ceder el control de su película en cualquier aspecto. Como director se niega a caer en las dinámicas de los mayores estudios, los cuales ponen la taquilla por encima del valor artístico de las producciones.

En 2003, durante una visita a México como parte de las actividades de un festival de cine, Herzog dijo que no se podría llevar a cabo su película sobre la Conquista de México porque (ya en esas épocas) necesitaba unos 50 millones de dólares. Y de nueva cuenta, eso implicaba ceder ciertas decisiones que no estaba dispuesto.

