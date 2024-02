Lo que necesitas saber: Ya se estrenó el último largometraje de Wim Wenders y por eso hacemos un brevísimo repaso en su filmografía.

A finales de los 60 y durante toda la década de los 70, surgió un movimiento fílmico llamado New German Cinema, el cual planteaba una narrativa innovadora para reflexionar sobre las consecuencias del fascismo y las implicaciones de la violencia, y tuvo como máximos representantes a Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff o Wim Wenders.

Este último, nacido poco antes del fin oficial de la Segunda Guerra Mundial en 1945, construyó una filmografía que habla, a la fecha, sobre la soledad, la pérdida, la angustia y cómo estas llevan a los individuos a la redención. Y no lo hizo a través de historias que asumieran un escenario evidente de la guerra, por ejemplo, sino con personajes que asumen un conflicto interno.

En 2023, Wim Wenders estrenó Perfect Days (Días perfectos), y se convirtió en una de las películas más destacadas. A propósito de su estreno en México, quisimos hacer un mini (muy mini) repaso de su filmografía para ver cuáles son sus títulos indispensables y llegar listos para Perfect Days, la cual está nominada a Mejor Película de habla no inglesa en los Oscar 2024.

Wim Wenders en el Festival de Cannes / Foto: Getty Images

The Road Trilogy

1974 / 1975 / 1976

Si hay un director que sabe hacer una road movie, ese es Wim Wenders. A inicios de su carrera presentó una trilogía maravillosa que arrancó en el 74 con Alice in the Cities, seguida de Wrong Move en 1975 y Kings of the Road en 1976.

La particularidad de las road movies de Win Wenders, a partir de esta trilogía, es que no sólo representan un viaje literal que se define por la geografía, sino por el contexto en el que los personajes lo realizan, tanto individual como colectivo. Y así, el paisaje es más que un escenario.

Es una especie de sombra que acompaña al individuo y que varia en su intensidad y profundidad: refleja su estado íntimo pero también la cultura en la que se desarrolla. Y así, el recorrido que se mira con calma, puede resultar el más caótico de todos.

Imagen ‘Kings of the Road’ de Wim Wenders / Foto: Janus Films

En parte, eso funciona porque el lugar en el que se realiza el viaje no se asume dentro de una época. Es como si el o la protagonista vivieran una odisea interna del que se desconoce el lugar y el tiempo, marcando un antes y un después en su identidad.

Las tres películas protagonizadas por Rüdiger Vogler, le dan forma a una transformación total de los personajes a través de sus emociones, conectándose por la soledad y creando un vínculo que no es forzosamente inquebrantable porque, justamente, de eso se trata la vida: un viaje con un principio y un fin. Porque para Wenders, una de las primeras condiciones que nos forman, es que somos nómadas.

Si tuviéramos que elegir una sola película de la road trilogy de Wim Wenders, habríamos de mencionar Kings of the Road. Si bien Alice in the Cities es la más popular de las tres, es la tercera la que profundiza más en las formas en las que Wenders comprende la complejidad de la experiencia humana y cómo el pasado moldea el presente y define el futuro.

Paris, Texas

1984

Podríamos decir que Paris, Texas es una de las películas más importantes en la historia del cine. Y de paso, nos atrevemos a decir también que es la cinta más representativa de Wim Wenders al entablar una conversación interesante con un imaginario muy “americano” bajo la visión de un extranjero (algo que suele ser al revés).

En Paris, Texas el protagonista es Travis, un hombre que deambula en el desierto de Texas perdido. Pero no en la forma de locura que reconocemos en la superficie, sino perdido por la culpa, la nostalgia, el anhelo y la confusión. Tras colapsar, su hermano Walt lo encuentra y lo lleva a su casa.

En casa, Travis se reencuentra con Hunter, su hijo, el cual terminó al cuidado de sus tíos no sólo por la ausencia de su padre, sino de su madre, una mujer llamada Jane que todos los meses manda un cheque con dinero desde Houston. Conforme Travis se reconecta con la realidad y con su hijo, va comprendiendo la ruptura de su matrimonio y cómo es que si familia terminó en ese lugar.

Nastassja Kinski y Harry Dean Stanton en ‘Paris, Texas’ / Foro: 20th Century Fox

Un día, decide ir a buscar a Jane, por lo que toma un auto viejo y se lanza de viaje con su hijo. Jane trabaja en un prostíbulo donde está metida en una cabina y tiene contacto con sus clientes a través de un teléfono. Y así, Travis le cuenta su historia y Jane la suya.

Lo que hace interesante a Paris, Texas además de su impresionante fotografía, es la forma en la que Wenders plantea una política ética de la sociedad americana reflejada en estos personajes: Travis debe romper una familia, la que ha formado su hermano y su cuñada con Hunter, para formar otra.

El elenco es espectacular encabezado por Harry Dean Stanton, quien a sus 58 años se convirtió, por primera vez, en la pieza central de este clásico: un hombre cansado, viejo y aterrado por las decisiones del pasado, pero decidido en favor no de su presente, sino del de su hijo. Y del otro lado está Nastassja Kinski interpretando a una joven cuyas decisiones se quedan en la oscuridad a favor de permitirnos, como audiencia, completar al personaje.

Paris, Texas

Las alas del deseo

1987

Las alas del deseo es una película “contemplativa” donde Berlín, desolado por la división que trajo la guerra, no sólo funciona como un escenario para desarrollar la historia, sino como un personaje que acompaña la ruptura misma que los personajes principales viven.

Esta cinta, la primera de dos entregas, tiene el protagónico de Bruno Ganz y Otto Sander como Damiel y Cassiel, dos ángeles que custodian la ciudad, a la vez que sirven como guardianes, pero sobre todo, testigos de la vida de los habitantes de la ciudad.

Ninguno de los ángeles, incluidos estos dos, tienen la capacidad de intervenir de forma directa, mucho menos física, en las situaciones humanas. Escuchan lo que piensan y sienten sus emociones. Tampoco pueden mostrarse ante las personas salvo con los niños y niñas, quienes por una suerte de estado de pureza, aún conservan la capacidad de verlos.

Imagen de ‘Las alas del deseo’ de Wim Wenders / Foto: Argos Films

Pero este acompañamiento cargado de inacción, el hecho de que no pueden cambiar el destino de la humanidad, ha provocado una profunda tristeza en Damiel. Así que mientras deambula por Berlín, se encuentra con una trapecista llamada Marion, y de la cual cae enamorado.

No hay contacto, pero sí amor, y Damiel toma la decisión de renunciar a su inmortalidad y sus deberes como ángel, para vivir una vida de humano y vivir con Marion. Y así, el blanco y negro de la imagen que Wenders mantuvo durante la cinta, se convierte en color. Ahora, el ángel puede morir.

Acá les dejamos un análisis más profundo de Las alas del deseo de Wim Wenders.

La sal de la tierra

2014

Para hablar del cine de Wim Wenders no sólo se han de mencionar las ficciones. También hay un espacio, enorme, para conversar sobre su trabajo documental. Junto al mismo Werner Herzog, los alemanes han creado una de las carpetas más destacadas.

Y si bien es sumamente complicado elegir sólo un documental de Wim Wenders para hablar de su genialidad, nos atrevemos a mencionar como uno de los títulos más destacados el de La sal de la tierra, codirgido junto a Juliano Ribeiro Salgado.

Sebastião Salgado en ‘La sal de la tierra’ de Wim Wenders / Foto: Decia Films

La sal de la tierra nos muestra el trabajo del fotoperiodista brasileño, Sebastião Salgado, quien ha sido testigo de la evolución de la humanidad definida, lamentablemente, por los eventos más trágicos y devastadores. Y ojo, que no hablamos necesariamente de conflictos, sino de acciones cotidianas que se perfilan hacia la destrucción del planeta, y por ende, de la humanidad.

Cada uno de los trabajos de Sebastião, tomados en Sudamérica, África y Europa central, nos lleva a una conclusión inmediata: la única manera de salvar al mundo es salvándonos a nosotros mismos. Acá les dejamos un análisis más profundo de La sal de la tierra de Wim Wenders.

