Contamos los meses, los días, las horas, los minutos y los segundos para el estreno de Wonka. Este 2023 nos tiene preparados varios estrenos grandes que nos tienen muy emocionados como Barbie o la segunda parte de Dune. Pero hay algo especial (quizá mágico por más bobo que suene) con el título de Wonka, y desde luego con su protagonista Timothée Chalamet.

Hasta ahora se saben pocos detalles de Wonka, pero lo que sí se ha confirmado es que se trata de una precuela de la novela Charlie and the Chocolate Factory, escrita por Roald Dahl y publicada en 1964. La película protagonizada por Timothée Chalamet contará, además, con la dirección de Paul King (quien tiene una corta filmografía que destacada por las dos entregas de Paddington).

Y ahora, las cosas se pusieron mejor porque Warner Bros. decidió lanzar el primer tráiler oficial de Wonka con Timothée Chalamet. Así que por acá no sólo les dejaremos este primer avance (que de verdad es espectacular), sino que les contaremos todos los detalles del elenco, la fecha de estreno y mucho más.

Imagen en EXCLUSIVA de Timothée Chalamet en ‘Wonka’ / Foto: Warner Bros.

¿De qué tratará Wonka?

Como mencionamos, no se han revelado detalles puntuales de la historia o la producción de Wonka. Pero al saber que es una precuela de la historia original (que hemos visto en dos distintas adaptaciones para la pantalla grande), sabemos que explorará a un Willy Wonka mucho más joven (Chalamet, sólo como dato, tenía 25 cuando arrancó la producción).

De hecho, es una gran noticia que se retomen los orígenes del personaje, sobre todo porque así es como se incluyó a Chalamet. ¿Por qué? Porque cuando se anunció que habría una nueva cinta de Wonka, se habló de una nueva adaptación de la novela de Dahl considerando a Donald Glover y Ryan Gosling para el papel.

Pero luego, afortunadamente, se tomó la decisión se irse al inicio del icónico personaje, por lo que se buscó a alguien más joven que pudiera encajar en esta nueva aventura. ¿Y quién mejor que Timothée para hacerlo?

Timothée Chalamet como Wonka / Foto: Warner Bros.

El primer tráiler de Wonka

En este primer avance podemos ver cómo es que Willy Wonka comienza a construir su sueño de crear la fábrica más grande del mundo para trabajar el chocolate. Sin embargo, durante el camino se da cuenta que los sueños no son individuales, sino que se pueden compartir con muchas personas.

Es así como Wonka explora el mundo para encontrar los mejores sabores hasta que decide ponerse en marcha. Pero para eso necesita una tienda donde pueda vender chocolate. Pero al ser un producto tan deseado, Wonka se deberá enfrentar, también, al conocido Cartel del Chocolate.

¿Quiénes son los protagonistas de Wonka?

Desde luego, Timothée Chalamet toma al personaje principal de Willy Wonka. Y por si eso no fuera suficiente, se suma un elenco espectacular del cual no sabemos qué personajes tomarán, pero que podemos adelantar es grandioso.

Olivia Colman, la ganadora del Oscar, se unió al elenco a mediados de 2021 junto a Rowan Atkinson (sí, el famoso Mr. Bean). De a poco se fueron sumando algunos nombres interesantes en Wonka como la nominada Sally Hawkins, quien colaboró con Guillermo del Toro en el protagónico de La forma del agua.

Olivia Colman en ‘Wonka’ / Foto: Warner Bros.

Natasha Rotwell (a quien conocimos en la primera temporada de The White Lotus) también le entra al quite en Wonka con Keegan-Michael Key, la más reciente voz e Toad en Super Mario Bros. Movie y la mancuerna de humor de Jordan Peele en Key & Peele.

El comediante Matt Lucas, a quien vimos en Damas en guerra o en el live action de Alicia en el país de las maravillas también estará en Wonka; lo mismo con Rufus Jones de Hunderby, Rakhee Thakrar de Sex Education y Simon Farnaby de Paddington 2 (quien coescribió Wonka junto a Paul King). Mathew Baynton y Jim Carter también están en el elenco.

Sally Hawkins en ‘Wonka’ / Foto: Warner Bros.

Timothée Chalamet, el tercer Wonka del cine

La película de Wonka había estado en proceso desde hace un tiempo, y la elección del protagonista fue toda una noticia durante mucho tiempo. Pero cuando se anunció que Timothée Chalamet tomaría al icónico chocolatero, todo mundo quedó encantado.

Y no está de más. Timothée Chalamet es uno de los mejores actores de su generación y en la actualidad. Por ejemplo, fue nomiando a un Oscar como Mejor Actor a la edad de 22 años por Call Me By Your Name, convirtiéndose en el más joven en ser nominado desde la década de los 30.

Timothée Chalamet es Willy Wonka en ‘Wonka’ / Foto: Getty Images

Ha trabajado con algunos de los directores más grandes como Luca Guadagnino en dos ocasiones (Bones and All la última); Denis Villeneuve en Dune (próximo a estrenar la parte dos); Christopher Nolan (Interstellar); Greta Gerwig (Lady Bird y Little Women); Wes Anderson (The French Dispatch); Adam McKay (Don’t Look Up); recientemente con Martin Scorsese para un comercial; y muchos más.

Por lo tanto, el peso del personaje, sabemos, quedó en buenas manos. Sobre todo si pensamos que sólo dos hombres habían tomado a Willy Wonka. El primero fue Gene Wilder en Willy Wonka and the Chocolate Factory en 1971 bajo la dirección de Mel Stuart.

Luego el personaje cayó en manos de Johnny Depp bajo la dirección de Tim Burton en Charlie and the Chocolate Factory de 2005. Ahora es el turno de Timothée Chalamet con Paul King como director.

¿Cuándo se estrena Wonka?

La producción de Wonka arrancó en la segunda mitad de 2021 en el Reino Unido. Varias imágenes salieron a la luz de la filmación, y nos revelaron un poco de cómo se vería Timothée Chalamet como Willy Wonka.

Sin embargo, no tiene mucho (en febrero de este año) que se dio a conocer que se harían reshoots de la película, dejándonos en un limbo con la fecha que todos tenían contemplada. Hasta ahora, la fecha que anunció Warner Bros. y que permanece es la siguiente: Wonka se estrenaría el 15 de diciembre de 2023. ¿Emocionados?

