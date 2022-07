Una de las cosas que más nos emocionan para 2023, es el estreno de Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan. Hay varias razones para tener las expectativas en el cielo, entre las que están el regreso del británico tras la aventura de TENET (2020) y su primera cinta con Universal tras la ruptura con Warner Bros.

Esas son algunas razones por las cuales Oppenheimer es una de las producciones más esperadas, pero no las únicas. También debemos hablar del espectacular elenco que Nolan reúne, liderado por Cillian Murphy, uno de sus colaboradores conocidos tras su participación en Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Inception y Dunkirk.

Ahora, el irlandés toma el protagónico, y lo hace junto a Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Harnett, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Josh Peck y muchos más. Y justo a la mayoría de estos actores, los vemos en el primer teaser de Oppenheimer.

Primer póster oficial de ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan / Foto: Universal Pictures

Oppenheimer

Oppenheimer está escrita y dirigida por Christopher Nolan con un presupuesto de 100 millones de dólares. Está basado en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (2006) de Kai Bird y Martin J. Sherwin, quien realizaron una investigación de 25 años.

Al centro de la historia, desde luego, está el físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, quien fue el principal responsable en la creación de la bomba atómica, y quien ha sido bautizado, justamente, como “el padre de la bomba nuclear”. Fue director del Los Alamos Laboratory de Nuevo Mexico, y participó en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual se desarrollaron las primeras armas nucleares.

Esta cinta, de alguna manera, también marca el regreso de Nolan a la historia de la Segunda Guerra Mundial después de Dunkirk, pero ahora con un drama biográfico. En este primer avance, simplemente vemos a Murphy como Oppenheimer y un conteo que muestra supuestamente el tiempo en que la Tierra cambiará para siempre, con la llegada de la famosa bomba atómica y en donde nuestro protagonista explica su poder.

Oppenheimer se estrenará el 21 de julio de 2023. Por acá les dejamos este primer avance oficial de la película, el cual se moverá como teaser antes de las proyecciones de Nope, la nueva película de Jordan Peele con Daniel Kaluuya y Keke Palmer. Acá Oppenheimer:

¿Quién es quién?

Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer mientras Emily Blunt da vida a la bióloga y botánica Katherine “Kitty” Oppenheimer, quien también estuvo casada con el famoso físico, matrimonio del que nacieron dos hijos. Por un periodo corto de tiempo trabajó en Los Alamos y se sabe fue confidente de Oppenheimer durante el Proyecto Manhattan.

Matt Damon será el ingeniero Leslie Groves Jr., director del Manhattan Project y quien confió en Oppenheimer en Los Alamos a pesar de la relación del físico con el comunismo. Robert Downey Jr, interpretará a Lewis Strauss, un millonario que se convirtió en el director de la Atomic Energy Commission.

Cillian Murphy en la primera imagen de ‘Oppenheimer’ / Foto: Universal Pictures

En cuanto a Florence Pugh, la actriz será la psiquiatra Jean Tatlock, quien fue pareja de Oppenheimer antes de su matrimonio con Kitty. Ella fue la que metió al físico en los discursos comunistas. A pesar de que Oppenheimer estuviera casado, mantuvo una relación en secreto con Jean, la cual, se dice, la llevó a quitarse la vida.

Benny Safdie será el físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber y Josh Hartnett al científico nuclear Ernest Lawrence.