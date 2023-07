Lo que necesitas saber: 'Pet Sematary' es una de las historias más icónicas de Stephen King, la cual regresará con una precuela que promete quitarnos el sueño.

Desde hace un buen rato, la industria cinematográfica nos dejó claro que en estos momentos, una de sus prioridades es traer de vuelta algunas historias del pasado para presentárselas a una nueva generación o para atraer al público que las vio en su momento. Y si ustedes son fans del terror, agárrense, porque tendremos una precuela de Pet Sematary.

Como recordarán, fue en 1989 cuando se estrenó la primera adaptación cinematográfica de Pet Sematary, la novela del mismísimo Stephen King, una película que se convirtió en un clásico instantáneo. Tres años después vino una secuela que ciertamente no le fue tan bien que digamos, es por eso que dejaron descansar esta historia hasta 2019, cuando llegó una nueva versión que en general, tuvo buenas críticas.

‘Pet Sematary’ ha tenido varias adaptaciones, y regresará muy pronto con una precuela/Foto: Paramount Pictures

Estos es lo que sabemos sobre la precuela de ‘Pet Sematary’

Sin embargo, desde entonces, no hemos vuelto a ver nada de Pet Sematary en la pantalla grande o chica. Pero si extrañan checar esta trama y quieren explorar aún más de este universo tan fascinante y aterrador que nos planteó Stephen King desde hace muchos años, les tenemos buenas noticias, porque muy pronto llegará una nueva adaptación de esta historia.

Resulta que Paramount Pictures anunció con bombo y platillo que trabajaría en un proyecto llamado Pet Sematary: Bloodlines. Esta será una película donde la guionista Lindsey Beer (quien trabajó en Chaos Walking) hará su debut como directora, y servirá como una precuela de la obra de King basada en un capítulo inédito escrito por el ‘maestro del suspenso‘. (que él mismo ha calificado como su obra más terrorífica).

Este es el póster oficial de ‘Pet Sematary: Bloodlines’/Foto: Paramount+

La historia de ‘Pet Sematary: Bloodlines’

Para que se den una idea de cómo está la cosa, la trama de Pet Sematary: Bloodlines sigue a un joven Jud Crandall (personaje interpretado por Fred Gwynne en la película original). En 1969, este chico sueña con dejar atrás su pueblo natal, pero pronto descubre siniestros secretos enterrados en su lugar de origen.

Es por eso que se ve obligado a enfrentarse a una oscura historia familiar que lo mantendrá para siempre unido al pueblo. Uniéndose, Jud y sus amigos de la infancia deben luchar contra un antiguo mal que se ha apoderado de Ludlow desde su fundación y que, una vez desenterrado, tiene el poder de destruir todo a su paso. Esto es más o menos lo que veremos en la precuela de Pet Sematary.

En ‘Pet Sematary: Bloodlines’ veremos a un joven Jud Crandall en una historia que les quitará el sueño/Foto: Paramount+

El elenco de la precuela de ‘Pet Sematary’

Ahora bien, ya conocemos a la directora y parte de la trama que nos mostrarán en Pet Sematary: Bloodlines. Sin embargo, es momento de contarles sobre el elenco que protagonizará esta película, pues cuenta con actores muy rifados que para ser honestos, hacen aún más interesante esta producción que pronto se estrenará.

La precuela de Pet Sematary está protagonizada por Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs) e Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country). Además, cuentan con la participación de Pam Grier y David Duchovny como actores invitados.

El elenco de la precuela de ‘Pet Sematary’ contará con actores muy interesantes/Foto: Paramount+

Fecha de estreno de ‘Pet Sematary: Bloodlines’

Por el momento todavía no tenemos un teaser o tráiler de Pet Sematary: Bloodlines. Sin embargo, de acuerdo con Deadline, se confirmó que la película llegará al catálogo de Paramount+ en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá el próximo 6 de octubre (así que anoten la fecha para que no se les pase el estreno).

¿Qué tal? ¿Qué les parece esta cinta? ¿Están emocionados por ver el regreso de Pet Sematary con una nueva historia? La verdad es que este proyecto promete muchísimo –sobre todo porque Stephen King declaró que es su trabajo más aterrador–, aunque ya veremos si nos quita el sueño o solamente exageró el autor.

Te puede interesar