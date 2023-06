Si algo tenemos muy claro es que en nuestro país se hace buen cine y hay un montón de talento brillando en el séptimo arte. Por supuesto que todos los que se rifan dentro de la industria cinematográfica nacional se merecen reconocimiento, y sin duda, el premio Ariel es el más grande honor que tanto cineastas, productores, actores y creativos mexicanos pueden recibir.

Como cada año, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC para los cuates) organiza esta ceremonia donde se reúnen los meros meros de la cinematografía en este país. Aunque este 2023, las cosas serán un tanto distintas, ya que por primera vez en su historia, los premios Ariel saldrán de la CDMX para llegar a una ciudad que también se rifa en el cine: Guadalajara.

Imagen ilustrativa de los premios Ariel/Foto: Getty Images

Por fin tenemos a los nominados a los premios Ariel 2023

Pero ahora, después de mucha espera, este 20 de junio la presidente de la AMACC, Leticia Huijara por fin anunció a todos los nominados para los premios Ariel 2023, y vaya que la competencia estará reñida, pues en en el último año se han estrenado películas mexicanas increíbles. Es aquí donde agradecemos ser simples espectadores y no poder decidir quiénes se llevarán los reconocimientos.

Para que se den una idea, dentro de las categorías tenemos cintas espectaculares, como La civil, Huesera, BARDO, El norte sobre el vacío y muchas más. Pero mientras nos preparamos para la ceremonia número 65 de los premios Ariel, que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el Teatro Degollado y el Museo Cabañas de Guadalajara, acá les dejamos la lista completa de nominados.

Imagen de la edición 65 de los premios Ariel/Foto vía Facebook: Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

Lista de los nominados de los premios Ariel 2023

Mejor película

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La caída

La civil

Mejor Dirección

Natalia Beristáin – Ruido

Michelle Garza Cervera – Huesera

Alejandro González Iñárritu – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Alejandra Márquez Abella – El norte sobre el vacío

Lucía Puenzo – La caída

Mejor Actor

Daniel Giménez Cacho – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Álvaro Guerrero – La civil

Cuauhtli Jiménez – Finlandia

Hernán Mendoza – La caja

Gerardo Trejoluna – El norte sobre el vacío

Mejor Actriz

Marta Aura – Coraje

Julieta Egurrola – Ruido

Arcelia Ramírez – La civil

Natalia Solián – Huesera

Karla Souza – La caída

Coactuación femenina

Mayra Batalla – Huesera

Dolores Heredia – El norte sobre el vacío

Martha Claudia Moreno – Huesera

Nicolasa Ortíz Monasterio – Trigal

Úrsula Pruneda – Trigal

Coactuación masculina

Fernando Bonilla – El norte sobre el vacío

Raúl Briones – El norte sobre el vacío

Juan Daniel García Treviño – La civil

Jorge A. Jiménez – La civil

Francisco Rubio – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Revelación actoral

Eustacio Ascacio – Zapatos rojos

Emilia Berjón – Trigal

Déja Ebergengi – La caída

Diego Armando Lara – El reino de Dios

Isabel Luna – Huesera

Película iberoamericana

Manuela Martelli – 1976 (Chile)

Santiago Mitre – Argentina, 1985 (Argentina)

Rodrigo Sorogoyen – As Bestas (España)

Ulises Parra, Silvina Schnicer – Carajita (República Dominicana)

Laura Mora – Los reyes del mundo (Colombia)

Ópera prima

Michelle Garza Cervera – Huesera

Natalia López Gallardo – Manto de gemas

Liora Spilk Bialostozky – Pedro

Anabel Verónica Caso – Trigal

Carlos Eichelmann Kaiser – Zapatos rojos

Largometraje documental

Juan Carlos Rulfo – Cartas a distancia

Helmut Dosantos – Dioses de México

Carlos Patricio Hagerman Ruíz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre – Home is somewhere else

Andrés Kaiser – Teorema de tiempo

Natalia Almada – Users

Largometraje animación

Mike R. Ortíz – Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios

Carlos Patricio Hagerman Ruíz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre – Home is somewhere else

Cortometraje de animación

Fernanda Lozada – Bouclette

Samuel Kishi Leopo – El año del radio

Miguel Anaya Borja – K8

José Luis Saturno – La melodía torrencial

Héctor Dávila Cabrera – Los cuervos

Cortometraje documental

Diego Enrique Osorno González – La evaluación

Enrique García Meza – Las nubes son de música

Luis J. Arellano – Mi Reino

Santiago Zermeño – Mira el silencio

Juan Vicente Manrique – No te agüites

Cortometraje de ficción

Luciana Herrera Caso – Agustina

Kenya Márquez – Aire

Carlos Hernández Vázquez – El Grillo

Minerva Rivera Bolaños – En cualquier lugar

Fabián León López – Pitbull

Diseño de arte

Ana Bellido – Huesera

Eugenio Caballero – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Sandra Cabriada – El norte sobre el vacío

Nohemí González – Zapatos rojos

Daniela Schneider – La caja

Edición

Alain Dessauvage – La civil

Alejandro González Iñárritu – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Adriana Martínez – Huesera

Miguel Schverdfinger – El norte sobre el vacío

Miguel Schverdfinger – Ruido

Efectos especiales

Luis Eduardo Ambriz – El norte sobre el vacío

Raúl Camarena, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Santos – Huesera

Yoshiro Hernández, Roberto Ortiz – Mal de ojo

Elliot Rebollar Feregrino – El poderoso Victoria

Gregorio Vega López – La caída

Efectos visuales

Raúl Luna – El norte sobre el vacío

Raúl Luna – La exorcista

Raúl Prado – Huesera

Guillaume Rocheron, Olaf Wendt – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

mevlana Rumi, Ariel Gordon – Mal de ojo

Fotografía

Claudia Becerril Bulos – El norte sobre el vacío

Darius Khondji – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Dariela Ludlow – Ruido

Serguei Saldivar Tanaka – Zapatos rojos

Nur Rubio Sherwell – Huesera

Guión original

Abia Castillo, Michelle Garza Cervera – Huesera

Habacuc Antonio De Rosario, Teodora Mihai – La civil

Paula Markovitch, Laura Santullo, Lorenzo Vigas – La caja

Alejandro Márquez Abella, Gabriel Nuncio – El norte sobre el vacío

Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Meñeruk, Lucía Puenzo, María Renée Prudencio – La caída

Maquillaje

Lucy Betancourt – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Alfredo García – La civil

Pedro Guijarro – El norte sobre el vacío

Marco Jiménez – Finlandia

Adam Zoller – Huesera

Música original

Gibrán Andrade y Rafael Manrique – Huesera

Tomás Barreiro – El norte sobre el vacío

Bryce Dessner y Alejandro González Iñárritu – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Phillips Glass y Leonardo Heiblum – Cartas a distancia

Camila Uboldi – Zapatos rojos

Sonido

Nicolas Becker, Martín Hernández, Ken Yasumoto (diseño sonoro); Frankie Montaño, Jon Taylor (mezcla de sonido); Santiago Nuñez (sonido directo) – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Pablo Betancourt, Zulu González (diseño sonoro); Yuri laguna, Gerardo Villareal (sonido directo) – El norte sobre el vacío

Christian Giraud (diseño sonoro); Pablo Lach (mezcla de sonido); Omar Pareja (sonido directo) – Huesera

Jean-Stephane Garbe (mezcla de sonido); Federico González Jordán (sonido directo); Valérie Le Docte (diseño sonoro) – La civil

Thomas Becka (diseño sonoro); Carlos Cortés (mezcla de sonido); Raúl Locatelli, Victor Tendler (sonido directo) – Manto de gemas

Vestuario

Amanda Cárcamo – El norte sobre el vacío

Gabriela Gower – Huesera

Mayra Juárez – El poderoso Victoria

Anna Terrazas – BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades

Estrella Vázquez – Finlandia