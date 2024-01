Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, por fin tenemos a todos los nominados que buscarán llevarse los premios Oscar 2024. Checa acá las categorías.

La temporada de premios anda con todo y a pesar de que aún faltan un par de ceremonias, estamos en la recta final de uno de nuestros momentos favoritos del año. Sin embargo, cerraremos el año con broche de oro, ya que falta la que muchos consideran como la mayor fiesta de la industria cinematográfica y de Hollywood. Así es, hablamos de ni más ni menos que los premios Oscar, que vuelven en 2024 con su edición número 96.

Como ya es una tradición, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) reconoce a la excelencia y lo mejor del cine, tanto en aspectos técnicos como artísticos. Y a pesar de que en los últimos años han pasado algunas controversias, la realidad es que los Oscar siguen siendo los más importantes y definitivos dentro del gremio del séptimo arte. No nos hagamos patos.

Imagen ilustrativa de los Oscar/Foto: Getty Images

Ya tenemos a todos los nominados que buscarán llevarse el Oscar 2024

Después de mucha espera, este 23 de enero y a través de un livestream presentado por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, por fin se anunciaron todos los nominados para los premios Oscar 2024. Y vaya que la competencia estará dura en esta edición, de plano no queremos ser quienes decidan quién se lleva cada estatuilla dorada.

Sobre todo porque Barbie y Oppenheimer lideran casi todas las categorías (aunque bajita la mano, Poor Things les está respirando en la nuca). Por ahí también tenemos una que otra sorpresa, como varias nominaciones para The Holdovers, The Zone of Interest y Anatomy of a Fall, las cuales aplaudimos por completo pues particularmente, pensamos que estas dos últimas películas, al ser coproducciones con otros países, no tendrían tanto peso para la Academia de Hollywood.

‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ tienen varias nominaciones, pero Poor Things’ podría ganarle algunas categorías en los Oscar 2024/Fotos: Warner Bros/Universal Pictures.

Por supuesto que esperábamos que Tótem de Lila Avilés entrara en la categoría de Mejor Película Internacional para representar a México en los Oscar 2024, pero lamentablemente no lo logró. Sin embargo, sí hay talento mexicano dentro de las nominaciones, pues Rodrigo Prieto se encuentra en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en Killers of the Flower Moon, ¿será que este año es el bueno para llevarse la estatuilla dorada?

Recuerden que la ceremonia de los Oscar 2024 para saber quién se llevará el máximo premio de la industria cinematográfica, se llevará a cabo el próximo domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y será conducida por el presentador Jimmy Kimmel. Pero mientras esperamos a que llegue el día de que se arme la máxima fiesta de Hollywood, a continuación les dejamos la lista completa nominados para este año en cada una de las categorías.

Imagen ilustrativa de los Oscar/Foto: Getty Images

Actor de Reparto

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Actriz de Reparto

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Película Animada

Elemental

The Boy and The Heron

Spider-Man: Across the Spider-verse

Nimona

Robot Dreams

Cortometraje Animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Cortometraje Live Action

The After

Invincible

Red, White And Blue

Knight of Fortune

The Wonderful Story of Henry Sugar

Diseño de Vestuario

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Maquillaje y Peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

La sociedad de la nieve

Score

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Sonido

The Creator

Maestro

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Guion Adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Guion Original

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Actor

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Actriz

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Poor Things

Fotografía

El conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Dirección

Justine Triet – Anatomy of a Fall

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Cristopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Poor Things

Jonathan Glazer – The Zone of Interest

Documental

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Cortometraje Documental

The ABC’s of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai and Wài Pó

Edición

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Película Extranjera

Io Capitano – Italia

Perfect Days – Japón

La sociedad de la nieve – España

The Teacher’s Lounge – Alemania

The Zone of Interest – Reino Unido

Canción Original

“The Fire Inside” – Flamin’ Hot

“I’m Just Ken” – Barbie

“It Never Went Away” – American Symphony

“What Was I Made For?” – Barbie

“Wahzhazhe (A Song For My People)” – Killers of the Flower Moon

Película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Diseño de Producción

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Poor Things

Efectos Visuales

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One

Napoleon

